Dự báo có 2 sân bay nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của bão số 15

(Ngày Nay) - Cảng hàng không Phù Cát, Tuy Hòa được dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của bão số 15. Đối với các cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Liên Khương và các cảng hàng không Pleiku, Buôn Ma Thuột chủ động cập nhật thông tin từ các nguồn thông tin chính thức, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Theo đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 15, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay trong bối cảnh khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên đang tiếp tục khắc phục hậu quả mưa, lũ nghiêm trọng, Cục Hàng không Việt Nam vừa phát Công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng và hướng dẫn khai thác trong điều kiện thời tiết nguy hiểm tại cảng hàng không, sân bay.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong vùng ảnh hưởng của bão số 15 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc… để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có), nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam triển khai phương án phòng chống mưa bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay; bảo vệ công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ nhu cầu của hành khách.

Đối với các cảng hàng không đang triển khai thi công xây dựng công trình, yêu cầu chủ đầu tư làm việc với các nhà thầu thi công triển khai ngay công tác ứng phó bão; xác định các điểm dừng kỹ thuật để dừng thi công theo diễn biến của bão; chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục sự cố công trình, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do bão gây ra. Đồng thời bố trí trực 24/24 giờ, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.

Cục Hàng không Việt Nam cũng lưu ý nguy cơ mưa lớn, gây ngập lụt sau bão khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 15 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay phù hợp, đảm bảo an toàn cho hoạt động bay. Đồng thời cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu hai Cảng vụ hàng không miền Trung, miền Nam giám sát công tác triển khai các nội dung ứng phó tại các cảng hàng không liên quan; bảo đảm liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi trách nhiệm để triển khai ứng phó trong mọi tình huống.