Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão KALMAEGI

(Ngày Nay) - Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão KALMAEGI sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sáng mai (ngày 5/11) sẽ di chuyển vào Biển Đông trở thành cơn bão thứ 13 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2025.

Sau khi vào Biển Đông, bão tiếp tục mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 16-17 và di chuyển hướng về vùng biển và đất liền khu vực Trung và Nam Trung Bộ nước ta. Bão có thể đạt tới cấp 13-14, giật cấp 16-17 ở đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) và trên vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa; cấp 12-13, giật trên cấp 15 trên vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn).

Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng. Trong bối cảnh khu vực Trung Bộ vừa trải qua đợt mưa lớn lịch sử kéo dài, gây thiệt hại nặng nề, để chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, trước hết là đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển và đất liền nước ta, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, nhất là các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (khu vực dự kiến bão có thể ảnh hưởng trực tiếp) tổ chức theo dõi, nắm chắc diễn biến bão lũ, cập nhật thường xuyên tình hình tại địa phương; tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”, với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (khu vực dự báo có thể có gió bão rất mạnh) huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão. Trong đó, khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển; phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

Căn cứ thông tin dự báo, cảnh báo bão, mưa lũ của cơ quan chức năng và tình hình cụ thể của địa phương, chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết (lưu ý đề phòng dông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp); quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và trên đất liền, trong đó lưu ý chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, hồ đập, đê biển, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ở ven biển; hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do bão.

Rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ, phối hợp, tham khảo các thông tin dự báo của quốc tế để dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão và nguy cơ mưa lũ cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Chủ động chỉ đạo tất cả các địa phương có tàu thuyền hoạt động trên biển, nhất là các địa phương ven biển khẩn trương triển khai ngay việc kêu gọi, hướng dẫn, đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động thủy sản trên biển, ven biển; triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, thủy sản; đặc biệt lưu ý phối hợp chặt chẽ với ngành công thương và các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, nhất là các hồ thuộc hệ thống liên hồ chứa, bảo đảm an toàn, hiệu quả không để xảy ra mất an toàn hồ đập; căn cứ vào dự báo mưa lũ chỉ đạo chủ động hạ thấp mực nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện để đón lũ, đồng thời nghiên cứu báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định việc sử dụng một phần dung tích hồ chứa trên mực nước dâng bình thường để cắt lũ khi xảy ra các tình huống khẩn cấp, bất thường.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình, thường xuyên cập nhật và chủ động thông báo khu vực nguy hiểm trên biển để tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển biết không đi vào và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với địa phương rà soát ngay tất cả các tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, vùng cửa sông tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão (bao gồm cả tàu pha sông biển), chủ động hướng dẫn di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào nơi tránh trú bảo đảm an toàn. Chỉ đạo rà soát, sẵn sàng triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian bị ảnh hưởng của bão.

Chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam triển khai phương tiện tại các khu vực trọng điểm dự báo bão Kalmaegi sẽ ảnh hưởng trực tiếp để sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, lực lượng có liên quan triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo rà soát phương án, triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là hoạt động khai thác dầu khí trên biển, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội; chỉ đạo các quân khu và các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão Kalmaegi chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp ứng trực tại các địa bàn dự báo có bão lũ xảy ra để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Sẵn sàng điều động bổ sung lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương ứng phó với bão theo đề nghị của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan, lực lượng công an tại cơ sở sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông rà soát, có giải pháp bảo đảm an toàn, hạn chế sự cố đối với các công trình hạ tầng viễn thông, đồng thời có phương án dự phòng để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt giữa trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc khi bão, mưa lũ xảy ra.

Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với học sinh, lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, duy trì hoạt động cấp cứu, kịp thời khôi phục hoạt động khám chữa bệnh bình thường cho người dân ngay sau bão, lũ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với khách du lịch và các hoạt động du lịch, nhất là trên biển, trên đảo và vùng ven biển.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Tổng giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan truyền thông tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến bão, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai; hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với bão để giảm thiệt hại.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia căn cứ tình hình cụ thể, diễn biến của bão tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão.

Các Bộ, ngành, địa phương bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ có báo cáo hằng ngày gửi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trước 15 giờ để tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền trước 17 giờ hằng ngày.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương kịp thời triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão, mưa lũ. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.