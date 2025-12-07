Anh Trai “Say Hi” 2025 Tập 13: Bữa tiệc âm nhạc đa sắc, từ citypop, ballad đến R&B khép lại Chung kết 1 Anh Trai “Say Hi” 2025

(Ngày Nay) - Tiếp nối 9 tiết mục solo đầy cảm xúc, Tập 13 của Anh Trai “Say Hi” 2025 khép lại Chung kết 1 với 9 tiết mục cuối cùng không kém phần ấn tượng. 18 Anh Trai mang tới những câu chuyện cá nhân thông qua âm nhạc, với những màn trình diễn đa dạng và đầy bất ngờ.

Anh Trai CONGB mang Ngôi sao Hy vọng lên sân khấu Chung kết Anh Trai “Say Hi” 2025

Trước phần trình diễn, Anh Trai CONGB chia sẻ từ những ngày đầu đặt chân vào phòng Say Hi, anh mang theo ước mơ chinh phục khán giả Việt Nam, không chỉ cho riêng mình mà còn cùng hai người bạn đồng hành - Anh Trai Dillan Hoàng Phan và Anh Trai Đỗ Nam Sơn.

“Hôm nay, em viết tiếp ước mơ của cả ba, đặt một ngôi sao hy vọng cho hành trình này”, Anh Trai CONGB chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường tại chương trình, Anh Trai CONGB bày tỏ sự trân trọng với những “may mắn” mà anh nhận được từ khoảnh khắc lập đội, cơ hội làm việc cùng những đồng đội tuyệt vời, cho đến cảm giác được che chở và sẻ chia từ 29 Anh Trai khác. Anh xem Anh Trai “Say Hi” như “một gia đình thứ hai”, nơi anh có nhiều “lần đầu tiên” đáng nhớ: làm foodtruck, được khán giả chờ đón lúc rạng sáng, hay lần đầu tiên nghe hàng trăm khán giả hát theo ca khúc của mình.

Trong đêm thi, Anh Trai CONGB mang đến ca khúc Ngôi sao Hy vọng, mang màu sắc citypop trẻ trung, năng động và tích cực, tiết mục được xây dựng để truyền cảm hứng yêu đời, khiến khán giả cảm thấy nhẹ nhàng, phấn khởi và tràn đầy năng lượng ngay khi giai điệu cất lên. Lời hát “Ngôi sao hy vọng, ngôi sao dẫn lối em / Ngôi sao hy vọng, ngôi sao đến bên em” giống như một thông điệp giản dị mà ấm áp: ai cũng có một ngôi sao của riêng mình, và đôi khi chỉ cần tin vào nó, ta sẽ tìm được hướng đi. Phần dàn dựng cũng được đầu tư để tăng hiệu ứng cảm xúc: một trái châu phát sáng được treo trên cao, từ đó toả ra những tia sáng rực rỡ khắp sân khấu, tượng trưng cho ngôi sao đang dẫn lối. Anh Trai CONGB trình diễn trọn vẹn tiết mục với phần vũ đạo xuyên suốt, thể hiện màu sắc âm nhạc cá nhân mà anh mong muốn giới thiệu đến công chúng.

Sau tiết mục, MC Trấn Thành dành lời khen cho phong cách âm nhạc của Anh Trai CONGB, cho rằng đây là thể loại có thể giúp khán giả tìm lại năng lượng tích cực ngay cả trong những lúc tâm trạng không tốt. Anh Trai CONGB cho biết Ngôi Sao Hy Vọng là một trong những sáng tác cũ của anh và mong muốn dùng bài hát để khẳng định màu sắc âm nhạc thật sự của mình. Anh cũng bày tỏ sự biết ơn với ê-kíp chương trình vì đã cho anh cơ hội “đặt một ngôi sao hy vọng” tại sân khấu năm nay.

Từ hoài nghi đến bản lĩnh: Anh Trai Hải Nam khẳng định mình tại Anh Trai “Say Hi” 2025 với sáng tác đầu tay

Với tiết mục solo lần này, Anh Trai Hải Nam cho biết anh muốn xuất hiện trên sân khấu với tư cách “nam chính” trong câu chuyện cảm xúc của chính mình. Lấy cảm hứng từ những trải nghiệm rất thật trong tình yêu, anh giới thiệu ca khúc Anh cảm giác mình sắp chia tay - sáng tác đầu tay phản ánh cảm giác mong manh, trực giác về sự rạn nứt khi hai người dần xa nhau.

Chia sẻ về hành trình tham gia chương trình, Anh Trai Hải Nam cho biết anh từng đối diện với nhiều hoài nghi khi tên mình xuất hiện trong danh sách 30 Anh Trai. Tuy nhiên, chính Anh Trai “Say Hi” 2025 đã giúp anh vượt qua giới hạn bản thân: từ cách kiểm soát giọng hát, kỹ năng biểu diễn cho đến việc thực hiện những động tác vũ đạo mà trước đây anh không nghĩ mình có thể làm được. Anh cũng cho biết mối quan hệ giữa các Anh Trai trong chương trình mang đến cho anh cảm giác gắn kết như những người tri kỷ. “Đến thời điểm này, tôi cảm thấy mình đã đủ tự tin để "tốt nghiệp" Anh Trai Say Hi”, anh chia sẻ.

Anh Trai Hải Nam mang đến một sân khấu giàu tính biểu tượng. Trong phần trình diễn, sân khấu được mở ra với hình ảnh một khối trái tim lớn bị nứt đặt giữa trung tâm, xung quanh phủ đầy hoa hồng, cùng tấm gương vỡ, tạo nên không gian vừa đẹp đẽ vừa đầy tổn thương. Màn biểu diễn bắt đầu bằng một đoạn múa đương đại giàu cảm xúc, như lời dẫn dắt khán giả bước vào câu chuyện của hai người đang cố níu giữ điều đã không còn nguyên vẹn. Trên sân khấu, hình ảnh chiếc gương được sắp đặt như một bức tranh ẩn dụ. Khi cả hai còn ở đó, chiếc gương vẫn còn đó; nhưng một khi nó đã nứt, điều đó đồng nghĩa rằng chính mối quan hệ ấy cũng mang những vết nứt không thể che giấu. Mọi chi tiết dàn dựng đều xoáy sâu vào cảm giác rạn vỡ, day dứt.

Cao trào của tiết mục là khi Anh Trai Hải Nam lên highnote, đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm và khiến khán phòng chìm vào khoảnh khắc vừa mạnh mẽ vừa đau lòng, đúng tinh thần của một trái tim đã nứt nhưng vẫn cố giữ vẻ đẹp vốn có. Sau phần trình diễn, MC Trấn Thành nhận xét ca khúc có “lời lẽ rất sâu và rất đàn ông”. Anh Trai Hải Nam chia sẻ rằng anh không ngờ một ngày mình lại dùng chính cảm xúc cá nhân để viết nên bài hát này. Ca khúc được anh sáng tác chính, với sự hỗ trợ từ nhạc sĩ Hoàng Tôn trong quá trình hoàn thiện.

Anh Trai Sơn.K kể hành trình tìm hạnh phúc qua ca khúc debut Yêu Yêu Yêu, Thương Thương Thương, đánh dấu bước chuyển mình từ “trang giấy trắng” đến thí sinh tỏa sáng của Anh Trai “Say Hi” 2025

Anh Trai Sơn.K mang đến ca khúc Yêu Yêu Yêu, Thương Thương Thương, được tạo nên từ một câu hỏi giản dị nhưng đầy suy tư: “Mục tiêu cuối cùng của con người có phải là hạnh phúc?” Nam idol chia sẻ rằng bài hát này được anh viết dành riêng cho những người đang trên hành trình đi tìm hạnh phúc, cũng như những ai may mắn đang nắm giữ nó trong tay như một lời nhắc nhở trân trọng và gìn giữ những điều đẹp đẽ mình đang có.

Nhìn lại hành trình từ vòng casting đến Chung kết, Anh Trai Sơn.K kể rằng, khi nhận tin trở thành một trong 30 Anh Trai, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đồng thời, hành trình này cũng mang đến cho anh nhiều “lần đầu tiên”: từ bài hit Hermosa, đến tình anh em và cơ hội đến gần hơn với công chúng khi lượng người theo dõi tăng đột biến, khán giả sẵn sàng đứng chờ để cổ vũ và ủng hộ anh. “Anh Trai "Say Hi" đã mang đến cho tôi một phép màu”, anh chia sẻ.

Tự hào về những nỗ lực của bản thân trong suốt chặng đường, Anh Trai Sơn.K cho biết anh muốn dành bài hát debut của mình để tri ân những người đã yêu thương và tin tưởng anh thật lòng. Từ đó, anh quyết định đặt tên ca khúc là Yêu Yêu Yêu, Thương Thương Thương, như một lời nhắc nhớ về hành trình đầy tình cảm mà anh đang trải nghiệm.

Anh Trai Sơn.K mang đến một tiết mục pop ballad do chính anh sáng tác. Không gian dàn dựng được thiết kế như một khu vườn hoa trắng mang dáng dấp của khung cảnh ngày cưới, tượng trưng cho sự thuần khiết và trọn vẹn của tình yêu, đúng tinh thần hạnh phúc mà ca khúc hướng đến. Sau màn trình diễn, Anh Trai JSOL bày tỏ sự tự hào khi nhìn thấy người em của mình tỏa sáng. MC Trấn Thành nhận xét Anh Trai Sơn.K là ví dụ điển hình của “hữu xạ tự nhiên hương”, xuất phát điểm là một “trang giấy trắng” với độ nhận diện không thể so sánh cùng các Anh Trai khác, nhưng nhờ sự nỗ lực bền bỉ mà anh ngày càng được khán giả đón nhận. Anh đánh giá nam idol là hình mẫu của một nghệ sĩ trẻ có lý tưởng và khát khao rõ ràng trong sự nghiệp.Kết lại, Anh Trai Sơn.K gửi lời cảm ơn đến chính bản thân, đến DatVietVAC và chương trình Anh Trai “Say Hi” vì đã trao cho anh cơ hội đứng trên sân khấu Chung kết, đồng thời gửi lời tri ân đến khán giả đã dành nhiều tình cảm cho mình.

Giấc mộng vỡ: câu chuyện chia ly và hành trình bước ra ánh sáng của Anh Trai Ryn Lee

Bài hát Giấc mộng vỡ được Anh Trai Ryn Lee xây dựng từ câu chuyện về một chàng trai ôm giữ nỗi đau sau chia ly. Hình ảnh hoa bỉ ngạn biểu tượng của sự cách xa được anh chọn làm chất liệu chủ đạo để truyền tải cảm xúc xé lòng trong bài hát. Dù ban đầu chuẩn bị một ca khúc vui tươi hơn, Anh Trai Ryn Lee quyết định chọn ballad để tạo bước đột phá, đồng thời quay về chất giọng sở trường từng gắn bó với anh trên “những sân khấu đầu tiên” như phòng tắm hay công viên.

Anh cho biết bài hát Say Hi never Say Goodbye của Anh Trai “Say Hi” 2024 đã đánh thức những cảm xúc sâu thẳm, khiến anh nhận ra mong muốn được đứng trên sân khấu và hát bằng tất cả đam mê. Trong suốt hành trình, tình cảm gắn kết giữa các Anh Trai cũng là điều thôi thúc anh cố gắng và muốn đáp lại sự yêu thương của khán giả.

Anh Trai Ryn Lee mang đến một sân khấu giàu tính biểu tượng với hình ảnh cây hoa bỉ ngạn đỏ đặt giữa trung tâm. Anh lựa chọn hóa thân vào hình tượng “chàng trai bi lụy”, muốn níu giữ tình yêu đã xa, như một cách để cho phép bản thân được buồn trọn vẹn trong hôm nay, trước khi bước tiếp với tâm thế tốt đẹp hơn. Sau phần trình diễn, Anh Trai Ryn Lee xúc động bày tỏ lòng biết ơn khi chương trình đã giúp anh “bước ra khỏi bóng tối và đứng giữa ánh sáng”. Anh cho biết mình là người giàu cảm xúc nhưng lại hiếm khi bộc lộ, và bài hát lần này được viết từ câu chuyện tình từng trải. Khi được MC Trấn Thành hỏi về những bài học nhận được từ hành trình Anh Trai “Say Hi”, Anh Trai Ryn Lee cho biết ngày đầu bước vào chương trình anh còn thiếu tự tin, thậm chí “đứng không vững”. Nhờ những bài tập, lời nhắc nhở và sự hỗ trợ từ MC Trấn Thành cùng các anh em, anh dần trở thành người chủ động cập nhật bản thân mỗi ngày. Có lúc anh sợ trường quay, nhưng rồi lại nhớ chính nơi này khiến anh trưởng thành hơn. Giấc mộng vỡ được anh xem như lời tạm biệt nỗi buồn, để sau Chung kết, mọi điều sẽ tốt đẹp hơn.

Hành trình 17 năm ước mơ làm idol và sân khấu tri ân tình anh em của Anh Trai BigDaddy với Tiệc vui có bạn hiền

Trước phần trình diễn, Anh Trai BigDaddy chia sẻ cảm giác hồi hộp khi lần đầu đứng một mình trên sân khấu sau nhiều tháng gắn bó cùng đội. Anh cho biết hành trình tại Anh Trai “Say Hi” giúp anh được thử sức với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau và ở đêm Chung kết, anh muốn mang đến một ca khúc mang tính tự sự, như lời gửi gắm dành tặng tất cả những người anh em đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường.

Anh Trai BigDaddy nhớ lại rằng từ năm 17 tuổi, anh đã nuôi ước mơ trở thành idol. Đến năm 34 tuổi, chương trình đã trở thành nơi giúp anh thực hiện trọn vẹn ước mơ ấy. Những vòng Live Stage đầu tiên khiến anh choáng ngợp vì guồng làm việc liên tục và đầy áp lực, nhưng cũng chính quá trình đó đã giúp anh cải thiện khả năng trình diễn và khám phá ra những sắc thái mới của bản thân. Với âm nhạc, anh luôn hướng đến sự gần gũi và dễ nhớ để khán giả có thể hát theo.

Đối với Anh Trai BigDaddy, chương trình không chỉ là nơi tạo ra âm nhạc mà còn là nơi hình thành tình anh em thực sự. Những ký ức, tiếng cười và khoảnh khắc trên sân khấu khiến hành trình Anh Trai “Say Hi” 2025 trở thành dấu mốc mà anh “không bao giờ có thể quên”. Sân khấu Tiệc vui có bạn hiền được dàn dựng với bức tường sọc đen trắng và những chiếc ghế treo trên không. Anh Trai BigDaddy cùng các vũ công mở màn ngồi trên những chiếc ghế ấy, tạo nên một hình ảnh độc đáo và đầy năng lượng.

Sau phần trình diễn, MC Trấn Thành nhận xét âm nhạc của Anh Trai BigDaddy trong thời gian gần đây mang màu sắc trưởng thành, không còn thiên về sự hầm hố mà tập trung vào sự cuốn hút tự nhiên. Anh Trai BigDaddy cho biết đây là ca khúc anh thực hiện với mong muốn tri ân tất cả các đồng đội đã nỗ lực hết mình trong hành trình vừa qua. Dù cuộc chơi có thể khép lại, anh tin rằng tình anh em sẽ vẫn còn đó, gặp nhau khi cần và vui vẻ như những ngày đầu tiên.

Nam rapper chia sẻ rằng bản thân luôn hướng đến sự giản dị, đúng như tính cách của mình chứ không “big” như nghệ danh. Từ khi có gia đình, cuộc sống của Anh Trai BigDaddy trở nên nhẹ nhàng và đầy hạnh phúc, điều anh luôn cố gắng gìn giữ. Anh cho biết Anh Trai “Say Hi” giúp mình tìm lại tuổi trẻ, đặc biệt là cảm giác thoải mái ở Live Stage 2 với Ba chìm bảy nổi và sự tự hào khi Big Team cùng nhau thực hiện Cypher.

Anh Trai Vương Bình hóa giải tổn thương bằng âm nhạc, hành trình tìm lại sự tự tin trên sân khấu Anh Trai “Say Hi” 2025

Anh Trai Vương Bình mang đến tiết mục Không biết phải nói gì, không biết phải làm sao, lấy cảm hứng từ chủ đề silent treatment. Anh chia sẻ rằng trong tình yêu, đôi khi sự im lặng và thiếu trân trọng vô tình tạo nên những vết nứt khó hàn gắn, và đó cũng là cảm xúc anh muốn truyền tải qua bài hát. MC Trấn Thành nhận xét sự hồn nhiên của Anh Trai Vương Bình là “một loại năng lực”, bởi dù trải qua tổn thương, anh vẫn sống chân thật, không toan tính và luôn giữ được sự tích cực.

Anh Trai Vương Bình cho biết nếu dùng hai từ để nói về Anh Trai “Say Hi”, thì đó là “tuyệt vời” và “hạnh phúc”. Đến với chương trình, anh đặt ra nhiều mục tiêu và cảm thấy mình tự tin hơn rất nhiều qua từng vòng thi. Là người “tâm lý mỏng”, anh trân trọng tình cảm và sự thấu hiểu mà các anh em dành cho mình. Với anh, đây không chỉ là sân chơi âm nhạc mà còn là nơi thể hiện được tính cách thật của bản thân.

Trong vòng Chung kết, Anh Trai Vương Bình lựa chọn ballad - thể loại sở trường cùng phần dàn dựng như một căn phòng nhỏ với bàn làm việc, sofa và khung cửa sổ, gợi lại những mảng ký ức của một câu chuyện tình yêu. Anh cho biết mình tham gia sáng tác và gửi gắm vào đó câu chuyện cá nhân. Anh từng có một mối tình sâu đậm nhưng kết thúc trong bình lặng; sau nhiều tháng im lặng, cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai người đã khép lại tất cả.

Anh Trai Vương Bình cho biết mình đã học được cách tự tin hơn trên sân khấu; nếu trước đây anh không dám giao tiếp với khán giả khi nhảy, thì giờ mọi thứ đã thay đổi. Anh cảm ơn chương trình Anh Trai “Say Hi” và các anh em vì những bài học, trải nghiệm và tình cảm dành cho mình trong suốt hành trình.

Anh Trai B Ray viết cho chính mình: hành trình trưởng thành và lời hẹn Chờ anh về

Trong vòng Chung kết, Anh Trai B Ray mang đến ca khúc Chờ anh về, đánh dấu phần solo cuối cùng của anh tại Anh Trai “Say Hi” 2025. Anh chia sẻ muốn trở về với “sức mạnh nguyên bản” của mình - một rapper đúng nghĩa. Cảm hứng bài hát xuất phát từ sự nghiêm khắc mà ba anh dành cho anh trong suốt quá trình trưởng thành. Anh Trai B Ray nhận ra những thành tích anh có được ngày hôm nay đều bắt nguồn từ sự kỷ luật đó. Nhưng trên hành trình không ngừng hướng tới mục tiêu, anh dần hiểu rằng ở phía sau luôn có người đang đợi mình trở về: gia đình, bạn bè, những người thương. Ca khúc là lời tự sự về chặng đường anh đi và lý do khiến anh quay lại với những điều quan trọng nhất.

Anh Trai B Ray chia sẻ thêm rằng khi đến với chương trình, anh như một “newbie”, lần đầu thử sức với nhảy múa và ca hát - những điều vượt xa hình dung ban đầu. Mọi trải nghiệm đều tự nhiên và vui nhộn, đặc biệt là những khoảnh khắc trong team Đoạn kịch câm cùng các anh em. Trước đó anh dành nhiều tháng ở nhà để làm album, nên khi bước vào guồng quay bận rộn của Anh Trai “Say Hi”, anh bị “sốc” nhưng lại rất thích cảm giác được hoạt động liên tục mỗi ngày. Anh dự đoán bản thân sẽ hụt hẫng khi hành trình này khép lại.

Bài hát Chờ anh về mang màu sắc R&B nhẹ nhàng, kể về hành trình của một chàng trai mải mê bươn chải ngoài kia để tìm kiếm thành công, mong một ngày trở về với gia đình. Nhưng chính vì quá tập trung vào con đường phía trước, anh đôi khi quên mất rằng ở phía sau vẫn luôn có người âm thầm chờ đợi mình, những người thân, người thương, những tình cảm không bao giờ rời đi. Đồng hành cùng Anh Trai B Ray trong ca khúc là khách mời AMEE với chất giọng ngọt ngào đặc trưng. Cả hai chia sẻ rằng bất kỳ lần hợp tác nào giữa B Ray x AMEE x Masew cũng đều tạo nên những bản hit thành công, và họ muốn tiếp tục nối dài chuỗi duyên âm nhạc đó trong lần trở lại này.

Phần dàn dựng được thiết kế như một sa mạc đầy cát, điểm xuyết xương rồng và những tòa tháp gợi hình ảnh hành trình cô đơn nhưng mạnh mẽ của người đàn ông. AMEE xuất hiện nổi bật trên vầng trăng khuyết treo lơ lửng, tạo nên khung cảnh vừa mộng mơ vừa giàu biểu tượng. Ở phần outro, Anh Trai B Ray và AMEE đứng cạnh nhau giữa khung cảnh “mưa cát” rơi xuống hai bên sân khấu, khép lại tiết mục bằng một hình ảnh đẹp, đầy cảm xúc và tính điện ảnh.

Anh Trai B Ray chia sẻ thông điệp của bài hát là lời gửi đến những người từng chờ anh, đặc biệt là người hâm mộ. Anh thú nhận bản thân “hay bay”, nhưng luôn muốn có những khoảnh khắc trở về, và bài hát như lời hứa rằng “B Ray sẽ trở về”. Nam rapper nói rằng được làm thí sinh của Anh Trai “Say Hi” khiến anh vui như một đứa trẻ; đã rất lâu rồi anh mới tìm lại cảm giác hồn nhiên và háo hức như vậy. MC Trấn Thành cho rằng hầu hết những người đạt được thành tựu đều giữ trong mình một đứa trẻ, và đôi khi chỉ cần một cơ hội phù hợp để nó được bước ra.

Hành trình nhìn nhận “chiếc lá của sự nguyên bản” của Vũ Cát Tường qua Illusion: khi âm nhạc vượt lên mọi giới hạn và nhãn dán

Trong đêm Chung kết, Vũ Cát Tường trở lại sân khấu solo với Illusion - ca khúc tiếng Anh được sáng tác trong “90 ngày trước tuổi 30”, giai đoạn mà ai cũng sẽ trải qua những giấc mơ, ảo ảnh và những câu hỏi xoay quanh chính mình. Vũ Cát Tường cho biết bài hát được viết như một lời gửi tặng cho “đứa trẻ bên trong”, để nhìn lại hành trình từ thơ bé đến trưởng thành: học cách vấp ngã, đứng dậy và rồi buông để trưởng thành hơn. Đây cũng là thời điểm anh chậm lại để phân biệt đâu là mơ, đâu là thật và đâu mới là bản thể của chính mình.

Sau bốn tháng đồng hành cùng chương trình, cả khán giả lẫn chính Vũ Cát Tường đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: “Vì sao Vũ Cát Tường tham gia Anh Trai ‘Say Hi’?”. Đứng trước sự thay đổi ai cũng cần thời gian, nhưng chính mình tin rằng chỉ cần âm nhạc thuyết phục được khán giả, họ sẽ mở lòng để hiểu Tường không qua những nhãn dán mà bằng những kết nối thật sự. Hành trình này, theo Vũ Cát Tường, là trải nghiệm đáng nhớ nhất kể từ sau tuổi 30.

Sân khấu Illusion được thiết kế đầy tính biểu tượng với chiếc dương cầm đặt giữa luồng sáng trắng bao quanh, phía trên là một chiếc lá trắng treo lơ lửng. Phần “khuyết” của chiếc lá để ánh sáng xuyên qua, tạo thành một con đường sáng mà Vũ Cát Tường từng bước bước theo, như hành trình tìm lại bản thể của chính mình. Trong bài hát có câu: “Nghệ thuật của sự buông bỏ, đôi khi làm ta rã rời” (lời dịch) - lời tự sự về cảm giác chông chênh của người trẻ khi phải rời xa những điều quen thuộc, đối mặt với những tổn thương và học cách lớn lên. Với Tường, đó là khoảnh khắc vừa đớn đau vừa đẹp đẽ, đánh dấu sự trưởng thành trên hành trình nghệ thuật và cuộc sống.

Sau phần trình diễn, Vũ Cát Tường giải thích về “chiếc lá của sự nguyên bản” - hình ảnh mà chính mình phải mất hơn 33 năm để tìm ra. Theo Tường, con người luôn có phần đầy và phần khuyết; chính những vết khuyết ấy, những tổn thương đã đi qua, mới cho ánh sáng lọt vào và tạo nên con đường để bước tiếp. Vũ Cát Tường tin vào sự sắp đặt của vũ trụ trên hành trình kết nối trái tim mình với trái tim khán giả. Tường chia sẻ đã mất nhiều năm để phá bỏ các rào cản trong nghề: từ những giới hạn về giới đến những giới hạn về sự thấu hiểu giữa nghệ sĩ và khán giả. Khi người nghe có thể kết nối với âm nhạc của Vũ Cát Tường mà không quan tâm cô là nam hay nữ, đó mới là thành công thật sự.

Trong suốt hành trình chương trình, Tường cùng anh em đã thực hiện rất nhiều sáng tạo mới mẻ. Và lý do cuối cùng khiến bản thân chọn một ca khúc tiếng Anh cho phần solo là mong muốn phá bỏ giới hạn về ngôn ngữ. “Dù là bất kỳ tiếng nói nào, em và khán giả của em cũng sẽ tìm thấy nhau”, Vũ Cát Tường khẳng định.

Anh Trai GILL tái nghĩa câu trending, biến sự ngại ngùng thành năng lượng tự tin với Mời đoàn mình lên sàn

Anh Trai GILL mang đến Chung kết ca khúc Mời đoàn mình lên sàn, mở đầu bằng những chia sẻ đầy cảm xúc. Anh Trai GILL chia sẻ rằng trong truyền thống của Say Hi, anh em thường mang nhạc của mình lên concert, còn riêng anh muốn làm điều ngược lại: đem tinh thần của concert về lại sân khấu Anh Trai “Say Hi”. Hành trình 4 tháng qua đã cho anh nhiều hơn mong đợi, dám thể hiện cảm xúc, xem nhau như bạn bè và những người anh em thực sự. Chiếc cúp vì thế không còn là điều quan trọng, bởi với nam rapper, cúp đã tìm thấy rồi, đó là tình anh em được vun đắp suốt chặng đường. Những cảm xúc đan xen từ nước mắt, niềm vui, hạnh phúc đến hồi hộp, bâng khuâng giống như một chuyến tàu lượn cảm xúc mà anh chưa từng trải nghiệm.

Anh Trai GILL chia sẻ rằng Anh Trai “Say Hi” không thay đổi anh, mà cho anh cơ hội để bộc lộ những khía cạnh khác mà mọi người chưa từng thấy: từ việc hát ballad đến tập nhảy. Từ một “nhà ảo thuật tiềm năng”, anh có thể thử sức ở nhiều màu sắc mới, và hành trình này chắc chắn sẽ là ký ức không bao giờ quên trong đời làm nghề của mình.

Bước vào phần trình diễn, với tư cách đội trưởng team Chạm, Anh Trai GILL không muốn một mình tận hưởng sân khấu Chung kết; anh muốn các anh em cùng xuất hiện và cùng cảm nhận khoảnh khắc đặc biệt này. Lấy cảm hứng từ câu trending “Mời đoàn mình di chuyển lên núi” - vốn mang ý nghĩa ngại ngùng, xấu hổ, Anh Trai GILL chủ động “bẻ lại” để biến nó thành lời mời tất cả mọi người bước lên sàn, thật tự tin và rực rỡ. Tiết mục mang màu sắc sôi động, với sự góp mặt của các thành viên team Chạm: Anh Trai Nhâm Phương Nam, Anh Trai Otis, Anh Trai Vương Bình, Anh Trai Đỗ Nam Sơn và người em thân thiết Anh Trai TEZ cùng đoạn drop dance freestyle. Ở phần replay beat thêm cuối tiết mục, toàn bộ các Anh Trai có mặt tại đêm chung kết cùng xuất hiện để chào kết Chung kết 1 của Anh Trai “Say Hi” 2025.

Sau màn trình diễn, Anh Trai GILL chia sẻ rằng khi đã đến với Anh Trai “Say Hi”, anh luôn muốn mọi thứ được thực hiện cùng nhau, và anh không muốn sân khấu Chung kết thiếu bất kỳ anh em nào.

Chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Đêm Chung kết và Trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 19h30 thứ Bảy 13/12 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.