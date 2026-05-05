Khi quỹ đất Ciputra dần khép lại, đâu là cơ hội cho người mua?

(Ngày Nay) - Trong nhiều năm qua, khu đô thị Ciputra (Tây Hồ Tây) được xem là một trong những khu vực đáng sống bậc nhất Hà Nội, nơi quy tụ cộng đồng cư dân có nền tảng tài chính vững mạnh và ổn định lâu dài. Tuy nhiên, khác với các khu đô thị mở rộng liên tục, Ciputra gần như không ghi nhận thêm nguồn cung mới trong nhiều năm, khiến quỹ bất động sản tại đây ngày càng trở nên khan hiếm.

Cánh cửa cuối cùng = Suất sở hữu hiếm hoi

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình 9 cực, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực, không gian đô thị được kiến thiết theo cấu trúc đa tầng, đa lớp, tối ưu hóa không gian theo chiều ngang, chiều cao và cả không gian ngầm.

Trong đó, cực Trung tâm hữu ngạn sông Hồng, gồm các khu vực Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, được xác định là trung tâm hành chính - chính trị - văn hóa quốc gia và của thành phố, có liên kết đồng bộ tới trung tâm Bắc sông Hồng là trung tâm kinh tế - dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế và trung tâm phía Đông thương mại dịch vụ và giáo dục đào tạo...

Trên các trục hướng tâm, thành phố định hướng nâng cấp cao tốc Tây Hồ - Ba Vì dài 32 km, rộng 100 m và Hà Đông - Xuân Mai dài 25 km, rộng 60-70 m, dành quỹ đất triển khai đại lộ cảnh quan sông Hồng dài 80 km, rộng 54-80 m và hàng chục cầu mới qua sông Hồng, sông Đà để mở rộng không gian đô thị.

Trong cấu trúc này, Ciputra nằm ở vị trí chiến lược của Tây Hồ Tây, được phát triển bài bản từ hơn 30 năm trước với quy mô hơn 300 ha, tiếp giáp trực tiếp Hồ Tây và sông Hồng.

Lợi thế của Ciputra không chỉ đến từ vị trí mà còn ở tính đồng bộ: hạ tầng hoàn chỉnh, mật độ xây dựng thấp, không gian xanh rộng và cộng đồng cư dân ổn định. Tuy nhiên, cũng chính vì đã được quy hoạch gần như hoàn chỉnh, khu đô thị này rất ít xuất hiện dự án mới quy mô lớn trong nhiều năm qua.

Điều này đồng nghĩa với việc, cơ hội sở hữu bất động sản mới tại khu vực lõi Ciputra ngày càng hạn chế, đặc biệt với các sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp và siêu sang.

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences: nguồn cung mới hiếm hoi tại lõi Tây Hồ Tây

Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences được xem là một trong số ít dự án mới xuất hiện tại khu vực này.

Dự án sở hữu vị trí kết nối thuận lợi với các trục giao thông huyết mạch của Hà Nội như Vành đai 2, Vành đai 2.5 và Vành đai 3; nằm gần trục phát triển cảnh quan sông Hồng – khu vực được định hướng trở thành “xương sống” phát triển mới của Thủ đô trong tương lai. Đồng thời, dự án cũng nằm kề bên tuyến hầm 2 tầng vượt sông Hồng với tổng vốn đầu tư khoảng 21.930 tỷ đồng, dự kiến triển khai ngay từ năm 2026.

Vị trí này không chỉ giúp cư dân di chuyển thuận tiện đến trung tâm và các khu vực lân cận, mà còn tạo dư địa tăng giá trong dài hạn khi hạ tầng khu vực tiếp tục được hoàn thiện.

Sky Mansion: dinh thự trên cao với tầm nhìn “tam vượng”

Điểm nhấn của Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences là dòng sản phẩm Sky Mansion – dinh thự trên cao, được phát triển theo tiêu chuẩn siêu sang.

Các căn hộ có diện tích lớn, thiết kế thông tầng, mật độ sử dụng thấp (chưa tới 2 căn trên mỗi sàn/thang máy), giúp đảm bảo tính riêng tư. Một số căn tích hợp không gian sân vườn hoặc hồ bơi riêng, mang lại trải nghiệm gần với biệt thự truyền thống nhưng trong không gian tầng cao.

Đáng chú ý, các căn Sky Mansion sở hữu tầm nhìn rộng mở hướng ra Hồ Tây, sông Hồng và công viên quy mô lớn, tạo nên thế “tam vượng” trong phong thủy. Trong bối cảnh đô thị ngày càng dày đặc, những vị trí có khả năng mở rộng tầm nhìn về mặt nước và không gian xanh được đánh giá là hiếm và có giá trị lâu dài.

Đặc biệt, các gia chủ Sky Mansion được tận hưởng dịch vụ quản lý vận hành quốc tế 5 sao bởi Best Western Hotels & Resorts theo tiêu chuẩn WorldHotels và Sunset Hospitality – đơn vị nổi tiếng với bộ tiêu chuẩn khắt khe về dịch vụ, thiết kế và trải nghiệm sống hàng đầu thế giới.

Theo nhận định của các chuyên gia kiến trúc và thị trường, dòng sản phẩm dinh thự trên cao có tính đặc thù cao, đòi hỏi đồng thời nhiều điều kiện về quỹ đất, mật độ xây dựng, tầm nhìn và kỹ thuật thi công. Vì vậy, số lượng sản phẩm như Sky Mansion gần như không thể phát triển đại trà trong nội đô.

Đặc biệt tại khu vực lõi như Ciputra, nơi quỹ đất đã được quy hoạch ổn định, việc xuất hiện thêm một dự án thuộc phân khúc này càng trở nên hiếm.

Điều này khiến Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences không chỉ là nguồn cung mới, mà còn là sản phẩm mang tính lựa chọn hạn chế đối với nhóm khách hàng tìm kiếm bất động sản có giá trị lâu dài.