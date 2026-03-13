NASA mang sứ mệnh khám phá Mặt Trăng trở lại vào tháng 4

(Ngày Nay) - Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết sứ mệnh Artemis 2 có thể được triển khai sớm nhất vào ngày 1/4, đánh dấu chuyến bay có người lái bay qua Mặt Trăng đầu tiên sau hơn 50 năm.

Tại cuộc họp báo, bà Lori Glaze, quan chức cấp cao của NASA, cho biết cơ quan này đang hướng tới mốc thời gian sớm nhất là ngày 1/4 sau khi một số vấn đề kỹ thuật khiến kế hoạch phóng ban đầu dự kiến vào tháng 2 phải trì hoãn.

Theo bà Glaze, đây là chuyến bay thử nghiệm nên vẫn tiềm ẩn rủi ro, song đội ngũ kỹ thuật và các hệ thống của NASA đã sẵn sàng, dù vẫn còn một số công việc cần hoàn tất.

Bà Glaze cho biết thời gian phóng dự kiến vào 18h24 ngày 1/4 (giờ địa phương). NASA cũng chuẩn bị một số khung giờ phóng khả thi khác vào những ngày tiếp theo.

Artemis 2 sẽ là sứ mệnh bay vòng quanh Mặt Trăng đầu tiên có phi hành đoàn trong hơn nửa thế kỷ. Các phi hành gia tham gia sứ mệnh gồm 3 phi hành gia Mỹ Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và một phi hành gia Canada là Jeremy Hansen.

Theo kế hoạch, sau khi phóng, tàu sẽ bay vòng quanh Trái Đất trước khi rời quỹ đạo để hướng tới Mặt Trăng, thực hiện chuyến bay ngang qua Mặt Trăng mà không hạ cánh, sau đó quay trở lại Trái Đất và đáp xuống đại dương.

Khoảng cách bay ngang qua Mặt Trăng của phi hành đoàn dự kiến dao động từ khoảng 6.437–9.656 km so với bề mặt Mặt Trăng, tùy thuộc thời điểm phóng.

Sau Artemis 2, NASA dự kiến triển khai Artemis 3 nhằm chuẩn bị cho việc hạ cánh xuống Mặt Trăng, trong khi Artemis 4 đặt mục tiêu thực hiện sứ mệnh hạ cánh vào đầu năm 2028.

Cùng ngày, NASA cho biết một tàu thăm dò của cơ quan này đã quay trở lại khí quyển Trái Đất vào sáng sớm 12/3 (giờ Mỹ), sớm hơn nhiều năm so với dự báo ban đầu.

Theo NASA, tàu thăm dò Van Allen Probe A quay trở lại khí quyển lúc 6h37 sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ, gần 14 năm sau khi được phóng lên quỹ đạo vào tháng 8/2012.

Lực lượng Không gian Mỹ xác nhận tàu Van Allen Probe A quay trở lại khí quyển phía trên khu vực Thái Bình Dương phía Đông. NASA cho biết phần lớn cấu trúc tàu dự kiến đã bốc cháy khi đi qua khí quyển, song một số bộ phận có thể vẫn còn tồn tại.

Van Allen Probe A cùng với tàu song sinh Van Allen Probe B được thiết kế để nghiên cứu các vành đai bức xạ Van Allen – những vòng hạt tích điện bị giữ lại bởi từ trường Trái Đất, có vai trò bảo vệ hành tinh khỏi bức xạ vũ trụ và các cơn bão Mặt Trời.

Hai tàu Van Allen hoạt động trong giai đoạn 2012–2019 và thu thập lượng dữ liệu chưa từng có về các vành đai bức xạ của Trái Đất. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện một vành đai bức xạ thứ 3 tạm thời có thể hình thành khi hoạt động của Mặt Trời tăng mạnh.

Khi sứ mệnh kết thúc năm 2019 do hai tàu cạn nhiên liệu, các nhà khoa học dự đoán các con tàu sẽ quay trở lại khí quyển Trái Đất vào năm 2034. Tuy nhiên, hoạt động Mặt Trời mạnh hơn dự kiến trong chu kỳ hiện nay đã làm tăng lực cản khí quyển, khiến quỹ đạo của tàu suy giảm nhanh hơn và dẫn tới việc quay trở lại sớm.

Theo NASA, dữ liệu từ sứ mệnh này tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu thời tiết không gian và tác động đối với vệ tinh, phi hành gia cũng như các hệ thống công nghệ trên Trái Đất như thông tin liên lạc, định vị và lưới điện.

NASA cho biết tàu Van Allen Probe B dự kiến sẽ không quay trở lại khí quyển trước năm 2030.