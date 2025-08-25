Bão số 5 đang áp sát đất liền

(Ngày Nay) - Cơn bão số 5 có hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh; gây tác động tổng hợp, không chỉ đe dọa tuyến biển, vùng đồng bằng mà còn rất nguy hiểm với cả miền núi.

Sáng sớm hôm nay (25/8), bão số 5 mạnh cấp 14, giật cấp 17. Dự báo cường độ này tiếp tục duy trì khi bão vào đất liền nước ta chiều nay, trở thành cơn bão mạnh nhất trong hàng chục năm qua tấn công vào khu vực Bắc Trung Bộ.

Hồi 7 giờ sáng, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 145km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 155km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 5 có hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh; gây tác động tổng hợp, không chỉ đe dọa tuyến biển, vùng đồng bằng mà còn rất nguy hiểm với cả miền núi.

Cụ thể, trên biển gió rất mạnh, sóng lớn và nước dâng; trên đất liền có gió mạnh, mưa đặc biệt lớn, nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất.

Về mức độ nguy hiểm, bão số 5 được đánh giá không kém nhiều so với bão Yagi năm 2024 về gió mạnh và ít nhất bằng, thậm chí mạnh hơn bão số 10 - Doksuri năm 2017, vốn từng gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Hà Tĩnh.

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thông tin Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ thường xuyên cập nhật diễn biến và cảnh báo về cơn bão số 5 với tần suất 1 giờ/lần trên các trang thông tin ứng dụng phổ biến nhất.

Ban chỉ đạo đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân thường xuyên truy cập trực tiếp vào các trang thông tin dự báo, cảnh báo trên, để kịp thời nắm bắt thông tin, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.