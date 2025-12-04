Anh Trai “Say Hi” 2025 Tập 13: Anh Trai B Ray trở về với sức mạnh nguyên bản, mang giọng ca AMEE dự kiến khuấy đảo sân khấu Say Hi

(Ngày Nay) - Tiếp nối đêm Chung kết 1 của Anh Trai “Say Hi” 2025, các Anh Trai B Ray, Anh Trai Ryn Lee, Anh Trai Vương Bình và Anh Trai Hải Nam đã mang đến những mạch cảm xúc đa dạng, được kể lại qua những câu chuyện đời thực mà chính họ từng trải qua.

Đêm Chung kết 1 của Anh Trai “Say Hi” 2025 khép lại với những màn solo đầu tiên, mang đến đa dạng màu sắc âm nhạc và phong cách sân khấu khác nhau. MC Trấn Thành đã dành lời khen cho phần trình diễn của các Anh Trai, nhận định các tiết mục đều trực diện, nghiêm túc và chạm sâu vào cảm xúc khán giả.

Trên sân khấu solo tuần này, Anh Trai B Ray mang đến bất ngờ khi kết hợp cùng khách mời AMEE. Ngay từ khi nhận bản demo, nữ ca sĩ cho biết cô đã yêu thích ca khúc và nhanh chóng đồng ý tham gia. Ở phần trình diễn này, Anh Trai B Ray lựa chọn quay về thế mạnh rap của mình với tiết mục Chờ anh về, sau khi đã thử sức ở nhiều màu sắc khác ở trong các Live Stage trước.

Sự kết hợp giữa giọng hát và rap đã truyền tải câu chuyện về những áp lực gia đình đồng thời thể hiện tinh thần trân trọng đối với những người đã luôn đồng hành và ủng hộ anh trên chặng đường theo đuổi mục tiêu.

Anh Trai Hải Nam mang đến tiết mục Anh cảm giác mình sắp chia tay, kể lại câu chuyện tình yêu với những cảm xúc vừa gần gũi vừa sâu lắng. Nam idol cho biết anh lựa chọn trở thành “nam chính” trong chính câu chuyện của mình, mong muốn truyền tải cảm xúc mà bất kỳ ai từng trải qua tình yêu đều có thể thấu hiểu. Ca khúc được anh sáng tác trong một buổi trò chuyện với nhạc sĩ Hoàng Tôn, lấy cảm hứng từ những rạn nứt và phút đối diện thật lòng trong một mối quan hệ. MC Trấn Thành đánh giá cao sự trung thực trong lời hát, cách anh giữ được sự bình tĩnh và không né tránh cảm xúc, đồng thời nhận định đây là một bước tiến đáng ghi nhận trong hành trình âm nhạc của Anh Trai Hải Nam.

Với phần trình diễn solo lần này, Anh Trai Vương Bình mang đến ca khúc Không biết phải nói gì, không biết phải làm sao, khai thác chủ đề “silent treatment” - sự im lặng có thể làm rạn nứt một mối quan hệ. Ca khúc do nam idol sáng tác cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. MC Trấn Thành nhận xét rằng dù thường xuất hiện với hình ảnh tinh nghịch, Anh Trai Vương Bình vẫn sở hữu chất giọng đặc trưng, dễ nhận diện ngay khi cất tiếng hát.

Anh Trai Ryn Lee lựa chọn hình ảnh hoa bỉ ngạn - biểu tượng của sự chia ly làm điểm nhấn cho tiết mục solo, nhằm truyền tải những nỗi đau và cảm xúc sâu sắc trong hành trình nghệ thuật của mình. Trên sân khấu, anh chia sẻ rằng việc tham gia Anh Trai “Say Hi” 2025 đã giúp anh bước ra ánh sáng, đối diện với những nỗi sợ của mình, biết ơn và trân trọng hơn sự đồng hành của các Anh Trai trong suốt hành trình vừa qua. MC Trấn Thành mong rằng Anh Trai Ryn Lee sẽ lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc trên sân khấu để tiếp thêm động lực vượt qua các thử thách nội tâm.

Chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình lên sóng Tập 13 lúc 19h30 thứ Bảy ngày 06/12 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.