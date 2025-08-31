Bác sĩ thực tập trở lại bệnh viện, khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc được khắc phục

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Các bác sĩ thực tập vốn đã nghỉ việc để phản đối việc chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y, sẽ quay trở lại bệnh viện, làm dấy lên hy vọng giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhân lực trong dịch vụ y tế.
Bác sĩ thực tập trở lại bệnh viện, khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc được khắc phục

Thông tin từ Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, phần lớn bác sĩ thực tập đã nộp đơn và quá trình tuyển dụng nửa cuối năm tại các bệnh viện gần như đã hoàn tất vào tuần này. Số bác sĩ thực tập này sẽ bắt đầu trở lại bệnh viện vào ngày 1/9. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc sẽ công bố số lượng cụ thể các bác sĩ thực tập mới hoặc quay trở lại trong những ngày tới.

Tại 5 bệnh viện lớn ở Seoul gồm bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, bệnh viện Severance (thuộc Đại học Yonsei), bệnh viện Asan, bệnh viện Đại học Korea và Trung tâm Y tế Samsung, tỷ lệ nộp đơn lên tới 60 đến 80%, đáp ứng khoảng 70% chỉ tiêu tại mỗi bệnh viện.

Cuộc khủng hoảng y tế ở Hàn Quốc bắt đầu vào tháng 2/2024, khi hàng nghìn bác sĩ thực tập bỏ việc trong khi nhiều sinh viên y khoa tẩy chay các lớp học để phản đối kế hoạch của Chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol nhằm tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y thêm 2.000 sinh viên lên khoảng 5.000 sinh viên mỗi năm, bắt đầu từ năm 2025.

Các sinh viên y khoa và hiện là các bác sĩ thực tập đã quyết định chấm dứt hành động tập thể sau khi Chính phủ Hàn Quốc thay đổi quyết định vào đầu năm nay, khôi phục hạn ngạch tuyển sinh năm 2026 về mức trước đó là khoảng 3.000 chỉ tiêu.

Theo các chuyên gia y tế, sự trở lại của các bác sĩ thực tập được kỳ vọng sẽ giảm bớt gánh nặng công việc tại các bệnh viện, vốn phụ thuộc rất nhiều vào các bác sĩ thực tập, trước khi xảy ra cuộc biểu tình kéo dài từ đầu năm ngoái. Các dịch vụ y tế đã bị tạm dừng có thể sẽ được tiếp tục trong tương lai gần, đồng thời thời gian chờ đợi khám chữa bệnh tại bệnh viện cũng có thể được rút ngắn.

Tuy nhiên, ngành y tế Hàn Quốc vẫn còn nhiều thách thức vì ngày càng nhiều bác sĩ thực tập chọn làm việc tại các bệnh viện lớn ở thủ đô Seoul thay vì các bệnh viện ngoại tỉnh và né tránh các lĩnh vực thiết yếu như phòng cấp cứu, nhi khoa và sản khoa.

PV
Hàn Quốc khủng hoảng y tế

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm việc tuyển sinh “chui” với hơn 50 học sinh lớp 1
Hà Nội sẽ xử lý nghiêm việc tuyển sinh “chui” với hơn 50 học sinh lớp 1
(Ngày Nay) - Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, liên quan đến việc Trường Tiểu học quốc tế Thăng Long (Hệ thống Giáo dục Bilgates School) tuyển sinh năm học 2024-2025 khi chưa được cơ quan quản lý phê duyệt, làm ảnh hưởng đến hơn 50 học sinh lớp 1, Sở đang triển khai xử lý chuyển trường và các phần việc có liên quan đến điểm số, học bạ của các học sinh này.
Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York năm 2023. Ảnh: AFP
Mỹ từ chối cấp thị thực cho các quan chức Palestine dự kỳ họp ĐHĐ LHQ
(Ngày Nay) - Ngày 29/8, Mỹ thông báo sẽ không cho phép Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas đến New York vào tháng 9 để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) với các nhà lãnh đạo thế giới, nơi một số đồng minh của Mỹ chuẩn bị công nhận Palestine là một nhà nước độc lập.
Bước tiến mới trong nỗ lực bảo tồn loài tê giác trắng
Bước tiến mới trong nỗ lực bảo tồn loài tê giác trắng
(Ngày Nay) - Cơ quan Bảo vệ Động vật Hoang dã Kenya (KWS) ngày 29/8 thông báo đã hoàn tất chiến dịch kéo dài 10 ngày di dời thành công 10 con tê giác trắng phương Nam đến Khu bảo tồn Loisaba ở miền Bắc Kenya. Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng môi trường sống, thúc đẩy sinh sản và tăng cường bảo vệ loài động vật quý hiếm này.