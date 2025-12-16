Bất chấp tranh cãi chính trị, Eurovision 2026 vẫn thu hút 35 quốc gia tham gia

(Ngày Nay) - Dù vắng mặt 5 quốc gia do phản đối Israel tham gia, số lượng thí sinh tham dự Eurovision 2026 vẫn duy trì ở con số 35 nhờ sự trở lại của Bulgaria, Romania và Moldova sau các thời gian gián đoạn.
Ngày 15/12, ban tổ chức Cuộc thi Ca khúc truyền hình châu Âu (Eurovision Song Contest 2026) cho biết sẽ có 35 quốc gia tham dự sự kiện âm nhạc thường niên lớn nhất thế giới này, dự kiến diễn ra tại Vienna (Áo) vào tháng 5/2026, dù có 5 quốc gia tuyên bố tẩy chay do phản đối sự tham gia của Israel.

Theo Liên minh Phát thanh-Truyền hình châu Âu (EBU), làn sóng phản đối xuất phát từ quan điểm không đồng tình với các hành động quân sự của Israel trong cuộc xung đột kéo dài hai năm tại Dải Gaza, dẫn tới các lời kêu gọi loại Israel khỏi Eurovision.

Tuy nhiên, vào ngày 4/12, các thành viên EBU đã quyết định không tổ chức bỏ phiếu về việc có tiếp tục cho phép Israel tham dự hay không. Sau quyết định này, các đài truyền hình công cộng tại Iceland, Ireland, Hà Lan, Slovenia và Tây Ban Nha tuyên bố sẽ không tham gia kỳ Eurovision lần thứ 70.

EBU, có trụ sở tại Geneva, ngày 15/12 đã công bố danh sách các đài phát thanh-truyền hình tham gia, xác nhận 35 quốc gia sẽ cử nghệ sỹ và ca khúc tới Vienna.

Dù vắng mặt 5 quốc gia, số lượng thí sinh tham dự năm 2026 vẫn duy trì ở mức 35 nhờ sự trở lại của Bulgaria, Romania và Moldova sau các thời gian gián đoạn lần lượt là 3, 2 và 1 năm.

Giám đốc Eurovision Martin Green nhấn mạnh rằng cuộc thi tiếp tục là không gian gắn kết các nền văn hóa, ngôn ngữ và âm nhạc, khẳng định tinh thần đoàn kết trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn.

Ông cho rằng sự trở lại của 3 quốc gia Đông Âu là minh chứng rõ nét cho sức sống và ý nghĩa của Eurovision - nơi con người được kết nối bằng âm nhạc.

Tại Eurovision 2025 tổ chức ở Basel (Thụy Sĩ), có 37 quốc gia tham dự. Cuộc thi năm nay đã chứng kiến chiến thắng của ca sỹ opera người Áo JJ với ca khúc “Wasted Love".

PV
Eurovision 2026 Eurovision Vienna Châu Âu

