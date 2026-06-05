Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc bị bắt tạm giam trong vụ án nhận hối lộ

Hoàng Anh In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 5/6, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, Kiểm sát viên Phòng 3 đã trực tiếp kiểm sát việc thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Văn Đông - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc để điều tra trong vụ án “nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự, xảy ra trên địa bàn phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đọc lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Đông. Ảnh: VKSND tỉnh Quảng Trị
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đọc lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Đông. Ảnh: VKSND tỉnh Quảng Trị

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can là ông Nguyễn Văn Đông (SN 1978), trú tại tổ dân phố Chính Trực, phường Ba Đồn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc, phường Bắc Gianh.

Việc thi hành lệnh bắt được thực hiện vào chiều 4/6. Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng theo quy định, bị can Nguyễn Văn Đông được đưa đến Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, quá trình thi hành các quyết định tố tụng được Cơ quan An ninh điều tra thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Kiểm sát viên được phân công đã thực hiện đầy đủ chức năng kiểm sát nhằm bảo đảm các hoạt động điều tra tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân có liên quan.

Thông qua công tác kiểm sát việc bắt, tạm giam và khám xét, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy vai trò thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ngay từ giai đoạn đầu của quá trình điều tra, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết vụ án hình sự, bảo đảm việc xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai và không bỏ lọt tội phạm.

Trước đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bắc Gianh đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đông để phục vụ việc xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh liên quan đến công tác quản lý, tuyển dụng và tài chính tại Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Hoàng Anh
Công an tỉnh Quảng Trị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc

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