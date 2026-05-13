Bộ xét nghiệm máu mới giúp phát hiện sớm bệnh Alzheimer

(Ngày Nay) - Ngày 12/5, tập đoàn dược phẩm Roche (Thụy Sĩ) thông báo đã được các cơ quan quản lý y tế cấp phép phân phối bộ xét nghiệm máu hỗ trợ phát hiện sớm bệnh Alzheimer tại thị trường Liên minh châu Âu (EU).
Ảnh minh họa: clpmag.com

Bộ xét nghiệm có tên gọi Elecsys pTau217 do Roche hợp tác phát triển cùng phòng thí nghiệm Eli Lilly của Mỹ. Theo thông báo của nhà sản xuất này, bộ xét nghiệm mới có khả năng đo lường các cấu trúc protein bất thường – nguyên nhân chính gây bệnh Alzheimer. Đáng chú ý, phương pháp xét nghiệm này được đánh giá là đơn giản và ít gây đau đớn hơn so với kỹ thuật chọc dò dịch não tủy hiện nay. Sản phẩm đã chính thức nhận chứng nhận CE, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe của EU.

Ông Matt Sause, Giám đốc điều hành mảng Chẩn đoán của Roche, khẳng định việc ra mắt bộ xét nghiệm Elecsys pTau217 là một bước tiến quan trọng trong việc rút ngắn thời gian chẩn đoán bệnh. Bằng cách đưa phương pháp xét nghiệm tiên tiến này vào quy trình chăm sóc sức khỏe thường quy, Roche đang hỗ trợ các bác sĩ đưa ra đánh giá sớm hơn cho bệnh nhân và gia đình. Đây là yếu tố then chốt để có những can thiệp y tế kịp thời.

Theo số liệu từ Roche, Alzheimer là dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ. Tuy nhiên, hiện nay quy trình chẩn đoán căn bệnh này đang mất trung bình khoảng 3,5 năm, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả điều trị.

TP Hồ Chí Minh tìm động lực mới từ công nghiệp văn hóa
Bác sĩ khuyến cáo rủi ro từ trào lưu giảm cân trên mạng xã hội
Hướng về nhân dân, lấy người dân làm trung tâm
Đồng loạt triển khai chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ tại Thủ đô
