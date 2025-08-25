Ảnh hưởng của bão số 5, Hà Nội mưa lớn, có nơi lượng mưa trên 200mm

(Ngày Nay) - Dự báo từ chiều tối 25/8 đến chiều tối 26/8, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Theo Trưởng Phòng Dự báo khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ Đinh Hữu Dương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, sau chịu ảnh hưởng của rìa Bắc dải hội nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, từ chiều tối 25/8 đến chiều tối 26/8, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Từ đêm 26/8, thành phố Hà Nội có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

"Cảnh báo đêm 27/8 thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi lớn hơn, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi nơi có địa hình dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1," Trưởng phòng Đinh Hữu Dương lưu ý.

Mưa lớn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Người dân cần chủ động khơi thông cống thoát nước gần nhà, khu dân cư mình ở để tạo đường thoát lũ; thông báo tới chính quyền khi có sự cố về tắc nghẽn cống thoát nước, các điểm ngập sâu; không đỗ xe ở các vùng có nguy cơ ngập; đề phòng ngập tầng hầm chung cư...