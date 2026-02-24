Không loại trừ khả năng Anh áp thuế trả đũa đối với Mỹ

(Ngày Nay) - Kênh Sky News ngày 23/2 dẫn lời người phát ngôn văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, nước này không loại trừ khả năng áp thuế đối với Mỹ nhằm trả đũa mức thuế quan 15% mà Washington mới áp đặt.
Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại cuộc họp báo ở London. Ảnh tư liệu: THX
Hôm 21/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu từ 10% lên 15% đối với tất cả các quốc gia, trong động thái đáp trả phán quyết của Tòa án Tối cao chống lại các mức thuế nhập khẩu trước đó của ông.
Trả lời câu hỏi liệu Chính phủ Anh có thể áp thuế trả đũa hay không, người phát ngôn văn phòng Thủ tướng Anh nhấn mạnh: "Không có gì là không thể".
Tuy nhiên, người phát ngôn cũng cho biết giới công nghiệp Anh phản đối một cuộc chiến thương mại với Mỹ, đồng thời nói thêm rằng Anh rất coi trọng "sự hợp tác mang tính xây dựng với các đối tác Mỹ".
