AIA Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ trọn đời

(Ngày Nay) - AIA Việt Nam vừa chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời nhằm mang đến cho các thành viên trong gia đình một giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện trước các rủi ro sức khỏe.
Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời đóng vai trò là một giải pháp tối ưu giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài, ổn định và linh hoạt
Được thiết kế phù hợp với nhiều độ tuổi cùng nhu cầu sức khỏe đa dạng, Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời bao gồm 4 kế hoạch: Cơ bản, Nâng cao, Toàn diện và Hoàn hảo với Số tiền Bảo hiểm lên đến 1,2 tỷ đồng/năm (kế hoạch Hoàn hảo) giúp khách hàng chủ động lựa chọn phương án bảo vệ hợp lý không chỉ cho bản thân mà còn cho các thành viên khác trong gia đình bao gồm cả trẻ em và người lớn tuổi.

Ông Andrew Loh, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi người. Trong bối cảnh nhận thức và nhu cầu bảo vệ sức khỏe của người Việt Nam ngày càng tăng cao, một giải pháp bảo vệ sức khỏe vững chắc không dừng lại ở việc phòng bị bản thân trước các rủi ro bất ngờ mà còn phải là “chiếc dù bảo vệ” quan trọng giúp hỗ trợ gánh nặng chi phí điều trị và duy trì chất lượng cuộc sống gia đình trong những giai đoạn khó khăn nhất. Luôn chọn khách hàng là trọng tâm, Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời đóng vai trò là một giải pháp tối ưu giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài, ổn định và linh hoạt.”

Trọn đời an tâm – Bảo vệ khách hàng từ 30 ngày tuổi đến 100 tuổi

Điểm nhấn khác biệt và cốt lõi của Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời nằm ở độ tuổi bảo vệ kéo dài xuyên suốt cuộc đời từ 30 ngày tuổi đến 100 tuổi. Đây là yếu tố định vị chiến lược giúp sản phẩm vượt trội về mặt quyền lợi.

Trong bối cảnh tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ngày càng tăng, từ thời điểm vượt ngưỡng 65 tuổi vào năm 1989 cho đến 74,7 tuổi vào năm 2024 [1], nhu cầu về bảo vệ sức khỏe và khám, chữa bệnh cũng ngày một tăng. Chính vì vậy, việc bảo vệ đến 100 tuổi của Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời được xem như một “chiếc dù bảo vệ” liên tục và bền vững, theo sát khách hàng từ những năm đầu đời, suốt tuổi trưởng thành và đến khi bước vào thời kỳ hưu trí. khách hàng sẽ an tâm hơn, chủ động hơn trong mọi dự định cuộc sống, kế hoạch tài chính - y tế khi biết bản thân và gia đình được bảo vệ xuyên suốt, không gián đoạn và được hỗ trợ đúng thời điểm khi cần.

Đồng hành xuyên suốt, bảo vệ tối ưu

AIA Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ trọn đời ảnh 1
Với Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời, khách hàng sẽ được bảo vệ lên đến 1,2 tỷ đồng/năm (kế hoạch Hoàn hảo)

Với chất lượng cuộc sống người Việt Nam ngày càng nâng cao, nhu cầu được tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, dịch vụ y tế chất lượng tại các bệnh viện hàng đầu ngày càng nhiều, đặc biệt với các bệnh lý đòi hỏi thời gian điều trị nội trú kéo dài. Với Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời, khách hàng sẽ được bảo vệ lên đến 1,2 tỷ đồng/năm (kế hoạch Hoàn hảo) và không có hạn mức phụ cho mỗi lần điều trị bao gồm chi phí phẫu thuật, chi phí điều trị trước nhập viện và sau xuất viện theo quy định của hợp đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được nhân đôi hạn mức bảo vệ khi điều trị tại bệnh viện công lập. Điều này giúp khách hàng nhẹ bớt nỗi lo khi đối mặt với các rủi ro sức khỏe cũng như linh hoạt hơn khi quyết định cho bản thân hay người thân trong gia đình về một liệu trình điều trị phù hợp và thụ hưởng các dịch vụ y tế tiên tiến và vượt trội.

Ngoài ra, khách hàng cũng được hỗ trợ chi phí nằm viện khi sử dụng bảo hiểm y tế ở các bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân. Đây là quyền lợi nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho những phần chi phí nằm ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế, đặc biệt với các trường hợp điều trị dài ngày.

Sống khỏe mỗi ngày, sống hay vững bước

Quyền lợi đặc biệt của Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời còn nằm ở việc khuyến khích lối sống khỏe mạnh thông qua chương trình AIA Vitality, theo đó khách hàng có thể được nhận khoản thưởng tối đa đến 60% trung bình phí bảo hiểm đã đóng cho 3 năm hợp đồng trước đó nhờ duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe tích cực mỗi ngày. Mỗi bước chân, mỗi nỗ lực chăm sóc sức khỏe bản thân đều được ghi nhận và tưởng thưởng bằng các ưu đãi hấp dẫn đến từ hệ sinh thái sống khỏe Vitality thông qua các đối tác như Tiki, Shopee, Grab, Big C, Medlatec, Samsung, Garmin… cùng nhiều phần thưởng khác trong hành trình sống khỏe đầy phong cách.

Bên cạnh đó, khách hàng khi tham gia Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời còn có thêm quyền lợi được hưởng Dịch vụ Song Hành Y Tế - Dịch vụ Tư vấn và Quản trị Bệnh án Cá nhân. Thông qua hợp tác cùng Teladoc Health – một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trực tuyến, dịch vụ Song Hành Y Tế sẽ giúp khách hàng tiếp cận mạng lưới Bác sĩ đầu ngành trên thế giới để tham vấn kết quả chẩn đoán, khuyến nghị phương án điều trị phù hợp và giải đáp các thắc mắc liên quan đến sức khỏe trong suốt quá trình điều trị và phục hồi.

[1] Cục dân số (Bộ Y tế) (2025) https://vnpa.moh.gov.vn/tuoi-tho-va-voc-dang-nguoi-viet-sau-80-nam-doc-lap/

