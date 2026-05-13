Dính loạt sai phạm, hai công ty chứng khoán bị xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng.

(Ngày Nay) - Chứng khoán Bảo Minh (mã chứng khoán: BMS) và Chứng khoán Beta vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng do hàng loạt sai phạm liên quan đến cho vay, quản lý tiền khách hàng, công bố thông tin và báo cáo tài chính.

Theo quyết định xử phạt, Chứng khoán Beta bị xử phạt tổng cộng 362,5 triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 187,5 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Cơ quan thanh tra xác định công ty đã cho một số cá nhân vay vốn thông qua hình thức tạm ứng (giao vốn) tại nhiều thời điểm trong năm 2024 và 2025.

Ngoài ra, công ty tiếp tục bị xử phạt 175 triệu đồng vì báo cáo có nội dung sai lệch. Cụ thể, Chứng khoán Beta đã báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm ngày 31/5/2024, 31/7/2024, 30/9/2025 và 30/10/2025.

Không chỉ bị xử phạt bằng tiền, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn buộc doanh nghiệp phải báo cáo lại thông tin chính xác theo quy định pháp luật đối với hành vi báo cáo sai lệch.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu doanh nghiệp này bị xử phạt. Trước đó, Chứng khoán Beta từng bị xử phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I/2026, Chứng khoán Beta tiếp tục ghi nhận kết quả kém tích cực khi lỗ gần 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng giảm mạnh từ hơn 15 tỷ đồng xuống còn 8 tỷ đồng.

Trong cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt đối với Chứng khoán Bảo Minh với tổng số tiền lên tới 780 triệu đồng do vi phạm nhiều quy định trong hoạt động chứng khoán.

Theo cơ quan quản lý, các vi phạm của BMS tập trung ở hoạt động quản lý tiền gửi khách hàng, công bố thông tin, cho vay và báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng.

Cụ thể, doanh nghiệp bị xử phạt 187,5 triệu đồng do không thực hiện tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty theo quy định. Thanh tra xác định tại một số thời điểm, BMS đã chuyển tiền từ tài khoản chuyên dụng quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng sang tài khoản thanh toán của công ty và ngược lại nhằm phục vụ các nghiệp vụ rút tiền, thanh toán gốc – lãi vay và mua trái phiếu.

Ngoài ra, công ty còn bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin đối với các giao dịch có giá trị từ 10% tổng tài sản trở lên. Các giao dịch chưa công bố được thực hiện vào các ngày 25/6/2024, 11/7/2024, 10/3/2025 và 15/12/2025.

Liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, BMS tiếp tục bị xử phạt 187,5 triệu đồng vì vi phạm quy định về hạn chế cho vay. Theo kết luận thanh tra, công ty đã cho vay thông qua các hợp đồng đặt cọc mua trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi đối với một số khách hàng tại nhiều thời điểm.

Một trong những vi phạm đáng chú ý khác là hành vi báo cáo sai lệch tỷ lệ vốn khả dụng. Với lỗi này, Chứng khoán Bảo Minh bị phạt thêm 175 triệu đồng và buộc phải khắc phục hậu quả bằng việc báo cáo lại số liệu chính xác theo quy định.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn bị xử phạt 137,5 triệu đồng do để khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản margin.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2026 của BMS cho thấy, doanh thu hoạt động của doanh nghiệp giảm khoảng 19% so với cùng kỳ, xuống dưới 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 45 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ khoảng 14 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Từ những vi phạm trên có thể thấy, các vi phạm của công ty chứng khoán như báo cáo sai lệch, cho vay sai quy định hay quản lý không tách bạch tài sản khách hàng có thể gây ảnh hưởng lớn đến niềm tin của nhà đầu tư và tính minh bạch của thị trường.

Những sai phạm này không chỉ khiến doanh nghiệp đối mặt nguy cơ bị xử phạt, hạn chế hoạt động và giảm uy tín thương hiệu, mà còn tạo tâm lý lo ngại về an toàn tài sản, đặc biệt trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang hướng tới mục tiêu nâng hạng. Về dài hạn, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, các vi phạm có thể ảnh hưởng đến chất lượng dòng vốn và sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán.