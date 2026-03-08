Ông Trump đưa ra cảnh báo mới nhất với Iran

(Ngày Nay) - Theo bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu ông sẽ leo thang chiến tranh với Iran, nói rằng hôm nay Iran sẽ bị tấn công rất mạnh.

Theo kênh CNN, trong bài đăng ngày 7/3, ông Trump nói: “Do hành vi của Iran, các khu vực và nhóm người trước thời điểm này chưa từng bị xem xét làm mục tiêu sẽ bị cân nhắc nghiêm túc để phá hủy hoàn toàn và gây ra cái chết chắc chắn”.

Ông Trump cũng nhắc đến việc Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xin lỗi các nước Vùng Vịnh và hứa sẽ không tấn công các quốc gia này nữa. Ông Trump viết: “Lời hứa này chỉ được đưa ra vì có các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Mỹ và Israel”. Ông Trump cảnh báo: “Hôm nay Iran sẽ bị tấn công rất mạnh!”.

Bài đăng này xuất hiện một tuần sau khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự tấn công Iran vào ngày 28/2, sát hại Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao khác.

Trước đó, Tổng thống Trump khẳng định, Chính phủ Mỹ sẽ không đàm phán với Iran nếu nước này không “đầu hàng vô điều kiện”. Đáp lại, Tổng thống Pezeshkian tuyên bố nước này sẽ không bao giờ đầu hàng.

Trong diễn biến liên quan, kênh NBC News dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Tổng thống Trump từng quan tâm tới việc triển khai binh sĩ Mỹ vào Iran. Các nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump đã trao đổi ý kiến nêu trên với đội ngũ cố vấn của ông và giới chức đảng Cộng hòa, trong đó, Mỹ có thể cử một lực lượng nhỏ tới Iran để phục vụ cho các mục đích chiến lược cụ thể. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ chưa đưa ra chỉ đạo nào liên quan tới việc triển khai lực lượng trên bộ tại Iran.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng từng bày tỏ mong muốn Iran trong tương lai sẽ hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực sản xuất dầu mỏ, tương tự như Venezuela và Mỹ hợp tác hiện nay.

Ngày 6/3, ông Trump đã bày tỏ hy vọng nhà lãnh đạo mới tại Iran có lập trường thân thiện với Mỹ, cũng như Israel, đồng thời khẳng định ông không quan tâm liệu nước Cộng hòa Hồi giáo này có trở thành một nền dân chủ hay không. Bên cạnh đó, ông Trump cũng nhấn mạnh sẵn sàng chấp nhận việc Iran có một lãnh tụ tôn giáo song nhân vật này cần đối xử tốt với Mỹ và Israel cũng như các quốc gia khác ở Trung Đông.

Trong khi đó, tại Iran, một số giáo sĩ nổi bật ở Iran đã kêu gọi nhanh chóng bầu chọn Lãnh tụ Tối cao mới, một tuần sau khi ông Ali Khamenei qua đời. Giáo sĩ Nasser Makarem Shirazi kêu gọi Hội đồng Chuyên gia Iran hành động nhanh chóng khi nói trong tuyên bố ngày 7/3: “Việc thực hiện kịp thời vấn đề quan trọng này sẽ dẫn tới quyền lực quốc gia và tổ chức công việc theo cách tốt nhất có thể”. Theo truyền thông nhà nước Iran, hai giáo sĩ khác cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự.

Hiện chưa rõ liệu Hội đồng Chuyên gia gồm 88 giáo sĩ có thể họp kể từ khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel bắt đầu cách đây một tuần hay không. Tòa nhà của Hội đồng Chuyên gia tại thành phố Qom đã bị hư hại nặng trong tuần trước.

Các nhà phân tích cho rằng con trai của ông Khamenei là ông Mojtaba là một trong những ứng viên hàng đầu kế nhiệm cha mình, nhưng ông này không xuất hiện trước công chúng trong tuần qua.

Israel cảnh báo sẽ tấn công người kế nhiệm ông Khamenei. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, viết trên mạng xã hội X tuần trước rằng lãnh đạo nào được chính quyền Iran bổ nhiệm để dẫn dắt kế hoạch phá hủy Israel đều sẽ là mục tiêu bị loại bỏ.

Cho đến khi một Lãnh tụ Tối cao mới được lựa chọn, một hội đồng lâm thời gồm ba người đang điều hành công việc của chính phủ hằng ngày, bao gồm tổng thống, chánh án Tòa án Tối cao và một giáo sĩ do Hội đồng Chuyên gia đề cử.