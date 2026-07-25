Từ Văn học đến Điện ảnh, nhịp cầu kết nối sáng tạo Việt - Hàn

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM nhấn mạnh văn học là nền tảng của những giá trị nhân văn, còn điện ảnh là phương tiện đưa các câu chuyện đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh; kết nối giữa văn học và điện ảnh góp phần quảng bá bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc và truyền cảm hứng cho thế hệ sáng tác trẻ.

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn đưa ra khái niệm “văn học ứng dụng”, cho rằng văn học không chỉ tồn tại trên trang sách mà còn có thể tham gia sâu vào chuỗi sáng tạo của công nghiệp văn hóa. Khi bước vào điện ảnh, các nhà văn góp phần tạo nên bản sắc văn hóa, chiều sâu nhân vật và những lời thoại giàu cảm xúc. Ông kỳ vọng buổi giao lưu sẽ giúp các bạn trẻ nhìn nhận rõ hơn giá trị của văn học trong sự phát triển của điện ảnh và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Nhà văn Hàn Quốc Kim Ae-ran cho biết, tác phẩm “Những tháng năm rực rỡ” được chuyển thể thành phim và đã công chiếu tại Việt Nam và bà thấy khá thú vị khi tác phẩm xoay quanh việc nhân vật chính bị bệnh còn trong khi bộ phim mở rộng câu chuyện sang góc nhìn của gia đình và thể hiện quá trình trưởng thành của nhân vật. Bà tôn trọng cách sáng tạo của ê-kíp làm phim và mong muốn tác phẩm điện ảnh có thể tái hiện vẻ đẹp theo ngôn ngữ riêng của màn ảnh.

Nhà thơ, nhà biên kịch Hạnh Ngộ kể lại hành trình từ một người viết văn đến với điện ảnh. Dù đã xuất bản nhiều tập thơ và truyện, bà vẫn luôn nuôi dưỡng tình yêu dành cho văn chương ngay cả khi tham gia vào điện ảnh. Theo bà, văn học có lợi thế đi sâu vào thế giới nội tâm và suy nghĩ của nhân vật, trong khi điện ảnh truyền tải cảm xúc bằng hình ảnh, âm thanh và nhịp kể. Vì vậy, khi chuyển thể, ý tưởng và nhân vật có thể được giữ lại nhưng cấu trúc và cách thể hiện cần thay đổi để phù hợp với đặc trưng của điện ảnh.

Chương trình khép lại với nhiều chia sẻ cởi mở, khẳng định mối quan hệ bổ trợ giữa văn học và điện ảnh trong việc lan tỏa giá trị văn hóa; đồng thời tăng cường kết nối giữa giới sáng tác Việt Nam và Hàn Quốc, mở ra những cơ hội hợp tác mới, cũng như truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trên hành trình sáng tạo trong lĩnh vực văn học và điện ảnh.