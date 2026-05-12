Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Hà Nội và Viêng Chăn trong giai đoạn mới

(Ngày Nay) - Chiều 12/5, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) nhân chuyến thăm, làm việc của Đoàn tại Hà Nội.

Cuộc hội đàm do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn Athsaphangthong Siphandone đồng chủ trì.

Tại hội đàm, lãnh đạo hai Thủ đô khẳng định quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố, phát triển sâu sắc; trong đó hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Phát biểu tại hội đàm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước thời gian qua tiếp tục khẳng định sự gắn bó thủy chung, tin cậy chính trị cao giữa Việt Nam và Lào; đồng thời tạo xung lực mới cho hợp tác giữa các địa phương của hai nước, trong đó có Hà Nội và Viêng Chăn.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô tiếp tục được củng cố và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, việc ký Biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 đã tạo khuôn khổ pháp lý và định hướng chiến lược quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa hai Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, hai Thủ đô đang đối mặt nhiều thách thức tương đồng như giao thông, môi trường, an ninh trật tự và quản trị đô thị. Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Viêng Chăn trong sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ.

Đồng chí Trần Đức Thắng cũng khẳng định Hà Nội ủng hộ việc tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác cấp cơ sở giữa các địa phương của hai Thủ đô; tin tưởng với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai bên, quan hệ Hà Nội - Viêng Chăn sẽ tiếp tục phát triển thực chất, bền vững và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội đàm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn Athsaphangthong Siphandone đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội; đồng thời khẳng định chuyến thăm lần này thể hiện quyết tâm của Viêng Chăn trong việc tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam nói chung và giữa hai Thủ đô nói riêng.

Lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động của tình hình kinh tế thế giới, thiên tai và áp lực đô thị hóa, song Viêng Chăn vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định, tập trung cải cách quản lý đô thị, phát triển hạ tầng và nâng cao đời sống người dân. Đồng chí Athsaphangthong Siphandone đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng chính quyền địa phương, quản lý đô thị, cải cách hành chính….

Trong khuôn khổ hội đàm, hai bên tiến hành ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực: tuyên giáo - dân vận, phụ nữ, thanh niên, ngoại vụ, công thương, giáo dục và y tế. Đây được đánh giá là cơ sở quan trọng nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030, thúc đẩy quan hệ Hà Nội - Viêng Chăn phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững…