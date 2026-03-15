Chiến tranh Iran sẽ ngày càng tốn kém và phức tạp

(Ngày Nay) - Tình hình xung đột tại khu vực tiếp tục leo thang khi Israel, Iran và các lực lượng liên quan gia tăng các hoạt động quân sự, kéo theo thương vong tại nhiều nơi.
Theo tờ Al Jazeera, ở một phía, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho đến nay vẫn chưa đạt được các mục tiêu chiến lược rõ ràng trong chiến dịch quân sự. Mặc dù các đòn tấn công ban đầu đã tiêu diệt Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cùng nhiều lãnh đạo quan trọng khác, chế độ giáo sĩ tại Tehran vẫn tồn tại, trong khi kho dự trữ uranium làm giàu ở mức cao của Iran vẫn chưa được kiểm soát. Các cuộc không kích hiện đang gia tăng cả về cường độ lẫn số lượng mục tiêu.

Trong khi đó, chiến lược đáp trả của Tehran được mô tả là “leo thang theo chiều ngang” – một kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu nhằm mở rộng xung đột về mặt địa lý. Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh và các tuyến vận tải quan trọng, qua đó làm gia tăng chi phí chiến tranh đối với Washington và nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.

Những ngày và tuần tới có thể mang lại nhiều bài học quan trọng về hiệu quả của sức mạnh quân sự Mỹ trong một thế giới ngày càng mong manh và đa cực.

Các chuyên gia cảnh báo đặc biệt về nguy cơ rơi vào “bẫy leo thang” – khi bên tấn công bị cuốn vào một cuộc chiến kéo dài, phức tạp và tốn kém hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Nguyên nhân nằm ở khoảng cách ngày càng lớn giữa thành công chiến thuật và kết quả chiến lược của chiến dịch Mỹ – Israel.

Ở cấp độ chiến thuật, các nhiệm vụ quân sự cụ thể – như các cuộc không kích trúng mục tiêu – có thể được coi là thành công. Nhưng ở cấp độ chiến lược, câu hỏi quan trọng hơn là liệu các mục tiêu chính trị và an ninh quốc gia của cuộc chiến có đạt được hay không, và cái giá phải trả là bao nhiêu.

Theo nhà sử học Mỹ Robert Pape, người nghiên cứu nhiều về giới hạn của sức mạnh không quân, bẫy leo thang thường diễn ra qua nhiều giai đoạn.

Ông cho biết: “Cuộc tấn công ban đầu gần như thành công 100% về mặt chiến thuật. Nhưng vấn đề xuất hiện khi thành công đó không chuyển hóa thành thắng lợi chiến lược".

Khi đó, bên tấn công thường bước sang giai đoạn thứ hai của cái bẫy: tiếp tục leo thang vì vẫn nắm ưu thế quân sự. Tuy nhiên, nếu điều này vẫn không mang lại kết quả chiến lược, cuộc xung đột có thể bước vào giai đoạn thứ ba – giai đoạn khủng hoảng thực sự, khi các lựa chọn nguy hiểm hơn bắt đầu được cân nhắc.

Theo ông Pape, cuộc chiến hiện nay đang ở giai đoạn hai và đứng trước ngưỡng bước sang giai đoạn ba. Ông cho rằng chính quyền Tổng thống Trump có thể đã bị cuốn vào “ảo tưởng kiểm soát” sau thành công ban đầu của các cuộc tấn công chính xác cao. Điều này đã thúc đẩy Tehran áp dụng chiến lược leo thang của riêng mình – một chiến lược có tác động kinh tế và chính trị toàn cầu rộng lớn hơn.

Bằng cách tấn công các quốc gia vùng Vịnh và tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, Iran đã cho thấy họ có thể khiến chi phí chiến tranh đối với Washington tăng lên đáng kể, dù không thể trực tiếp đối đầu quân sự với Mỹ và Israel.

Theo ông Pape, các cuộc tấn công của Iran còn nhằm khoét sâu bất đồng giữa Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh, đồng thời tạo ra áp lực từ dư luận trong khu vực.

“Người dân ở vùng Vịnh bắt đầu đặt câu hỏi: vì sao họ phải trả giá cho một cuộc chiến dường như xuất phát từ chính sách mở rộng của Israel?” - ông nói.

Trong khi đó, Israel cũng phát tín hiệu về khả năng leo thang thêm một bước nữa. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết ông đã yêu cầu quân đội chuẩn bị mở rộng chiến dịch tại Lebanon, nơi Israel đang giao tranh với lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Ông cảnh báo Israel có thể chiếm giữ lãnh thổ nếu các cuộc tấn công rocket không chấm dứt.

Ông Robert Malley, cựu đặc phái viên Mỹ về Iran và trưởng đoàn đàm phán trong các cuộc đàm phán hạt nhân trước đây, cho rằng cách Mỹ tiếp tục cuộc chiến – bao gồm việc leo thang hay giảm leo thang – có thể phụ thuộc nhiều vào tâm lý cá nhân của Tổng thống Trump hơn là các tính toán chiến lược rõ ràng.

Theo ông, cuộc xung đột thậm chí có thể leo thang tới những kịch bản mà cách đây một tháng còn khó tưởng tượng, như triển khai bộ binh, tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran hoặc kiểm soát một số khu vực trong lãnh thổ nước này.

Tuy nhiên, những động thái như vậy có thể kích hoạt phản ứng mạnh mẽ từ phía Iran. Ông Malley cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu mềm của Mỹ nếu xung đột tiếp tục leo thang.

Theo ông, điều đáng lo ngại là Tổng thống Trump dường như thoải mái với việc leo thang, trong khi Iran khó có khả năng mang lại cho ông một chiến thắng nhanh chóng.

Nhà phân tích Jack Watling thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh cho rằng quỹ đạo của cuộc xung đột hiện nay đang bị chi phối bởi nhiều cuộc tranh luận khác nhau: giữa các chuyên gia chiến lược trong Lầu Năm Góc và nhóm cố vấn thân cận của ông Trump; giữa Mỹ và Israel; và giữa các phe phái chính trị – quân sự tại Iran.

Một số nhà hoạch định chiến lược Mỹ lo ngại rằng xung đột với Trung Quốc có thể xảy ra trong tương lai gần, vì vậy Washington muốn tránh việc cùng lúc đối mặt nhiều cuộc khủng hoảng với Nga, Venezuela và Iran.

Điều này dẫn tới sự chia rẽ giữa những người muốn giới hạn chiến dịch quân sự vào các mục tiêu cụ thể nhằm làm suy yếu Iran, và tham vọng của ông Trump về việc thiết lập “sự kiểm soát mang tính cưỡng ép” đối với tương lai của quốc gia này.

Về phía Iran, các cuộc tấn công trả đũa tại Vùng Vịnh không chỉ nhằm đáp trả mà còn nhằm khôi phục khả năng răn đe trong khu vực.

Các chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả khi Iran không thể duy trì cường độ tấn công tên lửa và máy bay không người lái hiện nay, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc chiến lược leo thang theo chiều ngang của Tehran chấm dứt. Iran vẫn có thể chuyển sang chiến lược dài hạn nhằm đe dọa các tuyến vận tải qua eo biển Hormuz.

Nhà phân tích đối ngoại Mỹ Robert D. Kaplan cảnh báo, nếu Iran rơi vào nội chiến hoặc tình trạng tương tự, chính quyền Mỹ có thể cảm thấy buộc phải triển khai lực lượng đặc nhiệm và cố vấn quân sự để hỗ trợ một phe nào đó. “Và từ đó, vòng xoáy leo thang có thể bắt đầu”, ông viết.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Trụ cột thúc đẩy phát triển và hội nhập quốc tế
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Trụ cột thúc đẩy phát triển và hội nhập quốc tế
(Ngày Nay) - Ngay trước thềm Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Dammika Patabendi, Bộ trưởng Môi trường Sri Lanka đồng thời là Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam đã chia sẻ về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử sắp tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Dương Giang
Thủ tướng: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm phải lấy con người làm trung tâm
(Ngày Nay) - Chiều 14/3, tại Trụ sở Chính phủ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội, tiếp tục cho ý kiến, góp ý về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
Học giả Trung Quốc: Hoạt động của Quốc hội Việt Nam cởi mở, minh bạch và hiệu quả
(Ngày Nay) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra thành công tốt đẹp, nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển trong tương lai do Đại hội XIV đề ra. Điều này bao gồm việc lồng ghép các mục tiêu đó vào các kế hoạch 5 năm và cả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội dài hạn.
MIK Group khởi công dự án hơn 5 ha tại Bắc Ninh
MIK Group khởi công dự án hơn 5 ha tại Bắc Ninh
(Ngày Nay) - Ngày 14/3/2026, MIK Group tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ và Nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang tại phường Tân Tiến (Bắc Ninh). Đây là lần đầu tiên Tập đoàn hiện diện tại thị trường Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản tại khu vực công nghiệp giáp Đông Bắc Thủ đô.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.
Thái Lan củng cố vị thế là trung tâm dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí hàng đầu châu Á
Thái Lan củng cố vị thế là trung tâm dịch vụ lưu trú, ăn uống và giải trí hàng đầu châu Á
(Ngày Nay) - Từ ngày 11-13/3 , triển lãm thương mại toàn diện nhất châu Á dành cho ngành khách sạn, dịch vụ ăn uống và nhà hàng, THAIFEX-HORECASIA 2026, đã diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện IMPACT Muang Thong Thani, Thái Lan, thu hút hút hơn 20.000 lượt khách tham quan thương mại, người mua và chuyên gia kinh doanh từ khắp thế giới, đồng thời tạo ra giá trị thương mại hơn 3,5 tỷ baht (khoảng 110 triệu USD).