Anh Trai “Say Hi” 2025 “giữ chuỗi” Top 1 chương trình giải trí được thảo luận và tương tác nhiều nhất trên mạng xã hội

(Ngày Nay) - Sau tập 9 và 10, Anh Trai “Say Hi” 2025 tiếp tục lập kỷ lục với hơn 3 tỷ lượt xem và hơn 161 triệu tương tác trên các nền tảng. Các ca khúc từ Live Stage 4 như Can I Get Your Love?, Thức, Ở Đây Ai Cũng Thương Con, Đêm Giáng Sinh Mùa Hạ, Vô Số Lần Tình Cờ và Kẻ Hai Lời đồng loạt xuất hiện trên bảng xếp hạng nhạc số.

Sau khi phát sóng tập 9 và tập 10, Anh Trai “Say Hi” 2025 tiếp tục khẳng định sức hút vượt bậc trên thị trường âm nhạc với hơn 3 tỷ lượt xem trên các nền tảng Youtube, Facebook, TikTok và VieON. Tổng tương tác của chương trình đã vượt 161,000,000 cùng hơn 8,000,000 lượt thảo luận (theo YouNet Media), trở thành tâm điểm chú ý của khán giả.

Theo Kompa.ai, Anh Trai “Say Hi” 2025 là chương trình dẫn đầu tương tác mạng xã hội từ ngày 10.11- 16.11, đồng thời giữ vị trí Top 1 Chương trình thảo luận cao nhất từ ngày 12.11 - 18.11 (theo Socialite), Top 1 Chương trình có độ thảo luận cao nhất từ ngày 04.11 - 17.11 (theo YouNet Media).

Trên TikTok, hơn 106,000 video sử dụng hashtag Anh Trai “Say Hi” 2025 đã được tạo ra, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình.Trên YouTube Charts, 7 ca khúc từ Live Stage 4 đồng loạt xuất hiện: Can I Get Your Love? đứng ở vị trí #7, Cũng May Là Ế #8, Thức #9, Ở Đây Ai Cũng Thương Con #10, Đêm Giáng Sinh Mùa Hạ #12, Vô Số Lần Tình Cờ #13 và Kẻ Hai Lời #23. Mỗi ca khúc đều để lại ấn tượng riêng, thể hiện chất liệu âm nhạc đặc trưng và phong cách đa dạng của các Anh Trai: từ những bản pop trẻ trung, RnB da diết, những câu chuyện tình cảm gần gũi đến các ca khúc mang hơi thở thời sự, phản ánh đời sống và những trải nghiệm sâu sắc.

Trên các bảng xếp hạng nhạc số, Can I Get Your Love? của team Anh Trai Negav chinh phục vị trí #1 trên iTunes Việt Nam, trong khi Thức - team Vũ Cát Tường trở thành ca khúc đầu tiên của Live Stage 4 nhanh chóng thống lĩnh Zing MP3 Realtime Charts, tiếp nối là Đêm Giáng Sinh Mùa Hạ của team Anh Trai buitruonglinh và Ở Đây Ai Cũng Thương Con của team Anh Trai CONGB.

Những thành tích này không chỉ minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của chương trình mà còn phản ánh rõ nét sự đa dạng và chiều sâu âm nhạc, cũng như khả năng sáng tạo không ngừng nghỉ của các Anh Trai, mang đến cho khán giả trải nghiệm trọn vẹn, đầy cảm xúc từ mỗi tiết mục.

Đặc biệt, ca khúc Sớm Muộn Thì của team Anh Trai HUSTLANG Robber - ca khúc nổi bật của Live Stage 3 tiếp tục giữ vững chuỗi thành công khi đạt thứ hạng No.2 trên Spotify Daily Top Songs, đồng thời trở thành ca khúc Việt có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng này (theo Universal Music Vietnam), khẳng định sức hút bền vững của giai điệu nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc. Trong khi đó, ca khúc Ở đây ai cũng thương con của team Anh Trai CONGB đã chạm đến trái tim khán giả bằng giai điệu da diết, sâu lắng và lời ca đầy xúc cảm, khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Bài hát lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, khi hàng trăm video sáng tạo trên TikTok được khán giả đăng tải, mỗi video đều mang một góc nhìn riêng về câu chuyện thời sự và những cảm xúc chân thực mà ca khúc truyền tải. Sức hút này một lần nữa khẳng định khả năng kết nối và chạm đến cộng đồng của các Anh Trai, biến âm nhạc không chỉ là trải nghiệm nghe mà còn trở thành hiện tượng sáng tạo trên nhiều nền tảng. Đêm Giáng Sinh Mùa Hạ gây ấn tượng khó quên với khán giả nhờ khoảnh khắc solo violin của Anh Trai buitruonglinh. Ngay sau khi phát sóng, đoạn solo này nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, tạo ra nhiều video đạt lượng tương tác cao.

Chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình lên sóng Tập 11 lúc 19h30 thứ Bảy ngày 22/11 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.