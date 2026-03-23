AMDI Group khởi công dự án Swiss Eden: Đánh thức “Mỏ vàng” khoáng nóng Thanh Thủy, định hình chuẩn sống “Wellness” ven đô

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, nơi giá trị thực và nhu cầu sống bền vững lên ngôi, Tập đoàn AMDI chính thức khởi công dự án Làng Thụy Sỹ khoáng nóng – Swiss Eden, mở ra một hướng phát triển mới cho thị trường nghỉ dưỡng ven đô phía Tây Hà Nội.

Lễ khởi công dự án Làng Thụy Sỹ khoáng nóng - Swiss Eden diễn ra với sự tham dự của đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các đối tác chiến lược và đông đảo nhà đầu tư.

Sự kiện không đơn thuần đánh dấu một dự án được triển khai, mà còn phản ánh một chuyển động lớn của thị trường: từ bất động sản thuần túy sang bất động sản gắn với sức khỏe, trải nghiệm và chất lượng sống.

Trong bối cảnh đô thị lớn ngày càng quá tải, nhu cầu tìm về những không gian sống “đủ gần để kết nối – đủ xa để nghỉ dưỡng” đang trở thành xu hướng chủ đạo của tầng lớp trung lưu và giới tinh hoa.

Swiss Eden “đánh thức” vùng đất khoáng nóng giàu tiềm năng

Khác với nhiều khu vực phát triển du lịch nghỉ dưỡng, Thanh Thủy sở hữu một lợi thế gần như không thể thay thế: nguồn khoáng nóng tự nhiên hình thành qua hàng triệu năm địa chất.

Đây không chỉ là tài nguyên, mà là nền tảng để hình thành một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, trị liệu tự nhiên, nghỉ dưỡng bốn mùa và tái tạo năng lượng.

Swiss Eden xuất hiện đúng thời điểm, khi thị trường cần một dự án đủ quy mô, đủ tầm nhìn để khai mở giá trị vùng đất.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT AMDI Group chia sẻ: “Chúng tôi không xây dựng một dự án bất động sản. Chúng tôi kiến tạo một không gian sống – nơi con người có thể an cư, đầu tư, nghỉ dưỡng và chữa lành.”

Triết lý này cho thấy một sự chuyển dịch rõ ràng: bất động sản không còn là “tài sản để sở hữu”, mà trở thành “trải nghiệm để sống”.

Dự án được quy hoạch trên quy mô hơn 15ha với: 72 căn biệt thự đảo riêng tư; 100 căn shophouse hai mặt tiền; 225 căn nhà liền kề; Tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp. Các thành phần này được kết nối để tạo thành một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh.

Từ Swiss Eden, cư dân có thể kết nối nhanh tới Hà Nội, Hòa Lạc và các điểm du lịch trung du Bắc Bộ. Trong quy hoạch dài hạn, khu vực này được định hướng trở thành trung tâm nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe phía Tây Thủ đô.

AMDI Group khẳng định phát triển dự án theo định hướng bài bản, minh bạch, đúng tiến độ và bền vững. Với định hướng này, dự án được kỳ vọng trở thành một biểu tượng sống mới tại khu vực Thanh Thủy.

Theo đại diện chủ đầu tư, Swiss Eden không hướng tới phát triển theo số đông mà tập trung vào việc kiến tạo giá trị thực, chú trọng trải nghiệm sống và không gian sống bền vững.

Với lợi thế tài nguyên khoáng nóng tự nhiên cùng định hướng phát triển gắn với yếu tố chăm sóc sức khỏe, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới của khu vực, góp phần hình thành một không gian sống hài hòa giữa thiên nhiên và tiện ích hiện đại, phù hợp với thông điệp: “Swiss Eden – Nơi thanh khiết chạm bình yên.”