Việt Nam tham vấn về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

(Ngày Nay) - Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh Việt Nam cam kết mạnh mẽ thực hiện trách nhiệm Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm NPT, bảo đảm tiến trình tham vấn và thảo luận diễn ra công bằng, cởi mở, bao trùm, minh bạch.

Từ ngày 9-10/3, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc ở New York, trên cương vị Chủ tịch được chỉ định của Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, đã chủ trì các hoạt động tham vấn với các nhóm khu vực và các quốc gia thành viên tại các cơ quan Liên hợp quốc ở Geneva.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã chủ trì các cuộc tham vấn với các quốc gia thành viên NPT thuộc Nhóm Không liên kết, Nhóm Đông Âu và Nhóm Tây Âu cùng các quốc gia khác; đồng thời tiến hành các cuộc tham vấn song phương với Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và Mỹ.

Đại sứ cũng chủ trì và phát biểu tại sự kiện do Văn phòng Liên hợp quốc về Giải trừ quân bị (UNODA) và Liên minh châu Âu (EU) tổ chức về công tác chuẩn bị cho Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước NPT.

Cùng tham dự các hoạt động có Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.

Tại các cuộc gặp, đại diện các nước và các tổ chức quốc tế hoan nghênh Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm NPT năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế diễn biến phức tạp.

Nhiều nước kêu gọi Việt Nam, trong cương vị Chủ tịch Hội nghị, tiếp cận vấn đề theo hướng cân bằng, xây dựng và thực tế; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch nhằm hướng tới kết quả thực chất tại Hội nghị.

Các quốc gia thành viên cũng tái khẳng định giá trị của Hiệp ước và tiến trình kiểm điểm NPT trong việc duy trì hòa bình, an ninh quốc tế và thúc đẩy phát triển bền vững.

Các cuộc tham vấn tập trung trao đổi về những nội dung cần lưu tâm tại Hội nghị, đặc biệt trong lĩnh vực giải trừ quân bị hạt nhân. Trong bối cảnh các cuộc xung đột tiếp tục kéo dài và căng thẳng gia tăng tại nhiều khu vực, nhiều nước nhấn mạnh tính cấp thiết của việc Hội nghị kiểm điểm đạt được kết quả cụ thể, qua đó khẳng định cam kết mạnh mẽ của các quốc gia thành viên đối với Hiệp ước NPT và thể chế giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu; đề cao thượng tôn luật pháp quốc tế, thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, ngăn ngừa chạy đua vũ trang và hiểm họa chiến tranh hạt nhân.

Phát biểu tại các phiên tham vấn, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh Việt Nam cam kết mạnh mẽ thực hiện trách nhiệm Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm NPT, bảo đảm tiến trình tham vấn và thảo luận diễn ra công bằng, cởi mở, bao trùm, minh bạch và hiệu quả.

Đại sứ kêu gọi các quốc gia và cộng đồng quốc tế nỗ lực tối đa để tìm kiếm điểm đồng và duy trì đối thoại, kể cả đối với những vấn đề còn tồn tại khác biệt sâu sắc, qua đó hướng tới kết quả thực chất, góp phần củng cố lòng tin và cam kết đối với Hiệp ước NPT trong bối cảnh hiện nay.

Nhiều nước cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tác động của các cuộc xung đột và các điểm nóng hiện nay đối với tiến trình kiểm điểm NPT, đặc biệt là tình hình tại khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, các nước nhấn mạnh Hiệp ước NPT vẫn là cơ chế kiểm soát vũ khí hạt nhân duy nhất còn hiệu lực với sự tham gia của tất cả các nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; do đó, tất cả các quốc gia cần nỗ lực tối đa nhằm bảo đảm Hội nghị đạt được kết quả thực chất.