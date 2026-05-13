Phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm trong các kì thi ở Hà Nội​

(Ngày Nay) - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở thành phố, với yêu cầu bảo đảm công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm trước, trong và sau kỳ thi.

Theo kế hoạch, kỳ thi vào lớp 10 diễn ra từ ngày 28/5 đến 1/6/2026; kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 9-12/6/2026.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị trong ngành bảo đảm vệ sinh môi trường, chất lượng nước, tăng cường phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát tốt các dịch bệnh mới nổi, tái nổi và dịch bệnh xâm nhập có nguy cơ quay trở lại. Các bên liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát công tác an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các nhà hàng, quán ăn, cơ sở dịch vụ ăn uống phục vụ thí sinh và người nhà gần các điểm thi, cụm thi; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và chủ động sẵn sàng ứng phó khi xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt.

Tất cả các địa điểm tổ chức thi đều phải bảo đảm trực y tế. Các cơ sở y tế được yêu cầu tăng cường khám chữa bệnh tại tất cả các tuyến; bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc và thiết bị y tế để phục vụ sơ cấp cứu, khám chữa bệnh cho thí sinh, người nhà thí sinh và lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi. Các cơ sở y tế phải thực hiện việc chứng nhận bệnh, thương tích đúng quy định, chính xác và kịp thời đối với các trường hợp thí sinh bị ốm, bị tai nạn trong thời gian diễn ra kỳ thi để được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy chế thi.

Sở Y tế Hà Nội giao các đơn vị xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo bảo đảm công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm trong các kỳ thi theo chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND thành phố; chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc và thiết bị để đáp ứng yêu cầu y tế trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội là đơn vị thường trực trong công tác phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn chuyên môn cho các phường, xã về vệ sinh môi trường, bảo đảm nước sạch và phòng, chống dịch bệnh. Trung tâm chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, sinh phẩm, hóa chất, trang thiết bị và phương tiện phòng chống dịch; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, phòng chống nắng nóng và sốc nhiệt cho thí sinh. Đơn vị bố trí một đội cơ động phòng chống dịch bệnh thường trực trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại cơ sở dịch vụ ăn uống, đặc biệt là khu vực xung quanh các điểm thi; kết hợp lấy mẫu xét nghiệm chủ động để đánh giá nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại các cơ sở thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh nước giải khát và dịch vụ ăn uống. Đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, thí sinh và người nhà lựa chọn thực phẩm an toàn, phòng tránh ngộ độc thực phẩm; bố trí một đội điều tra, xử lý sự cố an toàn thực phẩm thường trực trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội được giao xây dựng phương án vận chuyển và điều phối thông tin đáp ứng cấp cứu ngoài bệnh viện trong thời gian tổ chức kỳ thi. Tại Trung tâm và các trạm vệ tinh, mỗi cơ sở bố trí một kíp thường trực cấp cứu để sẵn sàng vận chuyển, cấp cứu kịp thời các trường hợp thí sinh và người nhà bị bệnh cũng như thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo điều động của Sở Y tế.

Các bệnh viện trong và ngoài công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội bố trí trực 24/24 giờ; bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, thiết bị, phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, khám chữa bệnh trong thời gian tổ chức kỳ thi; xây dựng phương án vận chuyển, chuyển tuyến người bệnh trong trường hợp cần thiết. Các bệnh viện phải chuẩn bị đầy đủ thuốc điều trị, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và các trạm y tế để giám sát dịch bệnh. Mỗi bệnh viện bố trí một đội cấp cứu cơ động gồm 1 bác sỹ, 2 điều dưỡng, 1 lái xe và 1 xe cứu thương thường trực tại đơn vị trong thời gian diễn ra kỳ thi; đồng thời chuẩn bị từ 5-10 giường bệnh sẵn sàng phục vụ kỳ thi và phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 để tiếp nhận, hỗ trợ điều trị cho thí sinh và người nhà khi cần thiết.

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác y tế cho các điểm thi trên địa bàn; chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt tại khu vực xung quanh các hội đồng thi và nơi thí sinh, phụ huynh ăn uống, lưu trú.

Các trạm y tế phường, xã được yêu cầu phân công cán bộ phối hợp với y tế trường học trực cấp cứu, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm tại điểm thi; bảo đảm 100% điểm thi có cán bộ y tế trực. Các trạm hướng dẫn điểm thi triển khai biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; rà soát, củng cố đội phòng, chống dịch cơ động, đội cấp cứu cơ động để sẵn sàng xử lý ổ dịch hoặc cấp cứu khi có yêu cầu.