Bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa qua công tác đối ngoại

(Ngày Nay) - Chiều 26/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các Trưởng Cơ quan đại diện vừa được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ đại diện cho Việt Nam tại nước ngoài.

Bộ trưởng nêu rõ, công tác đối ngoại thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32: “Các hoạt động đối ngoại đã được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung của đất nước những năm qua”.

Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường nhưng công tác đối ngoại đã đạt nhiều thành tựu, khôn khéo trong cân bằng chiến lược, giữ vững môi trường hòa bình cho phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong những kết quả, thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với vai trò là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, là điểm tựa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao với Bộ Công an nói chung, giữa các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài với các đơn vị thuộc Bộ Công an nói riêng trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác đối ngoại thời gian qua.

Khẳng định Bộ Công an luôn coi công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Bộ trưởng nhấn mạnh: Công tác đối ngoại của lực lượng Công an nhân dân là bộ phận cấu thành quan trọng của mặt trận ngoại giao nhà nước Việt Nam, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại của Đảng và Nhà nước theo định hướng “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” với phương châm “triển khai đồng bộ và toàn diện” các hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Việc triển khai công tác đối ngoại cũng là một biện pháp để bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội từ sớm, từ xa, góp phần duy trì sự ổn định của đất nước cũng như hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới; tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy hợp tác và phát triển, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đối ngoại nói chung, đối ngoại trong lĩnh vực chính trị - an ninh nói riêng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; vận dụng sáng tạo trường phái “ngoại giao cây tre” trong quan hệ với các đối tác.

Đồng thời, tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an với Bộ Ngoại giao, giữa các đơn vị của Bộ Công an với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trên các mặt công tác, nắm chắc tình hình về các chính sách, chủ trương của các nước đối với Việt Nam để cùng nhau trao đổi, phân tích, đánh giá tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong triển khai chiến lược đối ngoại với các nước, nhất là với các nước lớn, các nước có liên quan trực tiếp tới lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam...

Bên cạnh đó, các Trưởng Cơ quan đại diện tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy việc phát triển, mở rộng và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an với cơ quan thực thi pháp luật của các nước, từng bước đưa việc hợp tác đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực, đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch, âm mưu, ý đồ nhằm chống phá Việt Nam, với tội phạm xuyên quốc gia.

Qua đó giúp Bộ Công an ngày càng chủ động, hiệu quả hơn trong hội nhập quốc tế trên lĩnh vực an ninh trật tự phù hợp với tư duy mới để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc; chủ động nghiên cứu, tham mưu triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về các vấn đề nóng, được cộng đồng quốc tế, để họ ủng hộ Việt Nam, hiểu đúng về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng sở tại làm tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam, hỗ trợ kiều bào…

Thay mặt Bộ Ngoại giao và các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm, các lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị của Bộ Công an đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ Bộ Ngoại giao hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; khẳng định, công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa hai Bộ thời gian qua rất kịp thời và đạt hiệu quả rất cao.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, thời gian qua, công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước ta được triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt được những thành tựu rất quan trọng, đóng góp vào những thành tựu to lớn của đất nước; trong những thành tựu đó, có sự đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại Công an nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định, Bộ Ngoại giao nói chung và các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nói riêng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy công tác đối ngoại, phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội./.