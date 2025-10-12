Bangkok được vinh danh là điểm đến du lịch tốt nhất châu Á năm 2025

(Ngày Nay) - Thủ đô Bangkok của Thái Lan mới đây đã được Smart Travel Asia, một tạp chí du lịch kỹ thuật số hàng đầu, xếp hạng là thành phố đáng đến nhất châu Á năm 2025, dựa trên ý kiến của hàng trăm nghìn du khách và độc giả trên toàn thế giới.

Smart Travel Asia nhấn mạnh thế mạnh của Bangkok là sự sôi động 24/7 và những trải nghiệm đa dạng, bao gồm ẩm thực, văn hóa, mua sắm và sự thân thiện của người dân, mô tả nơi đây là "một thành phố tràn đầy năng lượng và sắc màu, cả ngày lẫn đêm".

Cụ thể, những yếu tố chính tạo nên vị trí hàng đầu của Bangkok bao gồm:

Ẩm thực và cuộc sống về đêm: Thiên đường cho những người yêu ẩm thực, từ ẩm thực đường phố huyền thoại đến các nhà hàng được gắn sao Michelin và quán bar trên sân thượng 360 độ.

Văn hóa và di sản: Những ngôi chùa biểu tượng như Wat Phra Kaew, Wat Arun và Wat Pho vẫn là những điểm thu hút chính đối với du khách quốc tế.

Các điểm đến mua sắm: Từ các trung tâm thương mại sang trọng ở trung tâm thành phố đến chợ cuối tuần Chatuchak, Bangkok đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của mọi đối tượng.

Giá cả phải chăng và sự thân thiện: Chi phí sinh hoạt phải chăng cùng với nụ cười thân thiện luôn là điểm thu hút du khách.

Trong bảng xếp hạng năm 2025 của Smart Travel Asia, Bali (Indonesia) và Tokyo (Nhật Bản) đồng hạng nhì sau Bangkok, trong khi Seoul (Hàn Quốc) và Luang Prabang (Lào) cùng xếp thứ tư. Thái Lan còn có Chiang Mai đứng thứ ba, còn Phuket cùng hạng với Hong Kong (Trung Quốc) ở vị trí thứ 5. Việc Thái Lan có ba thành phố gồm Bangkok, Chiang Mai và Phuket lọt vào top 10 đã làm nổi bật sự đa dạng và sức hấp dẫn của các dịch vụ du lịch Thái Lan đối với du khách trên toàn thế giới.