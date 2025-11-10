Bão Fung Wong vào Biển Đông với gió giật cấp 16 và trở thành bão số 14

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 10/11, bão Fung Wong đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và diễn biến phức tạp, được dự báo sẽ tiếp tục gây thời tiết nguy hiểm trên khu vực biển phía Bắc và giữa Biển Đông trong những ngày tới.

Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ tiếp tục mạnh và di chuyển theo hướng Tây Bắc. Đến 4 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, vẫn trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16.

Sau đó, bão có xu hướng di chuyển chậm dần và đổi hướng Bắc Đông Bắc trong những ngày tiếp theo, tiến ra vùng ven biển phía Đông Bắc khu vực đảo Đài Loan và suy yếu dần.

Trên biển, ngày và đêm 10/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, biển động dữ dội, sóng cao 5-8 m, riêng vùng gần tâm bão có thể đạt 8-10 m. Khu vực phía Đông giữa Biển Đông có gió Tây đến Tây Nam cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 10/11, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, từ ngày 11/11, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông tiếp tục chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 14, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16, sóng cao 8-10 m, biển động dữ dội. Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần khẩn trương chủ động di chuyển tránh xa vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi, riêng khu Đông Bắc và Đồng Bằng trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế Phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.