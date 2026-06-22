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Âm nhạc Việt góp sắc màu tại ngày hội âm nhạc đường phố nước Pháp

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 21/6, trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc đường phố Fête de la Musique, các bạn trẻ thuộc dự án Toucher Arts, trực thuộc Hiệp hội ART SPACE (Pháp) đã biểu diễn tại quảng trường Bouffay, trung tâm thành phố Nantes (Pháp). Chương trình thu hút gần 2.000 người dân địa phương và du khách quốc tế, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động trong ngày hội âm nhạc lớn nhất nước Pháp.
Ban nhạc gồm các thành viên của dự án Toucher Arts đến từ nhiều nơi trên thế giới.
Ban nhạc gồm các thành viên của dự án Toucher Arts đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Được khởi xướng từ năm 1982, Fête de la Musique là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất nước Pháp, diễn ra vào ngày 21/6 hằng năm – ngày Hạ chí. Sau hơn 40 năm phát triển, Fête de la Musique đã trở thành lễ hội âm nhạc đặc trưng của Pháp, thu hút hàng triệu người tham gia mỗi năm.

Hàng ngàn khán giả hòa mình vào không khí Fête de la Musique

Tại quảng trường Bouffay, trung tâm thành phố Nantes, những giai điệu quen thuộc như “Uptown Funk” (Mark Ronson), Sugar (Maroon 5) hay “See Tình” (Hoàng Thùy Linh), “Hai phút hơn” (Pháo), đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ công chúng, với nhiều khán giả cùng hát theo, nhún nhảy và cổ vũ suốt chương trình.

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Hàng ngàn người nhún nhảy tại Fête de la Musique 2026 (Nantes, Pháp).
Âm nhạc Việt góp sắc màu tại ngày hội âm nhạc đường phố nước Pháp ảnh 2

Dù đến từ các quốc gia khác nhau, âm nhạc đã mang nhiều khán giả đến gần nhau.

Không phân biệt ngôn ngữ, quốc tịch hay màu da, âm nhạc đã trở thành điểm gặp gỡ chung của tất cả mọi người trong lễ hội. Những ca khúc quốc tế và Việt Nam cùng vang lên ngay trung tâm thành phố Nantes, khiến khán giả có thể kết nối với nhau bằng cảm xúc và niềm vui âm nhạc.

Sân khấu của thế hệ trẻ và giao lưu văn hóa quốc tế

Fête de la Musique 2026 cũng là cơ hội để các bạn trẻ người Việt và gốc Việt thể hiện tài năng, sự tự tin và tinh thần hội nhập trong môi trường quốc tế. Ban nhạc gồm các thành viên của dự án Toucher Arts tham gia biểu diễn đều là những thanh thiếu niên đang sinh sống và học tập tại nhiều quốc gia khác nhau như Mỹ, Pháp, Áo, Trung Quốc, Việt Nam, Úc…

Thông qua những tiết mục biểu diễn, các bạn không chỉ giới thiệu năng lượng và sức sáng tạo của tuổi trẻ mà còn góp phần đưa những màu sắc văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế. Chương trình một lần nữa khẳng định vai trò của nghệ thuật như một cầu nối giữa các nền văn hóa, đồng thời tạo cơ hội để thế hệ trẻ trở thành những đại sứ văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Isabella Mai Ly Gregoritsch (Áo), chia sẻ: “Em đã tham gia biểu diễn với vai trò ca sĩ trong ban nhạc tại Fête de la Musique. Được hát, được nhảy và được hòa mình vào không khí sôi động cùng mọi người là điều rất đặc biệt. Em cũng rất vui khi được chứng kiến âm nhạc và năng lượng của chúng em có thể kết nối tất cả mọi người với nhau. Chính bầu không khí ấy đã khiến trải nghiệm này trở nên đáng nhớ.”

Âm nhạc Việt góp sắc màu tại ngày hội âm nhạc đường phố nước Pháp ảnh 3

Tiết mục hòa tấu của em Isabella Mai Ly Gregoritch (Áo) chơi violin và Kevin Nguyễn (Pháp) chơi saxophone.

Nghiêm Phạm Phúc Anh, thành viên Ban tổ chức, cho biết: “Khán giả không chỉ hát theo những bài hát tiếng Anh quen thuộc mà còn nhún nhảy theo những giai điệu Việt Nam. Chúng tôi tự hào vì đã chứng minh được thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay, khi bước ra thế giới, đều vừa năng động vừa tài năng, vừa góp phần giới thiệu âm nhạc Việt Nam tại 1 lễ hội âm nhạc đặc sắc như thế này.”

Quỳnh Hoa
Toucher Arts

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