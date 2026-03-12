Bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ thể hiện tính nhân văn của pháp luật

(Ngày Nay) - Việc chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc tại Trại tạm giam số 1, tỉnh Ninh Bình nhằm bảo đảm quyền bầu cử của công dân, góp phần thể hiện tính nhân văn, thượng tôn pháp luật trong công tác quản lý, giam giữ.
Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Ninh Bình niêm yết các tài liệu, thông tin liên quan đến bầu cử theo quy định.
Công tác chuẩn bị bầu cử tại Ninh Bình luôn được triển khai chặt chẽ, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ.
Trong đó, việc tạo điều kiện để người bị tạm giữ, tạm giam tham gia bầu cử được các cơ quan chức năng quan tâm thực hiện, góp phần bảo đảm quyền bầu cử của công dân, thể hiện tính nhân văn và nghiêm minh của pháp luật.
Phát huy quyền công dân trong bầu cử
Tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Ninh Bình (tại phường Yên Thắng), công tác bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam đang được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.
Đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội, bộ phận công tác, đảm bảo việc tổ chức thực hiện quyền bầu cử của cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cơ sở giam giữ.
Đại úy Phạm Trọng Cương, Phó Đội trưởng Đội Quản giáo cho biết, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử cho cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam đa dạng bằng nhiều hình thức như niêm yết các tài liệu, thông tin liên quan đến cuộc bầu cử theo quy định; giải thích, hướng dẫn cho người bị tạm giữ, tạm giam về quyền bầu cử, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật…
Đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cho cử tri bỏ phiếu an toàn, đúng trình tự.
Đoàn công tác của Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra việc chuẩn bị bầu cử tại Trại tạm giam số 2, phường Lý Thường Kiệt. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)
Thượng tá Đinh Quang Thiện, Giám thị Trại tạm giam số 1 cho biết, xác định việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là nhiệm vụ quan trọng vì vậy mọi khâu từ lập danh sách cử tri, bố trí khu vực bỏ phiếu đến bảo đảm an ninh, trật tự đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.
Việc chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc tại Trại tạm giam số 1 không chỉ bảo đảm quyền bầu cử của công dân mà còn góp phần thể hiện tính nhân văn, thượng tôn pháp luật trong công tác quản lý, giam giữ.
Trại tạm giam số 2, Công an tỉnh Ninh Bình (phường Lý Thường Kiệt) cũng phối hợp chặt chẽ giữa với chính quyền địa phương trong công tác bầu cử. Bên cạnh việc phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường thành lập Tổ bầu cử, công tác lập danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên cập nhật theo biến động thực tế. Hiện đơn vị đã lập, niêm yết danh sách gần 600 cử tri là cán bộ, chiến sỹ và cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam. Tại các phân trại khu vực cũng đã hoàn tất việc lập danh sách cử tri theo quy định.
Thượng tá Nguyễn Minh Hải, Giám thị Trại tạm giam số 2 cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình diễn ra cuộc bầu cử. Quy trình bỏ phiếu được thiết kế khoa học, thuận tiện nhưng vẫn bảo đảm nghiêm ngặt nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của Luật Bầu cử. Lực lượng bảo vệ được bố trí tăng cường tại vị trí trọng yếu, các khâu kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ nhằm phòng ngừa và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh.
Đơn vị cũng tăng cường công tác quản lý giam giữ, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của người bị tạm giữ, tạm giam để chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.
Ông Trần Trọng Đại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lý Thường Kiệt cho biết, địa phương đã phối hợp với Trại tạm giam số 2 trong việc rà soát, lập danh sách cử tri, hướng dẫn các thủ tục liên quan và chuẩn bị điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử; thường xuyên trao đổi thông tin với đơn vị để kịp thời cập nhật danh sách cử tri, phối hợp triển khai các bước theo đúng quy định, bảo đảm việc tổ chức bầu cử tại đơn vị được thực hiện nghiêm túc, an toàn và đúng pháp luật.
Đoàn công tác của Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra việc chuẩn bị cho bầu cử tại Trại tạm giam số 2, phường Lý Thường Kiệt. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)
Mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử
Tỉnh Ninh Bình hiện có 3 trại tạm giam với khoảng 1.400 cử tri. Thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam trên địa bàn.
Công tác chuẩn bị được thực hiện từ sớm, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, quy định, đồng thời giữ vững an ninh, trật tự tại các cơ sở giam giữ.
Ngay sau khi có kế hoạch tổ chức bầu cử, các đơn vị chức năng đã chủ động rà soát, thống kê số lượng người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện tham gia bầu cử; phối hợp với chính quyền địa phương nơi đặt cơ sở giam giữ để lập danh sách cử tri theo đúng quy định.
Các trại tạm giam cũng tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho người bị tạm giữ, tạm giam về quyền và nghĩa vụ của cử tri; mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, giúp họ nắm rõ quy định của pháp luật và thực hiện quyền bầu cử của mình.
Công an tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các đơn vị cơ sở chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử như bố trí khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu, phương án bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng khâu trong quá trình tổ chức bầu cử tại các cơ sở giam giữ. Việc tổ chức cho cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam tham gia bỏ phiếu được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai và đúng pháp luật.
Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Công an tỉnh Ninh Bình đặc biệt quan tâm trong quá trình chuẩn bị bầu cử.
Với mục tiêu là bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Trại tạm giam rà soát, cập nhật danh sách cử tri, hoàn thiện trước thời điểm bầu cử 24 giờ theo đúng quy định; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử các địa phương để bảo đảm quyền bầu cử của các cử tri.
Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của người bị tạm giữ, tạm giam; triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực bỏ phiếu, phấn đấu để 100% cử tri đủ điều kiện đều thực hiện quyền bầu cử hợp lệ.
Công an tỉnh cũng đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình diễn ra bầu cử tại các cơ sở giam giữ. Các phương án, kế hoạch bảo vệ đã được xây dựng cụ thể, chi tiết, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sỹ, nhằm bảo đảm việc tổ chức bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, không để xảy ra các tình huống phức tạp.
Việc triển khai đồng bộ các giải pháp của Công an tỉnh Ninh Bình không chỉ bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam mà còn góp phần khẳng định tính dân chủ, nghiêm minh và nhân văn của pháp luật...
