Bão Kalmaegi khiến 5 người thiệt mạng tại Philippines

(Ngày Nay) - Tính đến ngày 4/11, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải di dời do bão Kalmaegi gây mưa lớn dẫn đến ngập lụt nhiều vùng ở miền Trung Philippines.

Toàn bộ các thị trấn trên đảo Cebu đã bị ngập lụt, trong khi ô tô, xe tải và thậm chí cả các container lớn bị cuốn trôi trong dòng nước lũ bùn lầy. Từ 24 giờ trước khi bão Kalmaegi đổ bộ, khu vực xung quanh thành phố Cebu, thủ phủ của tỉnh, đã bị ngập lụt với lượng mưa 183 mm, vượt xa mức trung bình hàng tháng là 131 mm. Theo giới chức và người dân, nước lũ dâng quá nhanh khiến nhiều người bị mắc kẹt không kịp sơ tán và phải kêu gọi cứu hộ trên các mái nhà. Một video trên trang mạng xã hội của đài phát thanh DZRH cho thấy nhà cửa ở thành phố Talisay bị ngập hoàn toàn, chỉ còn nhìn thấy mái nhà. Những cảnh tượng tương tự cũng được ghi nhận ở một số khu vực của thành phố Cebu.

Giới chức ứng phó thảm họa địa phương cho biết đã tìm thấy thi thể của hai trẻ em trong nước lũ, đồng thời xác nhận ít nhất 3 trường hợp tử vong khác trong đó một người cao tuổi bị đuối nước ngay trong nhà mình ở tỉnh Leyte và một người đàn ông thiệt mạng do cây đổ ở Bohol. Bão cũng gây mất điện trên diện rộng khi những cơn gió giật lên tới 180 km/h làm đổ cây cối và đứt đường dây điện.

Hơn 160 chuyến bay đến và đi từ các khu vực bị ảnh hưởng đã bị hủy, trong khi những người đang ở trên biển được khuyến cáo nên di chuyển đến cảng an toàn gần nhất ngay lập tức và ở lại cảng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam, lúc 13h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippine. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25km/h. Dự báo bão Kalmaegi sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sáng 5/11 sẽ di chuyển vào Biển Đông trở thành cơn bão thứ 13 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2025.