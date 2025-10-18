Tập 5 Anh Trai “Say Hi” 2025: Team đội trưởng B Ray mang câu chuyện “tình yêu” của các thành viên lên sân khấu Live Stage 2

(Ngày Nay) - Không khí phòng Say Hi lại nóng lên với lượt thi đấu thứ hai của Anh Trai “Say Hi” 2025 tại Live Stage 2. Giữa những màn “đấu khẩu” dí dỏm và tinh thần cạnh tranh sôi nổi, các Anh Trai tiếp tục thể hiện bản lĩnh và màu sắc riêng của từng đội. Tập 5 hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc khi đây cũng là vòng loại đầu tiên của chương trình.

Không khí Phòng Say Hi nóng lên trước lượt thi thứ hai

Không khí phòng Say Hi trở nên sôi nổi hơn khi bước sang lượt thi đấu thứ hai, sau phần thi đấu đầu tiên, hai đội đang tạm dẫn đầu là team Anh Trai Negav và team Anh Trai B Ray. Trước khi vòng đấu bắt đầu, các đội lần lượt chia sẻ cảm nhận của mình. Anh Trai HUSTLANG Robber hài hước nói rằng cảm thấy như “bị bắt nạt”, nên phải “gọi anh Karik đến xử lý vụ này”, khiến cả phòng bật cười.

Khi được hỏi về phong độ của đội trưởng Anh Trai B Ray ở lượt đầu, Anh Trai Karik nhận xét đội bạn đã thể hiện trọn vẹn tinh thần của Anh Trai Say Hi, nhưng cũng cho rằng màu sắc ấy “đã quá quen thuộc” và mong chờ điều gì đó mới mẻ hơn. Anh còn pha chút hóm hỉnh khi nói “nốt cao nhất của chương trình vẫn còn nằm ở cuối”, nằm ở tiết mục của đội mình.

Phía team đội trưởng B Ray lập tức phản hồi, Anh Trai RIO khẳng định nhóm mình mới là “chủ nhân của ‘hai nốt’ cao nhất” tại Live Stage 2, trong khi Anh Trai Karik cũng không chịu thua, đáp lại rằng “bên anh tận ba người lận”.

Không khí tiếp tục được khuấy động khi Anh Trai Ryn Lee từ team Anh Trai Negav tuyên bố sẽ “nhảy bung nóc”. Anh Trai Phúc Du tiết lộ nhóm quyết định dốc hơi sức vì team nhỏ thi lượt 1 đã có được 50% để đem cả đội vào vòng an toàn, nên muốn dồn hết sức để đạt được thứ hạng cao nhất.

Team Anh Trai B Ray hé lộ concept đậm cảm xúc, kể câu chuyện tình yêu thật qua âm nhạc

Từ bầu không khí rộn ràng đó, trên sân khấu team thứ hai của đội trưởng Anh Trai B Ray đã chuẩn bị bước vào phần trình diễn của mình. Đội gồm đội trưởng Anh Trai RIO, Phúc Du, Thái Ngân và Jey B xuất hiện với diện mạo chỉn chu, nhận được lời khen từ MC Trấn Thành cho bốn bộ trang phục nổi bật. Anh Trai Phúc Du tiết lộ lần này nam rapper được đội trưởng Anh Trai RIO giao trọng trách phụ trách truyền thông cho nhóm.

Chia sẻ trước giờ biểu diễn, Anh Trai Thái Ngân cho biết dù im lặng suốt buổi, anh rất muốn nói về tiết mục lần này. Anh Trai RIO cho biết concept nhóm mang đến mang sắc thái xưa, nhưng đây là lần đầu tiên cả bốn thành viên cùng thử sức ở phong cách này. Ca khúc mà team B Ray trình diễn ban đầu có tên “You Can’t Get Him Out”, kể về cô gái không thoát khỏi chàng trai. Sau nhiều lần thảo luận, nhóm thống nhất đảo chiều câu chuyện để nói về một chàng trai không thể thoát ra khỏi cô gái, dù biết sai nhưng vẫn chọn ở lại. Nam ca sĩ chia sẻ, những nghệ sĩ như anh đều sống bằng cảm xúc có yêu, có tổn thương và thay vì bộc lộ qua mạng xã hội, họ chọn gửi gắm nỗi niềm đó vào âm nhạc. Anh Trai Jey B, là người viết phần mở đầu ca khúc, lấy cảm hứng từ khung cảnh bên bờ sông nơi người con gái khóc, còn chàng trai chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn, biểu hiện cho nỗi giằng xé giữa lý trí và con tim.

Chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình lên sóng Tập 5 lúc 19h30 thứ Bảy ngày 18/10 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.