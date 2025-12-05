Chung kết 1 Anh Trai “Say Hi” 2025: Loạt ca khúc đồng loạt thăng hạng trên các bảng xếp hạng nhạc số

(Ngày Nay) - Vòng Chung kết 1 Anh Trai “Say Hi” 2025 tiếp tục chứng minh sức hút khi hàng loạt ca khúc từ chương trình đồng loạt vươn lên top đầu trên YouTube Charts, iTunes, Zing MP3 và Nhạc Của Tui. Chỉ trong thời gian ngắn sau phát sóng, loạt tiết mục như It’s gon’ be alright, Đường chân trời, Vạn Lý Độc Hành, Bí mật nhỏ… đã phủ sóng các bảng xếp hạng và trở thành tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội, tạo nên một trong những tuần sôi động nhất của mùa giải.

Trong loạt thành tích nổi bật, Bí mật nhỏ của Anh Trai Mason Nguyễn ghi dấu ấn khi đạt #1 iTunes Việt Nam, đồng thời giữ thứ hạng cao tại nhiều nền tảng: #14 YouTube Charts, #5 BXH Nhạc Mới Zing MP3 và #3 Nhạc Của Tui. Ca khúc được khán giả đánh giá trẻ trung, giàu cảm xúc và mang màu sắc riêng, góp phần tạo thêm chiều sâu cho bức tranh đa dạng của vòng thi.

It’s gon’ be alright của Anh Trai Negav dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng: #1 YouTube Charts, #1 Videos Trending Việt Nam, #1 iTunes Việt Nam, #1 BXH Nhạc Mới Zing MP3 và #1 Nhạc Của Tui. Ca khúc tái hiện hành trình âm nhạc hai mùa thi đầy thử thách của anh, nên ngay khi phát hành đã trở thành chủ đề được khán giả nhắc đến khi đánh giá về sức nặng câu chuyện cá nhân trong âm nhạc.

Đường chân trời của Anh Trai buitruonglinh tiếp tục gây bùng nổ thảo luận khi khán giả chia sẻ hàng loạt clip ghi lại phân đoạn mở đầu bằng piano của nam ca sĩ. Ca khúc nhanh chóng vươn lên #1 Zing Chart, #2 BXH Nhạc Mới Zing MP3, đồng thời giữ vị trí cao trên YouTube Charts và Nhạc Của Tui. Nhiều diễn đàn âm nhạc nhận xét Anh Trai buitruonglinh tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình khi kể những câu chuyện tình sâu lắng và truyền tải bằng giọng hát giàu màu sắc tự sự.

Với Vạn Lý Độc Hành, Anh Trai Karik tạo nên một trong những tiết mục được bàn luận nhiều nhất tuần. Khán giả lẫn truyền thông đều đánh giá cao khả năng gieo vần, cách phối hợp chất liệu truyền thống, hiện đại và tư duy thông điệp của nam rapper. Phần trình diễn được xem là “cột mốc đổi mới” trong hành trình âm nhạc của Karik khi đã mang hơi thở văn hóa lên sân khấu Chung kết. Ngay sau khi lên sóng, tác phẩm lọt #8 YouTube Chart và #4 BXH Nhạc Mới Zing MP3, đồng thời đứng top trending nhiều nền tảng nhờ loạt video phân tích lời rap và ý tưởng dàn dựng được chia sẻ rộng rãi.

Các ca khúc khác như Đừng biến mất hôm nay, Anh không đến để rời đi, Một tâm hồn bình thản và Nhìn về phía anh cũng góp mặt đáng kể trên các BXH, tạo thành chuỗi thành tích ấn tượng cho Chung kết 1. Đáng chú ý, Nhìn về phía anh của Ngô Kiến Huy được cộng đồng mạng khen ngợi nhờ thông điệp tích cực và sự kết hợp hài hòa giữa ballad và rap.

Hàng loạt ca khúc giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng không chỉ phản ánh chất lượng âm nhạc của từng phần trình diễn, mà còn cho thấy sự đồng hành mạnh mẽ của khán giả. Từ YouTube, TikTok đến các diễn đàn âm nhạc, người xem liên tục thảo luận, phân tích và chia sẻ các đoạn clip viral, tạo nên bức tranh sôi động cho chặng đua Chung kết 1 Anh Trai “Say Hi” 2025.

Các tiết mục không chỉ thể hiện phong cách âm nhạc riêng biệt của từng Anh Trai mà còn phác họa rõ nét tư duy sáng tạo, khả năng xử lý chất liệu và năng lực biểu đạt cảm xúc của mỗi nghệ sĩ. Từ cách lựa chọn ca khúc, câu chuyện cá nhân lồng ghép trong phần trình diễn, mỗi bài hát đều tạo nên một “bản sắc độc lập”, giúp khán giả dễ dàng nhận diện màu sắc và hành trình trưởng thành của từng Anh Trai. Trên mạng xã hội, người xem cũng dành nhiều bình luận phân tích về giọng hát, kỹ thuật, khả năng trình diễn và chiều sâu câu chuyện mà các Anh Trai lựa chọn truyền tải. Đây được xem là “bản đồ tham chiếu” quan trọng để khán giả đưa ra quyết định bình chọn trong chặng đua cuối để tìm ra Quán quân, Á quân và Best 5 của mùa giải năm nay.Khán giả sẽ trở thành những giám khảo chính, trực tiếp bình chọn và quyết định Anh Trai nào bước vào Best 5, cũng như ai sẽ trở thành Quán quân của mùa giải, thông qua lá phiếu trên ứng dụng giải trí VieON từ ngày 25/11 - 22h, ngày 13.12.2025.

Chương trình Anh Trai “Say Hi” 2025 do Vie Channel (DatVietVAC Group Holdings) sáng tạo và phối hợp cùng Đài Truyền hình TP.HCM sản xuất. Tập 13 lên sóng lúc 19h30 thứ Bảy, ngày 06/12 trên HTV2 – Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng VieON.