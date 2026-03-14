LHQ thông qua khung thống kê toàn cầu đầu tiên về rủi ro và tác động thiên tai

(Ngày Nay) - Ngày 13/3, Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) có trụ sở tại Bangkok (Thái Lan) cho biết Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua một khung thống kê toàn cầu mới về thống kê liên quan đến thảm họa thiên tai nhằm giúp các quốc gia hiểu rõ hơn và giảm thiểu rủi ro thiên tai ngày càng gia tăng.

Khung Thống kê thảm họa toàn cầu (G-DRSF) thiết lập các hướng dẫn thống nhất ở cấp quốc tế về cách thu thập và xử lý dữ liệu liên quan đến thiên tai. Khung này giúp các chính phủ thống kê và đánh giá một cách hệ thống nhiều yếu tố liên quan đến thảm họa, bao gồm tần suất và cường độ thiên tai, thiệt hại về kinh tế và cơ sở hạ tầng, mức độ rủi ro đối với dân cư và môi trường, cũng như hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Việc thông qua G-DRSF diễn ra trong bối cảnh các thảm họa thiên nhiên trên thế giới ngày càng xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn, gây sức ép lớn đối với ngân sách quốc gia và có nguy cơ làm chậm hoặc đảo ngược những thành tựu phát triển.

Điểm đáng chú ý là lần đầu tiên ở cấp độ toàn cầu, khung thống kê này kết nối hoạt động của các cơ quan thống kê quốc gia với các cơ quan quản lý thiên tai theo một phương pháp phối hợp. Việc chuẩn hóa và liên kết hệ thống dữ liệu giữa các tổ chức được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện chất lượng, tính nhất quán và độ tin cậy của thông tin phục vụ quá trình hoạch định chính sách.

Ngoài việc đo lường thiệt hại trực tiếp do thiên tai gây ra, G-DRSF còn giúp các chính phủ đánh giá đầy đủ hơn về nguy cơ rủi ro, tính dễ bị tổn thương của cộng đồng và năng lực ứng phó, từ đó cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng cho việc lập kế hoạch phát triển và phân bổ ngân sách.

Quá trình xây dựng khung thống kê này được Nhóm liên ngành và chuyên gia về thống kê thảm họa - do ESCAP, Văn phòng LHQ về giảm thiểu rủi ro thiên tai (UNDRR) và Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) đồng chủ trì – điều phối nhằm thực hiện quyết định năm 2019 của Ủy ban Thống kê LHQ về việc thúc đẩy một hệ thống thống kê chung liên quan đến thiên tai.

Phó Tổng Thư ký LHQ kiêm Thư ký điều hành ESCAP Armida Salsiah Alisjahbana cho biết G-DRSF phù hợp với Khung Sendai về Giảm thiểu rủi ro thảm họa và góp phần hỗ trợ các quốc gia theo dõi tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững và các Mục tiêu toàn cầu về thích ứng. Theo bà, khung thống kê này cũng tiếp tục mở rộng và củng cố nền tảng thống kê thảm họa khu vực châu Á – Thái Bình Dương, được thông qua từ năm 2018, đồng thời là ví dụ tiêu biểu cho cách tiếp cận “từ dưới lên” nhằm xây dựng một hệ thống thống kê thiên tai thống nhất trên phạm vi toàn cầu.

Trong khi đó, Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về giảm thiểu rủi ro thiên tai Kamal Kishore nhận định việc thông qua G-DRSF là một cột mốc quan trọng, giúp hình thành “ngôn ngữ chung” để các quốc gia tăng cường hợp tác và thúc đẩy các nỗ lực phòng ngừa thảm họa.

Các nhà lãnh đạo LHQ tin tưởng rằng khi các mối nguy liên quan đến khí hậu và các rủi ro khác ngày càng gia tăng, việc áp dụng một nền tảng thống kê chung sẽ giúp cải thiện khả năng phân tích rủi ro, hỗ trợ các quyết định đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng an toàn hơn, đồng thời tăng cường bảo vệ những cộng đồng dễ bị tổn thương trên toàn thế giới.