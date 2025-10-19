Anh Trai “Say Hi” 2025 Tập 5: Lần đầu tiên trong Vũ Trụ “Say Hi”, không có bất kỳ Anh Trai nào bị loại

(Ngày Nay) - Live Stage 2 của Anh Trai “Say Hi” 2025 khép lại với loạt tiết mục bùng nổ, ghi dấu nỗ lực và sự trưởng thành vượt bậc của 30 nghệ sĩ. Bốn tiết mục ở lượt thi đấu thứ hai đã mang đến hành trình âm nhạc đầy màu sắc, nơi mỗi sân khấu đều chất chứa cá tính và cảm xúc. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Vũ Trụ “Say Hi“, không một Anh Trai nào bị loại - một bất ngờ đầy cảm động khép lại đêm thi nhiều dấu ấn.

Team Anh Trai RIO (đội nhỏ Anh Trai B Ray) mang đến sân khấu Thoát Ra Khỏi Em - Hồi tưởng âm nhạc những năm 2000 cùng loạt “lần đầu tiên” đáng nhớ

Team Anh Trai RIO gồm đội trưởng Anh Trai RIO, cùng Anh Trai Phúc Du, Anh Trai Thái Ngân và Anh Trai Jey B mang đến tiết mục Thoát Ra Khỏi Em - một bản Pop/ RnB gợi nhớ âm hưởng âm nhạc những năm 2000 - 2010, giai đoạn được xem là “thời vàng” của cảm xúc và hoài niệm.

Ngay từ phần intro, bốn nghệ sĩ xuất hiện với tạo hình ấn tượng, cùng những biệt danh gợi nhớ về thời hoàng kim của Kpop như Du Dragon, Jey B Rain, Goo Jun RIO và NGANKOOK. Sân khấu được dàn dựng tinh tế trong không gian hoài niệm, với trụ điện thoại cũ, những chiếc tivi nhiễu sóng, dây điện đan xen nối liền các khung hình và hình ảnh bóng dáng nhân vật bị “giam cầm” “ trong màn hình, tạo nên một tổng thể vừa lãng mạn, đầy cảm xúc.

Phần trình diễn còn đánh dấu nhiều “lần đầu tiên” thú vị của các thành viên: Anh Trai Phúc Du lần đầu đảm nhận vai trò hát, Anh Trai Thái Ngân khoe trọn quãng giọng high note, trong khi Anh Trai Jey B hé lộ hai câu đầu bài hát được viết từ chính câu chuyện thật của anh: “Nhìn giọt lệ em rưng rưng, anh chẳng thể buông lời” - lấy cảm hứng từ một khoảnh khắc đứng bên bờ sông năm nào.

Chia sẻ sau tiết mục, Anh Trai Phúc Du bật mí concept sân khấu do chính đội trưởng Anh Trai RIO lên ý tưởng, mong muốn các thành viên được hóa thân thành một nhóm nhạc thực thụ, tái hiện tinh thần Kpop những năm 2000 - như một cách quay lại “thanh xuân” của chính mình. Anh Trai RIO cho biết anh bắt đầu sáng tác Thoát Ra Khỏi Em từ phần beat, rồi mới phát triển giai điệu và câu chuyện dựa trên cảm xúc thật của Anh Trai Thái Ngân, khiến phần trình diễn thêm chân thật và giàu cảm xúc.

Team Vũ Cát Tường mang đến “Ảo Ảnh”: Các ninja dùng âm nhạc “giải cứu” ngày tận thế

Team Vũ Cát Tường gồm đội trưởng Vũ Cát Tường, Anh Trai Ryn Lee và Anh Trai GILL mang đến phần trình diễn Ảo Ảnh nhiều màu sắc. Các Anh Trai hóa thân thành những “ninja của âm nhạc”, mang tình yêu và năng lượng nghệ thuật đến để “cứu rỗi thế giới”. Ban đầu, ca khúc demo Em Như Là - kể câu chuyện về mối tình đầu trong trẻo. Tuy nhiên, khi xét về tính biểu diễn sân khấu chưa đủ bùng nổ, trong chưa đầy 24 giờ Vũ Cát Tường cùng producer đã quyết định chuyển hướng, xây dựng hoàn toàn một concept mới mang tên Ảo Ảnh. Câu chuyện giờ đây khắc họa hình ảnh người đàn ông mãi đuổi theo bóng hình tình yêu không thật - một “ảo ảnh” khiến anh lạc lối giữa đổ nát và nỗi đau.

Sân khấu được dàn dựng ấn tượng như một thành phố hoang tàn, nơi từng mảng đổ nát trở thành phép ẩn dụ cho tâm hồn rạn nứt, tan vỡ. Phần âm nhạc do Vũ Cát Tường đảm nhận vai trò sáng tác và sản xuất chính, kết hợp cùng phần rap được Anh Trai GILL chắp bút, tạo nên tổng thể vừa sâu lắng vừa dữ dội. Sau phần trình diễn, MC Trấn Thành bày tỏ sự thích thú, cho biết đây là “đúng gu nhạc” của anh, vừa kịch tính, vừa cảm xúc. Với Ảo Ảnh Team Vũ Cát Tường không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới, mà còn chứng minh khả năng biến hóa đa dạng và bản lĩnh làm chủ sân khấu.

Team Anh Trai buitruonglinh khuấy động sân khấu với Crazy - Bùng nổ năng lượng và sức hút của những chàng trai thanh xuân

Mang đến không khí sôi động và tràn đầy năng lượng, Team Anh Trai buitruonglinh gồm đội trưởng Anh Trai buitruonglinh, Anh Trai Otis, Anh Trai Mason Nguyễn và Anh Trai TEZ khuấy động sân khấu Anh Trai “Say Hi” 2025 với phần trình diễn Crazy - một tiết mục đậm chất hiphop, trẻ trung và bùng nổ.

Lấy cảm hứng từ hình tượng những chàng trai khiến các cô gái “phát điên” vì sức hút tự nhiên, Crazy mang thông điệp rộng hơn: hãy sống hết mình với tình yêu và những điều đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Âm nhạc mang sắc thái Pop, HipHop hiện đại với tiếng bass đặc trưng, nhịp điệu mạnh mẽ kết hợp vũ đạo sôi động, tạo nên một sân khấu vừa cuốn hút vừa đầy năng lượng.

Chia sẻ sau phần thi, Anh Trai buitruonglinh bày tỏ tự hào: “Nếu ở vòng trước, đội em có một bài sâu lắng, thì lần này tụi em làm một bài khiến mọi người phát cuồng”. Các thành viên tiết lộ Anh Trai CONGB là người dạy nhảy cho nhóm, giúp cả team đạt được sự ăn ý trong từng động tác.Anh Trai TEZ cho biết bản thân đặt mục tiêu xuất hiện chỉn chu và tích cực hơn, “chiến hết mình cho lần thi này”. Với tinh thần “Luôn Vui Tươi” cùng năng lượng nhiệt huyết của tuổi trẻ, Team Anh Trai buitruonglinh đã mang đến một sân khấu Crazy bùng nổ, khuấy động toàn bộ không khí Live Stage 2.

Team Anh Trai Karik chạm đến cảm xúc với “Đã Từng” - câu chuyện của những người từng đi qua tổn thương

Đội trưởng Anh Trai Karik cùng Anh Trai Ngô Kiến Huy và Anh Trai Bùi Duy Ngọc mang đến phần trình diễn Đã Từng - một bản nhạc giàu cảm xúc và kỹ thuật, dành cho những ai từng trải qua những mối tình dở dang.

Ca khúc được phối theo hướng epic - symphony, giúp âm nhạc trở nên dày dặn và phù hợp hơn với sân khấu lớn. Anh Trai Bùi Duy Ngọc đảm nhận phần chorus, trong khi Karik và Ngô Kiến Huy cùng đẩy cảm xúc bài hát bằng những đoạn highnote và hòa quyện giọng hát mộc mạc, chân thành.

Kết quả bất ngờ của Live Stage 2, lần đầu tiên không có Anh Trai nào bị loại

Khép lại Live Stage 2 của Anh Trai “Say Hi” 2025, các đội đã mang đến loạt tiết mục bùng nổ cảm xúc và nhận được số phiếu bình chọn sít sao từ khán giả. Ở lượt thi đầu tiên, team Anh Trai B Ray tạm dẫn đầu với 171 phiếu, theo sát là team Anh Trai Negav với 169 phiếu. Sang lượt thi thứ hai, team Anh Trai Karik giành vị trí dẫn đầu với 164 phiếu, team Anh Trai Negav tiếp tục giữ phong độ ổn định với 161 phiếu. Chung cuộc, sau khi cộng điểm hai lượt thi cùng 20 điểm thưởng ở phần đấu giá trước đó, team Anh Trai Negav xuất sắc giành chiến thắng tại Live Stage 2.

Trước thời khắc công bố kết quả, không khí trở nên lắng đọng với những chia sẻ chân thành của các Anh Trai. Anh Trai KHOI VU xúc động khi kể về nỗi sợ giao tiếp, hành trình học cách mở lòng và cảm nhận được ý nghĩa của tình đồng đội: “Em không sợ ra về, điều em sợ nhất là phải xa những người anh em của mình”. Anh Trai Vương Bình chia sẻ khoảnh khắc ánh đèn dừng lại nơi mình, cũng là khi hành trình kỳ diệu khép lại, nhưng anh hạnh phúc vì đã gặp được 29 người anh em tuyệt vời.

Và trong giây phút ai cũng tưởng rằng sẽ có sự chia tay, chương trình đã mang đến một bất ngờ chưa từng có trong Vũ Trụ “Say Hi” - không một Anh Trai nào bị loại tại Live Stage 2. Quyết định này không chỉ thể hiện sự ghi nhận của chương trình với những nỗ lực, tiến bộ và cảm xúc chân thật mà các Anh Trai mang lại, mà còn là món quà đặc biệt dành cho tinh thần brotherhood - tình anh em được gắn kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

MC Trấn Thành có những lời chia sẻ cảm xúc với 30 Anh Trai sau phần thi đấu và công bố kết quả đầy căng thẳng. Anh bày tỏ rằng để được khán giả yêu mến, người nghệ sĩ không chỉ cần tài năng, mà còn phải dám thể hiện bản thân và lan tỏa những giá trị mình theo đuổi. Nếu chỉ lặng lẽ nỗ lực mà không cho công chúng thấy hành trình đó, mọi cố gắng có thể sẽ trôi qua như những hạt cát bị sóng cuốn đi. Anh nhấn mạnh, trước khi khán giả yêu một tác phẩm, họ cần nhận ra và yêu chính con người đứng sau nó. Với nam MC, hai chữ “nghệ sĩ” là một danh xưng cao quý - bao hàm cả cảm xúc, cá tính, tài năng, tư duy sáng tạo và trách nhiệm với khán giả lẫn xã hội. Đó cũng là điều mà Anh Trai “Say Hi” hướng đến: không chỉ làm nhạc, mà thực sự sống và tỏa sáng như những nghệ sĩ đúng nghĩa.

Live Stage 2 khép lại bằng những màn trình diễn giàu cảm xúc, cùng sự đồng điệu và thấu hiểu giữa những nghệ sĩ đang trên hành trình khẳng định bản thân. Sau hai vòng thi đầy bứt phá, các Anh Trai không chỉ cho thấy sự tiến bộ rõ nét về kỹ năng, mà còn thể hiện tinh thần đồng đội và cá tính âm nhạc ngày càng định hình rõ nét.

Hành trình của Anh Trai “Say Hi” 2025 sẽ tiếp tục bước sang Live Stage 3 - nơi các Anh Trai phải đối mặt với những thử thách khó khăn hơn cả về sáng tác lẫn biểu diễn, hứa hẹn mở ra những màn đối đầu kịch tính và nhiều cảm xúc mới cho khán giả.

Chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình lên sóng Tập 6 lúc 19h30 thứ Bảy ngày 25/10 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.