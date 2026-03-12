"Cơn sóng" mới đối với kinh tế toàn cầu (Ngày Nay) - Giá dầu thế giới tăng vọt vượt ngưỡng 100 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, làm dấy lên những lo ngại mới về triển vọng kinh tế toàn cầu.

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Mỗi lá phiếu góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu (Ngày Nay) - Những ngày này, trên khắp các địa bàn của tỉnh Lai Châu, Nghệ An không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3/2026 đang rộn ràng, khẩn trương.

Bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ thể hiện tính nhân văn của pháp luật (Ngày Nay) - Việc chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc tại Trại tạm giam số 1, tỉnh Ninh Bình nhằm bảo đảm quyền bầu cử của công dân, góp phần thể hiện tính nhân văn, thượng tôn pháp luật trong công tác quản lý, giam giữ.

Chọn ngành học đại học: Rộng cửa xét tuyển nhưng cần tính đường dài (Ngày Nay) - Nhiều ngành đào tạo tại các trường đại học hiện nay có cơ hội xét tuyển khá rộng với nhiều phương thức và tổ hợp môn khác nhau. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, việc chọn ngành không chỉ dừng ở khả năng trúng tuyển mà cần cân nhắc kỹ năng lực bản thân, yêu cầu nghề nghiệp và sự cạnh tranh của thị trường lao động trong tương lai.

Dùng máy tính nhiều làm tăng nguy cơ mắc bệnh Glôcôm gây mù lòa (Ngày Nay) - Glôcôm hiện là nguyên nhân gây mù lòa đứng thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau đục thủy tinh thể. Ngành y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là những nhóm có nguy cơ cao, cần chủ động khám mắt định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

IEA hành động khẩn cấp, "xả kho" 400 triệu thùng dầu dự trữ (Ngày Nay) - Sau cuộc họp khẩn cấp với các nước thành viên và Nhóm G7, IEA thông báo sẽ giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ để đối phó với cú sốc nguồn cung và đà tăng mạnh của giá dầu trên thị trường thế giới.

WHO hỗ trợ vận chuyển nhanh chóng thuốc giải độc tới Việt Nam (Ngày Nay) - Ngày 11/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã chuyển giao 5 lọ thuốc kháng độc tố botulinum khẩn cấp đến Đà Nẵng để hỗ trợ ba bệnh nhân nguy kịch nghi ngộ độc botulinum.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "chúng ta đã thắng" ở Iran (Ngày Nay) - Phát biểu ở Kentucky hôm 11/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng “chúng ta đã thắng” trong cuộc chiến với Iran, dù không đưa ra bằng chứng đáng kể để chứng minh cho tuyên bố này.

Cuba đối mặt khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu (Ngày Nay) - Ngày 10/3, người phát ngôn Tổng thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric, cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu kéo dài tại Cuba đang đẩy hệ thống y tế và mạng lưới an sinh xã hội của quốc đảo này vào tình trạng “báo động đỏ” và khiến hàng triệu người dân phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước sạch, lương thực.