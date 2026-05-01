Anh chính thức chấm dứt quy chế quý tộc thừa kế tại Thượng viện

(Ngày Nay) - Sau quy định mới, số lượng quý tộc thừa kế tại Thượng viện Anh chính thức bằng 0, thay thế bằng các thành viên được bổ nhiệm, đánh dấu bước tiến lớn trong cải cách thể chế của Vương quốc Anh.

Các quý tộc thừa kế cuối cùng đã chính thức rời Thượng viện Anh (Viện Quý tộc) sau khi quy định pháp lý mới có hiệu lực, khép lại một cơ chế tồn tại hàng trăm năm trong hệ thống nghị viện Anh.

Ngày 29/4, Quốc hội Vương quốc Anh được tuyên bố đình kỳ, đánh dấu việc chấm dứt vai trò của các quý tộc thừa kế tại Thượng viện.

Trước đó, đạo luật cải cách được thông qua trên cơ sở cam kết tranh cử của Công đảng, tước bỏ quyền phát biểu và bỏ phiếu của các thành viên có tước vị được truyền lại theo dòng họ.

Không giống các nghị sỹ tại Hạ viện được chọn qua bầu cử, thành viên Thượng viện chủ yếu do bổ nhiệm. Trong một động thái cải cách vào năm 1999, chính phủ của cựu Thủ tướng Tony Blair đã giảm số lượng quý tộc thừa kế từ 759 xuống còn 92, sau một thỏa hiệp với đảng Bảo thủ.

Tuy nhiên, theo quy định mới, con số này hiện bằng 0, song 15 thành viên đảng Bảo thủ và một số nghị sỹ độc lập (không thuộc đảng phái) sẽ được phép ở lại với tư cách quý tộc trọn đời.

Chính phủ Anh cho rằng việc duy trì các quý tộc thừa kế là “lỗi thời và không còn phù hợp”, đồng thời nhấn mạnh cải cách là cần thiết để bảo đảm tính hiện đại và hiệu quả của cơ quan lập pháp.

Trong khi đó, một số ý kiến từ đảng Bảo thủ chỉ trích động thái này mang tính chính trị và làm thay đổi cán cân quyền lực theo hướng gia tăng ảnh hưởng của các vị trí được bổ nhiệm.

Thông báo kết thúc kỳ họp Quốc hội được công bố tại một nghi lễ truyền thống có sự tham dự của cả hai viện. Chủ tịch Thượng viện cũng ghi nhận những đóng góp của các thành viên rời nhiệm sở.

Theo kế hoạch, các nghị sỹ sẽ trở lại làm việc vào ngày 13/5, khi Vua Charles III đọc diễn văn trình bày chương trình lập pháp sắp tới của chính phủ.

Việc chấm dứt quy chế quý tộc thừa kế được xem là bước đi tiếp theo trong tiến trình cải cách Thượng viện kéo dài hơn 2 thập kỷ, hướng tới tăng cường tính minh bạch và phù hợp với bối cảnh chính trị hiện đại.