Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cho ý kiến về công tác cán bộ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội xem xét, lấy phiếu tín nhiệm với nhân sự được giới thiệu chỉ định Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Quyết định Phó Bí thư Đảng uỷ Quốc hội cho Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Quyết định Phó Bí thư Đảng uỷ Quốc hội cho Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Chiều 3/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến các nội dung về công tác cán bộ và một số nội dung khác.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội đã xem xét, lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu chỉ định Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị cũng công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm nhiệm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

PV
Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội công tác cán bộ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Meraki Land bắt tay IHG phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam
Meraki Land bắt tay IHG phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh thị trường du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh và ngày càng thu hút các thương hiệu khách sạn quốc tế, Meraki Land và IHG Hotels & Resorts vừa công bố hợp tác phát triển hai dự án khách sạn – nghỉ dưỡng mới tại Việt Nam, tiếp tục mở rộng dấu ấn của phân khúc luxury hospitality trong nước.