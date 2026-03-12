Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "chúng ta đã thắng" ở Iran

(Ngày Nay) - Phát biểu ở Kentucky hôm 11/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng “chúng ta đã thắng” trong cuộc chiến với Iran, dù không đưa ra bằng chứng đáng kể để chứng minh cho tuyên bố này.

Theo đài CNN, phát biểu tại một cuộc vận động chính trị ở Kentucky hôm 11/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: “Để tôi nói rằng chúng ta đã thắng. Bạn biết đấy, bạn không bao giờ thích nói quá sớm rằng mình đã thắng. Nhưng chúng ta đã thắng. Chúng ta đã thắng, ngay trong giờ đầu tiên là đã kết thúc, nhưng chúng ta đã thắng”.

Tuy nhiên, đài CNN cho rằng thông điệp của nhà lãnh đạo Mỹ về việc cuộc chiến với Iran sẽ kéo dài bao lâu đã không nhất quán.

Có lúc Tổng thống Trump nói rằng chiến dịch đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với kế hoạch, có lúc lại tuyên bố nó sẽ kéo dài từ bốn đến sáu tuần, rồi ông lại nói rằng “chúng ta đã thắng rồi… nhưng vẫn chưa thắng đủ” và mô tả các cuộc tấn công vừa là một cuộc chiến vừa là một “chuyến đi ngắn”.

Cũng trong ngày 11/3, trả lời phỏng vấn qua điện thoại với trang tin Axios, Tổng thống Trump cho biết cuộc chiến với Iran có thể sớm kết thúc vì “gần như không còn gì để nhắm mục tiêu”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã vượt xa kỳ vọng và gây ra thiệt hại nhiều hơn so với dự đoán ban đầu.

Ông Trump tuyên bố: “Cuộc chiến đang diễn ra rất tốt. Chúng tôi đang đi nhanh hơn nhiều so với thời gian dự kiến. Chúng tôi đã gây ra nhiều thiệt hại hơn những gì chúng tôi nghĩ là có thể”.

“Chỉ còn lặt vặt một chút thôi… Bất cứ khi nào tôi muốn nó kết thúc, nó sẽ kết thúc”, Tổng thống Mỹ cho biết thêm.

Trong khi trả lời phỏng vấn, Tổng thống Trump cũng cho rằng sự thù địch của Iran không chỉ nhắm vào Israel và Mỹ mà còn hướng tới các quốc gia khác trong khu vực.

“Họ nhắm vào phần còn lại của Trung Đông. Họ đang phải trả giá cho 47 năm chết chóc và tàn phá mà họ đã gây ra. Đây là sự trả đũa. Họ sẽ không dễ dàng thoát khỏi chuyện này”, ông Trump nói.

Trước đó vào ngày 9/3 khi được hỏi liệu chiến sự có thể kết thúc trong vài ngày hay vài tuần, Tổng thống Trump chia sẻ với các phóng viên: “Tôi nghĩ là sớm thôi. Rất sớm. Họ đã mất tất cả, kể cả bộ máy lãnh đạo”.

Nhưng ông Trump cũng thúc đẩy “chiến thắng cuối cùng” trước giới giáo sĩ cầm quyền ở Tehran.

Trước đó một ngày, Hội đồng chuyên gia Iran đã chính thức công bố việc bầu chọn giáo sĩ trung cấp Mojtaba Khamenei, con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, trở thành Lãnh đạo Tối cao thứ ba của Iran

Quyết định này được đưa ra sau khi ông Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào ngày 28/2.

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), Tổng thống Trump còn nói rằng Mỹ đang để dành một số mục tiêu "quan trọng nhất" ở Iran cho các cuộc tấn công có thể xảy ra sau này nếu cần thiết, bao gồm cả lưới điện của nước này.