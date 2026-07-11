Thời tiết ngày 11/7: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn, Biển Đông sóng cao tới 5m

(Ngày Nay) - Theo cơ quan khí tượng thủy văn, ngày 11/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Trên biển, nhiều khu vực có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng cao tới 5m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Đêm 10/7 và sáng sớm 11/7, khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đông Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ xuất hiện mưa rào, dông rải rác.

Lượng mưa từ 19 giờ ngày 10/7 đến 3 giờ ngày 11/7 tại một số nơi vượt 60 mm. Trong đó, trạm Ka Lăng, tỉnh Lai Châu ghi nhận 127,2 mm; Hua Trai, tỉnh Sơn La 117,6 mm; Hồng Ca 1, tỉnh Lào Cai 74,6 mm; Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ 66 mm và La Ngâu, tỉnh Lâm Đồng 63,9 mm.

Dự báo trong ngày và đêm 11/7, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa phổ biến 20–40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa 10–30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm; thời gian mưa chủ yếu vào chiều và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở cấp 1.

Trên biển, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; sóng biển cao 2–3 m, riêng giữa Biển Đông cao 2–4 m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng cao 3–5 m. Phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao 2–4 m, biển động.

Ngoài ra, Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và nhiều khu vực trên Biển Đông có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo ngày và đêm 12/7, gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9 tiếp tục duy trì tại vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, giữa và Nam Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên được cảnh báo có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và dông, lốc.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

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Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.