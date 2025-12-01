Bão số 15 ít dịch chuyển, hướng về bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk

(Ngày Nay) - Dự báo đến 19 giờ ngày 1/12, bão số 15 trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 240km về phía Đông.

Bão số 15 vẫn giữ nguyên cường độ nhưng hầu như ít dịch chuyển và hướng về khu vực bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 30/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Bão hầu như ít dịch chuyển.

Dự báo đến 19 giờ ngày 1/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 240km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 11.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo đến 19 giờ ngày 2/12, bão trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hòa, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 130km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 5-10 km/h và tiếp tục suy yếu thêm. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 9.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 3/12, bão trên vùng biển ven bờ từ Gia Lai đến Khánh Hòa, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 5-10 km/h và suy yếu thành vùng áp thấp. Sức gió dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 4-6m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.