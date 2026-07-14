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Bắc Bộ nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lớn

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Theo dự báo, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm, trong khi đó Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 14/7, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Trên biển, gió Tây Nam hoạt động mạnh khiến nhiều vùng biển có biển động, sóng cao tới 4m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tàu thuyền.

Cụ thể, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, dự báo vùng biển từ Gia Lai đến Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2-3m; riêng khu vực Giữa Biển Đông 2-4m.

Vùng biển Phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 1,5-3,5m.

Ngoài ra, Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng cao trên 2m.

Cảnh báo ngày và đêm 15/7: vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-3,5m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển là cấp 2.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 33-36 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi; riêng Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối, tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 34-36 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

PV
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