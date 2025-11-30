Anh Trai “Say Hi” 2025 Tập 12: Chung kết 1 khai màn với 9 tiết mục solo đầy cảm xúc

(Ngày Nay) - Đêm Chung kết 1 của Anh Trai “Say Hi” 2025 đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt khi mỗi Anh Trai trình diễn một tiết mục solo, thể hiện cá tính âm nhạc, câu chuyện riêng và thông điệp mà họ muốn gửi đến khán giả. Lần đầu tiên trong lịch sử Vũ Trụ “Say Hi”, chương trình sẽ giới thiệu 18 bài solo, con số nhiều nhất từ trước đến nay.

Bí mật nhỏ - bài tốt nghiệp tại Anh Trai "Say Hi" 2025 của Anh Trai Mason Nguyễn

Anh Trai Mason Nguyễn đã mang đến ca khúc Bí mật nhỏ - một tiết mục solo vừa rap vừa hát, thể hiện trọn vẹn con người và âm nhạc của anh. Trên sân khấu giản đơn chỉ có vũ công và âm nhạc, cùng trang phục đỏ đen quen thuộc, Anh Trai Mason Nguyễn muốn tái hiện hình ảnh mà khán giả lần đầu nhìn thấy anh trên sân khấu Hermosa, chỉ tập trung vào âm nhạc, cảm xúc và cá tính riêng. Đây là “bài tốt nghiệp” của anh sau cả hành trình Say Hi, nơi Mason hội tụ tất cả những kiến thức, kinh nghiệm và bài học đã tích lũy trong quá trình tham gia chương trình, để gửi gắm đến khán giả một sản phẩm trọn vẹn.

Anh Trai Mason Nguyễn chia sẻ rằng hành trình tại Anh Trai “Say Hi” 2025 là cơ hội để thử sức và khám phá nhiều điều mới, từ cách làm nhạc, làm nghề đến kết nối với khán giả. Với Bí Mật Nhỏ, anh muốn trở lại với tinh thần ban đầu, sử dụng bố cục đầu - cuối tương ứng, tạo kết trọn vẹn, đồng thời kể câu chuyện tình yêu bí mật, giai đoạn hai người chỉ ra tín hiệu cho nhau trước khi công khai.

Mason Nguyễn thổ lộ anh rất tâm đắc câu nói của MC Trấn Thành: trước khi khán giả yêu quý bài hát, họ cần hiểu con người của anh. Anh tin rằng Anh Trai “Say Hi” 2025 đã đưa con người của Anh Trai Mason Nguyễn đến gần hơn với khán giả, và giờ đây âm nhạc của anh cũng đã chạm được trái tim khán giả. MC Trấn Thành nhận xét Anh Trai Mason Nguyễn là một nghệ sĩ lễ độ, hiểu chuyện và biết mình phải làm gì, tin vào khả năng của bản thân.

Anh Trai Thái Ngân khép lại hành trình tại Anh Trai “Say Hi” 2025 với ballad Đừng biến mất hôm nay

Mở màn đêm Chung kết, Anh Trai Thái Ngân mang đến sân khấu ca khúc tự sáng tác Đừng biến mất hôm nay, đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc với sở trường ballad. Anh chia sẻ rằng trong suốt hành trình làm việc nhóm, anh luôn ưu tiên sự đồng thuận và tiết mục chung nên hiếm khi chọn ballad. Với đêm thi cuối cùng này là dịp để nam ca sĩ trình bày phiên bản thuần khiết nhất của chính mình; anh tin rằng chỉ cần giọng hát và cây đàn mộc mạc cũng đủ để chạm đến trái tim khán giả. Bài hát được viết dành cho một người ”bạn thân” từng rơi vào trạng thái tiêu cực và luôn muốn “biến mất”, nam ca sĩ hy vọng qua ca khúc này, những ai đang trải qua điều tương tự sẽ tìm thấy nguồn năng lượng tích cực hơn để tiếp tục bước đi.

Bước lên sân khấu được dàn dựng với khối đá chữ A biểu tượng và hiệu ứng LED ở cuối tiết mục được ghép thành chữ “THANKS” ở cuối tiết mục, Anh Trai Thái Ngân nhìn lại toàn bộ hành trình của mình tại chương trình. Từ những lần đầu đầy bỡ ngỡ với mong muốn được “là chính mình”, đến cuộc thi thứ 22 trong sự nghiệp - nơi anh lần đầu cảm nhận mình đã vượt qua chuỗi thất bại quen thuộc. Anh tâm sự rằng năm trước vì quá chú tâm vào cảm giác “không ai thích mình” mà quên mất xung quanh vẫn còn rất nhiều tình thương và nguồn năng lượng tích cực. Chính Anh Trai “Say Hi” 2025 đã giúp anh học cách đón nhận điều đó. Trải qua nhiều biến cố, đồng hành cùng các Anh Trai và liên tục bước qua từng vòng thi với những dấu ấn riêng, Thái Ngân cho biết anh trân trọng từng khoảnh khắc, những trải nghiệm mà anh tin rằng nếu không đến với chương trình, có lẽ cả đời cũng không có được.

Sau phần trình diễn, Anh Trai Thái Ngân chia sẻ rằng việc chọn Đừng biến mất hôm nay là để khán giả thấy trọn vẹn hơn khả năng kể chuyện, truyền cảm xúc và sở trường âm nhạc của mình. Nhắc đến người bạn từng là nguồn cảm hứng cho ca khúc, anh gọi đó là “chiến binh mạnh mẽ nhất”, bởi dù luôn phải đối mặt với suy nghĩ tiêu cực, “người bạn” ấy vẫn can đảm tiếp tục. Anh đặc biệt nhắc đến câu hát: “Đừng chối bỏ chính mình vì những điều vô lý” như lời nhắc nhở dành cho chính anh cũng như tất cả mọi người trong những lúc yếu lòng. Khép lại, Anh Trai Thái Ngân khẳng định giữa rất nhiều lựa chọn trong năm 2025, lựa chọn đúng đắn nhất của anh là được ngồi đây, trở thành một phần của Anh Trai “Say Hi”.

Anh Trai OgeNus mang đến câu chuyện tình đáng yêu, nhiều màu sắc qua ca khúc Anh không đến để rời đi

Anh Trai OgeNus mang đến ca khúc Anh không đến để rời đi - một sáng tác được anh dành tặng khán giả và MC Trấn Thành. Trước phần trình diễn, Anh Trai OgeNus chia sẻ rằng dù được xem là thí sinh đa nhiệm của mùa giải, anh vẫn có chút tiếc nuối vì quỹ thời gian có hạn khiến anh chưa thể phô bày hết những mảng màu tính cách và âm nhạc của mình. Tuy vậy, với anh, việc lựa chọn ca khúc này không xuất phát từ sở trường nhất định, bởi “sở trường của OgeNus là âm nhạc”, điều quan trọng là năng lượng của bài hát phù hợp để khép lại hành trình tại đêm Chung kết.

Ca khúc Anh không đến để rời đi được anh xây dựng từ chính câu nói của MC Trấn Thành trong một buổi trò chuyện: “Anh đến để yêu em, chứ anh không đến để rời đi”, từ một ý niệm mà anh biến thành câu chuyện tình đáng yêu, nhẹ nhàng và nhiều màu sắc. Anh Trai OgeNus chia sẻ rằng nhờ chương trình, anh còn có thêm một danh xưng mà anh rất tự hào: “I’m Here” . Khi bước vào sân khấu rực rỡ với những chú gấu bông đầy màu sắc và hiệu ứng bóng bay được thả ở cuối tiết mục, Anh Trai OgeNus nhìn lại hành trình tham gia Anh Trai “Say Hi”2025 như một bước ngoặt đặc biệt trong sự nghiệp. Đây là nơi anh tìm thấy nhiều phiên bản khác nhau của bản thân: không chỉ là một rapper, mà còn là người sản xuất âm nhạc, hát và nhảy, đồng thời kể chuyện bằng âm thanh, điều anh luôn mong muốn. Một khoảnh khắc đầy cảm xúc trong tiết mục là khi Anh Trai OgeNus rút chiếc que chỉ huy - chi tiết gợi nhớ hình ảnh người ông nội từng là nhạc trưởng, cũng là người có ảnh hưởng lớn nhất lên con đường âm nhạc của anh. Đó như sự tri ân và là lời biết ơn dành cho người đã truyền cho anh tình yêu với giai điệu.

Ca khúc Trở thành người em muốn tái hiện hành trình tự tìm bản thân và cảm xúc đa chiều trong tình yêu của Anh Trai Jey B

Anh Trai Jey B mang đến ca khúc Trở thành người em muốn, sáng tác cùng những người anh em của mình, trong đó có Anh Trai Captain Boy. Trước phần trình diễn, Anh Trai Jey B chia sẻ câu chuyện mà anh muốn gửi gắm: trong tình yêu cũng như trong cuộc sống, con người thường vô thức cố gắng trở thành phiên bản mà người khác mong muốn, để rồi quên mất việc phải yêu và trân trọng chính bản thân. Ca khúc vì thế được anh đặt vào một câu chuyện tình, nơi mỗi người chỉ có thể hạnh phúc khi được sống đúng với phiên bản mà chính họ mong muốn.

Sân khấu được dựng thành một căn phòng phủ nước, tái hiện hành trình cảm xúc của một đôi trẻ từ yêu thương, mâu thuẫn đến chia ly, với phần outro đầy kịch tính khi trời mưa trắng xóa và lửa bốc lên phía sau kệ như hai phần tương phản của lửa và nước. Trong không gian đậm chất điện ảnh đó, Anh Trai Jey B nhìn lại hành trình của mình tại Anh Trai “Say Hi” 2025: một hành trình nơi anh được hát, nhảy, rap, và tìm thấy ý nghĩa của nghệ danh Jey B – lời nhắc phải luôn tin tưởng vào chính mình. Anh hy vọng qua tiết mục này, khán giả có thể nhìn thấy rõ hơn tính cách và con người thật của anh, bởi nếu không có chương trình, anh không chắc bao giờ mình mới chạm được đến phiên bản hoàn thiện của bản thân.

Sau phần trình diễn, khi được MC Trấn Thành khen ngợi chất giọng solo đầy cảm xúc, Anh Trai Jey B bày tỏ sự biết ơn sâu sắc dành cho Anh Trai “Say Hi” 2025 - nơi đã giúp một nghệ sĩ trẻ như anh đến gần hơn với công chúng. Anh nhắc lại thành tích gây bất ngờ từ ca khúc Người như anh xứng đáng cô đơn ở Live Stage 1, điều mà anh chưa từng dám mơ đến: #1 Trending Vietnam và #4 Trending Worldwide. Với anh, đó là minh chứng rằng chương trình đã mở cánh cửa để ước mơ âm nhạc của mình trở thành hiện thực. Khép lại, nam ca sĩ gửi lời cảm ơn đến gia đình, mẹ, anh trai và đặc biệt là người bố đã mất, người từng dạy anh chơi guitar và luôn âm thầm đặt nền móng cho tình yêu âm nhạc của anh.

Anh Trai HUSTLANG Robber kể câu chuyện nội tâm và hành trình trưởng thành qua Một tâm hồn bình thản

Anh Trai HUSTLANG Robber mang đến ca khúc Một tâm hồn bình thản, tiết mục được anh ví như một “công trình” lớn trong sự nghiệp của mình. Anh chia sẻ trước giờ diễn rằng toàn bộ sân khấu từ giàn giáo, gỗ ép đến mô phỏng cần cẩu… chính là hình ảnh của chặng đường làm nghề, nơi “cần cẩu” tượng trưng cho những người đã nâng đỡ anh đi đến hiện tại. Cảm giác sợ hãi khi đứng ở độ cao móc cẩu cũng giống như lần đầu bước vào Anh Trai “Say Hi”: không biết phía trước có gì, nhưng luôn nỗ lực hết mình để bước tiếp.

Một tâm hồn bình thản là bài nhạc phản ánh những dao động nội tâm của nam rapper, người vốn quen với hình ảnh gai góc, đường phố nhưng cũng là lời nhắc rằng không ai có quyền tước đi sự bình yên hay ước mơ của mỗi người. Anh thừa nhận đã từng nghĩ mình “không thuộc về nơi này”, nhưng nhờ ánh đèn sân khấu mainstream, sự đồng hành của anh em và nhiều trải nghiệm mới, anh bất ngờ nhận ra bản thân có thể đi xa đến vậy.

Anh Trai HUSTLANG Robber lần lượt hóa thân qua nhiều nhân vật ở mỗi vòng thi, để rồi trong đêm Chung kết, anh chọn trở về nguyên bản nhất của mình. Tên bài hát cũng xuất phát từ tư duy khắc kỷ mà anh theo đuổi, dành cho những người giống anh: luôn suy tư, luôn đi ngược dòng và cũng như món quà gửi đến những fan đã đồng hành. Anh ví hành trình tại Anh Trai “Say Hi” như một chuyến tàu, nơi mỗi vòng thi là một toa khác nhau, mang đến những góc nhìn và cảm xúc mới. Nếu không đến với chương trình, anh tin rằng mình đã không gặp được những con người tuyệt vời này, cũng không tìm thấy những nhận thức mới để thay đổi những điều đã “lụi hụi” trong cuộc sống thường ngày.

Sân khấu tràn nến và tuyết rơi, Ngô Kiến Huy gửi thông điệp về sự đồng hành và hy vọng với tiết mục Nhìn về phía anh

Anh Trai Ngô Kiến Huy mang đến ca khúc Nhìn về phía anh - một bản ballad được anh ví như “tia nến hy vọng” dành cho những ai đang đứng trước bức tường khó khăn trong cuộc sống. Anh chia sẻ rằng đôi khi chỉ cần ngoảnh lại phía sau, chúng ta sẽ thấy những ánh sáng đang âm thầm chờ mình. Anh Trai Ngô Kiến Huy chia sẻ chính người em thân thiết của mình - Anh Trai HIEUTHUHAI đã hỗ trợ sáng tác phần rap cũng như quá trình thu âm ca khúc này. Sân khấu được phủ kín bởi hàng trăm ngọn nến, hòa cùng tiếng đàn của dàn nhạc giao hưởng và hiệu ứng tuyết rơi, tạo nên không gian cảm xúc lắng đọng cho câu chuyện chia tay đầy day dứt: dù đã rời xa, chàng trai hay cô gái trong bài hát vẫn luôn dõi theo, sẵn sàng xuất hiện khi nửa kia cần đến. Với tiết mục solo này, Anh Trai Ngô Kiến Huy còn mạnh dạn thử điều chưa từng làm trước đây, thể hiện một đoạn rap như cách anh tự làm mới mình trong hành trình cuối của cuộc thi.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Anh Trai Ngô Kiến Huy chia sẻ rằng ban đầu anh lo lắng liệu mình có kết nối được với các thí sinh trẻ, bởi “các bạn nhỏ thường sợ anh lớn”. Nhưng qua những đêm viết nhạc, thu âm và sinh hoạt cùng nhau, anh nhận ra nhiệm vụ của mình chính là tạo nên sự gắn kết ấy. Điều còn lại sau chương trình vì thế không chỉ là điểm số hay giải thưởng, mà là tình cảm anh em mà anh vô cùng trân trọng. Với Anh Trai “Say Hi” 2025, anh xem đây là sân khấu để anh được vùng vẫy, thử sức và khẳng định rằng mình chưa bao giờ làm khán giả thất vọng. “Mở đầu bằng một bản ballad, thì Huy cũng sẽ khép lại bằng một bản ballad” - anh nói về lựa chọn kết lại hành trình theo đúng cảm xúc đã bắt đầu.

Sau phần trình diễn, Anh Trai Ngô Kiến Huy gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Anh Trai HIEUTHUHAI - người em đã đồng hành cùng anh trong tiết mục. MC Trấn Thành cũng dành lời khen cho nam ca sĩ, cho rằng chính thâm niên và sự chuyên nghiệp là lý do anh có thể đứng vững trong lòng khán giả suốt nhiều năm qua.

Từ những nốt nhạc của Đường chân trời, Anh Trai buitruonglinh gửi gắm khát khao và lòng biết ơn với hành trình Anh Trai “Say Hi” 2025

Anh Trai buitruonglinh đã mang đến ca khúc Đường chân trời tại đêm Chung kết Anh Trai “Say Hi” 2025, kể câu chuyện về những mối tình sâu đậm nhưng kết thúc lặng lẽ. Khi hai người quyết định rẽ sang hướng khác, chàng trai vẫn giữ tình cảm sâu sắc dành cho cô gái mình đã đánh mất. Đường chân trời trở thành hình ảnh tượng trưng cho ranh giới mà chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm tới, giống như bóng hình cô gái luôn hiện lên trong ký ức của chàng trai. Sân khấu được thiết kế tinh giản nhưng đầy ấn tượng với đàn piano, những khối đá, màn LED tái hiện đường chân trời cùng hiệu ứng khói trắng, mở đầu bằng khoảnh khắc Anh Trai buitruonglinh vừa đàn vừa hát, mang đến cảm xúc chân thật và sâu lắng.

Trong suốt hành trình tại Anh Trai “Say Hi” 2025, Anh Trai buitruonglinh đã thử sức với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau và xem chương trình như một phần quà quý giá. Anh chia sẻ rằng mỗi Live Stage đều là cơ hội để tận hưởng, cống hiến hết mình và cảm nhận trực tiếp phản hồi từ khán giả, bởi với anh, âm nhạc là cảm xúc và khi khán giả đồng cảm, đó chính là thành công. Tiết mục solo lần này đánh dấu sự trở về với màu sắc giàu cảm xúc nhất của bản thân, để khán giả cảm nhận trọn vẹn con người thật của anh.

Nhìn lại hành trình, Anh Trai buitruonglinh thổ lộ rằng từ những tập đầu, anh vừa muốn thể hiện bản thân vừa muốn học hỏi, đã nỗ lực hết mình nhưng đôi khi kết quả chưa trọn vẹn. Dù dẫn team hay không, anh chưa từng về nhất và chính khát khao đó khiến anh đứng đây hôm nay để bày tỏ lòng biết ơn, mong nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa. Đây là lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất, anh thổ lộ mong muốn ánh đèn sân khấu Anh Trai “Say Hi” chiếu thẳng vào Anh Trai buitruonglinh. MC Trấn Thành nhận xét: lẽ ra anh đã được yêu thương sớm hơn nếu dám thể hiện bản thân từ đầu. Từ hôm nay, hãy làm mọi thứ thật rõ ràng: muốn ai yêu mình cỡ nào thì hãy thể hiện bấy nhiêu, khát khao lớn đến đâu thì phát ra năng lượng tương xứng, vì năng lượng trao đi sẽ quay trở lại. Anh chờ đợi ngày Anh Trai buitruonglinh tỏa sáng như một ngôi sao thực thụ.

Từ trải nghiệm đến sự biết ơn: Anh Trai Negav mang đến It’s gon’ be alright đầy cảm xúc

Anh Trai Negav lựa chọn khép lại hành trình Anh Trai “Say Hi” 2025 bằng ca khúc It’s gon’ be alright, một tiết mục đặc biệt kể về hành trình âm nhạc của chính anh. Qua hai mùa tham gia chương trình, Anh Trai Negav đã thử sức nhiều thể loại và với ca khúc lần này, anh muốn kể những câu chuyện thật nhất của mình đến khán giả: những trải nghiệm, những vấp ngã và những bài học mà anh gom góp trên con đường trưởng thành. Sân khấu được thiết kế nổi bật với chữ NEGAV khổng lồ nghiêng giữa sân khấu, cùng hiệu ứng ánh sáng và rap giàu cảm xúc, thể hiện trọn vẹn cá tính và năng lượng tích cực của nam nghệ sĩ.

Trong hành trình âm nhạc, Anh Trai Negav từng trải qua nhiều giai đoạn khác nhau: từ sự tích cực ở Người như anh xứng đáng cô đơn, đến trách nhiệm trong Đa nghi, hay những cảm xúc tự nhiên, chân thật tại Đoạn kịch câm. Tại Live Stage 4, anh nhận được sự công nhận từ khán giả, và với It’s gon’ be alright, Anh Trai Negav muốn gửi đến mọi người thông điệp “An” với một lời nhắn rằng anh đã học hỏi, trưởng thành và sẵn sàng bước tiếp tương lai, đồng thời gói gọn tất cả cảm xúc, tình cảm và trải nghiệm trong ca khúc này. Lời bài hát như một hành trang, từ những vấp ngã đến tràng vỗ tay, từ thất bại đến những tiếng cười, đều là những bước để đứng dậy và tiến về phía trước.

Sự đồng hành đặc biệt của khách mời Văn Mai Hương trong tiết mục càng làm nổi bật ý nghĩa của ca khúc. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô nhận lời tham gia vì Negav và trân trọng tình cảm mà khán giả dành cho anh. Đối với Anh Trai Negav, sự hiện diện của đàn chị là sự gắn bó đặc biệt, người đã mang anh đến với showbiz và đồng hành trong những giai đoạn khó khăn. Tiết mục còn được tiếp thêm sức mạnh bởi tình cảm gia đình: mẹ của Negav bày tỏ sự xúc động khi được chứng kiến con trai biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.

Với It’s gon’ be alright, Anh Trai Negav đã không chỉ hoàn thành một màn trình diễn âm nhạc đầy ấn tượng, mà còn truyền tải câu chuyện trưởng thành, sự biết ơn và tình yêu dành cho khán giả, gia đình cùng những người luôn đồng hành cùng mình, khép lại hành trình Anh Trai “Say Hi” 2025 một cách trọn vẹn và cảm xúc.

Một tác phẩm hội tụ cổ nhạc, dân gian và tân nhạc: Vạn lý độc hành khẳng định tầm vóc âm nhạc của Anh Trai Karik

Anh Trai Karik đã mang đến tiết mục Vạn lý độc hành, một trong những màn trình diễn đặc biệt và mang tính thử thách nhất trong sự nghiệp của anh. Trước khi lên sân khấu, Anh Trai Karik chia sẻ rằng khoảng thời gian nghỉ ngơi và vắng mặt trên mạng xã hội vừa qua đã giúp anh củng cố nhân sinh quan và hiểu hơn về bản thân. Khi trở lại chương trình, anh đặt ra cho mình một tiên quyết: thực hiện những điều chưa từng làm và Vạn lý độc hành chính là hiện thực hóa mong muốn đó, kết hợp giữa cái “chuyên” và “không chuyên” trong một tác phẩm âm nhạc đầy sáng tạo.

Ca khúc mang đậm màu sắc ngũ cung, kết hợp cải lương và dân gian đương đại, kể về nhân sinh quan của con người qua những trải nghiệm cuộc sống, qua đó truyền tải thông điệp về quá trình trưởng thành, nhận thức và thức tỉnh. Sân khấu được dàn dựng ấn tượng với 30 vũ công, bậc thang và các đội hình di chuyển đa dạng, ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Anh Trai Karik cùng dàn vũ công thể hiện những màn múa côn uyển chuyển, mở đầu bằng tiếng đàn nguyệt đầy tinh tế của nghệ sĩ Trung Lương.

Karik từng quen với sự cô độc trong sáng tác và biểu diễn, nhưng chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 đã mang đến một môi trường đồng hành thực sự, giúp anh kết nối và học hỏi từ những người anh em cùng tham gia. Nam nghệ sĩ cũng hoàn thành ba mục tiêu cá nhân khi tham gia mùa này: được nhảy, vượt qua giới hạn bản thân và thử sức nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.

Sau phần trình diễn, MC Trấn Thành nhấn mạnh đây là một tác phẩm xứng tầm kết thúc chương trình, hội tụ đầy đủ yếu tố cổ nhạc, tân nhạc, rap, highnote, nhạc cụ dân tộc và nhạc điện tử, đồng thời tôn vinh Anh Trai Karik như một nghệ sĩ lớn nâng tầm bản thân. Anh Trai Karik chia sẻ rằng ý tưởng cho tiết mục đã ấp ủ từ năm trước và được truyền cảm hứng từ buổi Lễ Ra mắt Anh Trai “Say Hi” 2025, khi nhận lời nhắn nhủ về việc khai thác nhạc cụ dân tộc trong các sáng tác. Nội dung ca khúc đơn giản nhưng sâu sắc: con người phải trải qua tham, sân, si để thức tỉnh để có một góc nhìn khác về cuộc đời.

Với Vạn lý độc hành, Karik không chỉ mang đến một tác phẩm âm nhạc ấn tượng mà còn gửi gắm trải nghiệm, nhận thức và sự trưởng thành của bản thân, khẳng định vị thế và tâm huyết trong hành trình âm nhạc của mình tại Anh Trai “Say Hi” 2025.

9 tiết mục còn lại hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ không kém phần thú vị, khi các Anh Trai còn lại sẽ tiếp tục kể câu chuyện của riêng mình. Cuộc đua tìm kiếm Quán quân Anh Trai "Say Hi" ngày càng gay cấn khi 18 Anh Trai đều cho thấy tài năng và cá tính riêng biệt, hứa hẹn những màn cạnh tranh đầy kịch tính.

Chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình lên sóng Tập 13 lúc 19h30 thứ Bảy ngày 06/12 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.

Ngay từ thời điểm này, khán giả sẽ trở thành những giám khảo chính, trực tiếp bình chọn và quyết định Anh Trai nào bước vào Best 5, cũng như ai sẽ trở thành Quán quân của mùa giải, thông qua lá phiếu trên ứng dụng giải trí VieON từ ngày 25.11 - 22h, ngày 13.12.2025.