Anh điều tra nền tảng X liên quan hình ảnh nhạy cảm do chatbot Grok tạo ra

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 12/1, Cơ quan quản lý truyền thông của Anh (Ofcom) đã mở cuộc điều tra đối với nền tảng X của tỷ phú Elon Musk, nhằm xác định liệu các hình ảnh deepfake mang tính tình dục do chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) Grok tạo ra có vi phạm nghĩa vụ bảo vệ người dùng tại Anh trước các nội dung có thể là trái pháp luật hay không.
Anh điều tra nền tảng X liên quan hình ảnh nhạy cảm do chatbot Grok tạo ra

Trong tuyên bố, Ofcom cho biết đã xuất hiện “những báo cáo hết sức đáng lo ngại về việc tài khoản chatbot AI Grok trên X bị sử dụng để tạo và chia sẻ các hình ảnh nhạy cảm của con người – có thể cấu thành hành vi lạm dụng hình ảnh nhạy cảm hoặc nội dung khiêu dâm – cũng như các hình ảnh tình dục hóa trẻ em, có thể cấu thành nội dung lạm dụng tình dục trẻ em”.

Thủ tướng Keir Starmer trước đó nhận định các hình ảnh do Grok tạo ra là “trái pháp luật”. Ông Starmer hôm 8/1 cho rằng X cần “siết chặt kiểm soát” đối với Grok, đồng thời nhấn mạnh Ofcom nhận được sự ủng hộ đầy đủ của Chính phủ trong việc triển khai các biện pháp cần thiết.

Theo luật pháp Anh, việc tạo hoặc chia sẻ hình ảnh thân mật không có sự đồng thuận, cũng như nội dung lạm dụng tình dục trẻ em, kể cả các hình ảnh tình dục do AI tạo ra, đều là hành vi phạm pháp. Bên cạnh đó, các nền tảng công nghệ có trách nhiệm ngăn người dùng tại Anh tiếp cận nội dung trái phép và phải gỡ bỏ ngay khi phát hiện.

Theo Ofcom, nếu bị xác định vi phạm pháp luật, nền tảng X có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 10% doanh thu toàn cầu hoặc 18 triệu bảng Anh, tùy theo mức nào cao hơn. Trong trường hợp không hợp tác hoặc không khắc phục vi phạm, cơ quan này thậm chí có thể đề nghị tòa án yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn hoàn toàn quyền truy cập X tại Anh.

Trước đó, X đã vấp phải sự chỉ trích tại nhiều quốc gia khác liên quan đến tính năng có thể tạo ra hình ảnh phụ nữ và trẻ vị thành niên trong trang phục nhạy cảm. Giới chức Pháp đã báo cáo vụ việc lên các công tố viên và cơ quan quản lý, gọi đây là nội dung “rõ ràng trái pháp luật”, trong khi nhà chức trách Ấn Độ cũng yêu cầu phía X giải trình.

X hiện đã giới hạn tính năng này cho người dùng trả phí. Tuần trước, nền tảng này cho biết sẽ gỡ bỏ toàn bộ nội dung trái pháp luật và đình chỉ vĩnh viễn các tài khoản liên quan. X nêu rõ: “Bất kỳ ai sử dụng hoặc đưa câu lệnh cho Grok tạo nội dung trái pháp luật sẽ phải chịu hậu quả tương tự như khi tự tải lên nội dung trái pháp luật”.

Theo Ofcom, cuộc điều tra sẽ tập trung vào việc liệu X có không đánh giá đầy đủ nguy cơ người dùng tại Anh tiếp cận nội dung trái pháp luật, cũng như đã xem xét rủi ro đối với trẻ em hay chưa. Trong các trường hợp vi phạm nghiêm trọng nhất, Ofcom có thể đề nghị tòa án yêu cầu “các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc nhà quảng cáo rút dịch vụ khỏi nền tảng”, hoặc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn truy cập vào trang web này tại Anh.

Phía X hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận về cuộc điều tra của Ofcom.

PV
Anh Grok điều tra nền tàng X

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Có dữ liệu mới có Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Có dữ liệu mới có Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
(Ngày Nay) - Chiều 12/1, kết luận Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu thời gian tới phải thực hiện 5 đột phá chiến lược về dữ liệu số, với phương châm: Quyết liệt trong hành động, kết quả là thước đo, đồng bộ trong triển khai, dữ liệu là tài sản, hạ tầng dữ liệu là nền tảng, kinh tế dữ liệu là mũi nhọn, an ninh dữ liệu là trọng yếu và người dân, doanh nghiệp là trung tâm.
Triển lãm “Sắc màu hữu nghị” kết nối Việt Nam - Hàn Quốc
Triển lãm “Sắc màu hữu nghị” kết nối Việt Nam - Hàn Quốc
(Ngày Nay) - Chiều 12/1, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội), triển lãm “Sắc màu hữu nghị” chính thức khai mạc, giới thiệu tới công chúng 69 tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc. Sự kiện do Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội phối hợp với Hiệp hội trao đổi nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc tổ chức.
Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành. Ảnh: TTXVN phát
Lần đầu tiên phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành​
(Ngày Nay) - Ngày 12/1, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ của đơn vị đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành. Đây là bệnh nhân đầu tiên được thực hiện 2 kỹ thuật phẫu thuật tim cùng lúc bằng hệ thống nội soi 3D.
WHO tự hào là đối tác của Chính phủ Việt Nam
WHO tự hào là đối tác của Chính phủ Việt Nam
(Ngày Nay) - Trong báo cáo đăng tải trên trang chủ, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây nhận định rằng, trong khuôn khổ chương trình cải cách rộng lớn trong năm 2025, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ cho những thay đổi trong lĩnh vực y tế và đề ra những tham vọng táo bạo cho ngành y tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với học sinh Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thủ tướng: Xây dựng trường học khu vực miền núi, đồng bào dân tộc để gieo chữ, giữ nước
(Ngày Nay) - Ngày 11/1, tại tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc và các trường dự bị đại học thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo – những công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
VREF 2026: “Định hình chuẩn mực để thị trường BĐS phát triển bền vững”
VREF 2026: “Định hình chuẩn mực để thị trường BĐS phát triển bền vững”
(Ngày Nay) -Tại Diễn đàn Thị trường Bất động sản Việt Nam 2026 - VREF 2026 với chủ đề: “Định hình chuẩn mực để thị trường BĐS phát triển bền vững”, VARS khẳng định: thị trường BĐS Việt Nam đã khép lại năm 2025 với nhiều tín hiệu tích cực, thể hiện qua sự cải thiện rõ nét cả về nguồn cung lẫn thanh khoản.