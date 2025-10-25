Anh Trai “Say Hi” 2025 Tập 6: Anh Trai Ngô Kiến Huy dẫn đầu ở Live Stage 2, team ca khúc Đã Từng chiếm giữ các thứ hạng cao trong bảng xếp hạng cá nhân

(Ngày Nay) - Live Stage 2 khép lại, 30 Anh Trai lần đầu tiên trong lịch sử Vũ Trụ “Say Hi” cùng tiến vào Live Stage 3. Trailer tập 6 giới thiệu concept “Reply 2000”, tái hiện văn hóa Y2K qua âm nhạc, thời trang và tinh thần hoài niệm. Top 6 Live Stage 2 được công bố, ghi dấu sự bứt phá của các Anh Trai.

Concept “Reply 2000” của Live Stage 3 lần này gợi lại những năm đầu thiên niên kỷ, thời kỳ giao thoa giữa thế giới phẳng và thế giới số, khi phong cách Y2K, nhạc pop, và công nghệ bắt đầu định hình một thế hệ mới. Các chi tiết như biển hiệu “HI CINE”, “GAME CENTER”, “PHOTOS”, tủ điện thoại công cộng, bảng hiệu neon và các vạch kẻ đường đặc trưng được sắp đặt tinh tế, gợi lại nhịp sống sôi động và tinh thần sáng tạo của một thế hệ. MC Trấn Thành chia sẻ rằng anh tin chắc các Anh Trai đều có những cảm xúc đặc biệt với thời kỳ này, bởi “đó là giai đoạn có quá nhiều điều chuyển giao”.

Trong bầu không khí đầy hứng khởi, MC Trấn Thành khơi gợi kỷ niệm những năm 2000, để rồi khán phòng bật cười khi thế hệ trẻ như Anh Trai Mason Nguyễn, Anh Trai Dillan Hoàng Phan và Anh Trai CONGB hài hước tiết lộ: “Những năm 2000 là lúc tụi em được sinh ra”. Không khí càng thêm sôi động khi dàn Anh Trai Gen Z liên tục tung hứng cùng MC, từ màn đối đáp dí dỏm của Anh Trai TEZ, Anh Trai Negav đến những câu trả lời ngây ngô mà duyên dáng của Anh Trai Sơn.K hay Anh Trai Đỗ Nam Sơn.

MC Trấn Thành công bố top 6 nghệ sĩ có thứ hạng cao nhất tại Live Stage 2. Anh Trai Ryn Lee (hạng 6) xúc động chia sẻ bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng vô cùng bất ngờ khi nhận được sự công nhận này. Anh Trai Bùi Duy Ngọc (hạng 5) gửi lời cảm ơn đến khán giả và các Anh Trai vì tình cảm dành cho mình. Trong khi đó, Anh Trai buitruonglinh (hạng 4) bộc bạch cảm giác vừa vui, vừa lo lắng khi từng đảm nhận vai trò đội trưởng ở vòng trước, một trải nghiệm mà anh gọi là “áp lực kinh khủng” nhưng đáng giá.

Ba vị trí dẫn đầu gọi tên Anh Trai Karik và Vũ Cát Tường (đồng hạng 2), cùng Anh Trai Ngô Kiến Huy giữ vị trí số 1.

Bước sang tập 6, cuộc chơi hứa hẹn càng gay cấn hơn khi những đội hình hoàn toàn mới được thành lập. Liệu lần đầu tiên 30 Anh Trai bước vào Live Stage 3 thì luật chơi sẽ có những điều gì thay đổi. Anh Trai nào sẽ nắm giữ vai trò đội trưởng, dẫn dắt các thành viên ở vòng thi đấu tiếp theo?

Chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình lên sóng Tập 6 lúc 19h30 thứ Bảy ngày 25/10 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.