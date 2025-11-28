Bất động sản ESG++ sẽ trở thành nhóm tài sản blue-chip

(Ngày Nay) -Tại Hội thảo “Tiến biển bằng siêu đô thị ESG++: Chiến lược đầu tư bền vững”, các chuyên gia “tiết lộ”: Đô thị ESG++ với hai tầng giá trị bổ sung là tái sinh và thích ứng khí hậu hiện vẫn đang rất hiếm, trong khi nhu cầu từ giới trung, thượng lưu toàn cầu ngày càng lớn. Do đó, trong tương lai gần ESG sẽ trở thành nhóm tài sản “blue-chip”: Khan hiếm, có giá trị cao và mang tính phòng thủ mạnh trong mọi chu kỳ kinh tế.

ESG++: Khung phát triển mới cho siêu đô thị biển Việt Nam

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, TBT Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội BĐS Công nghiệp VN khẳng định: xu thế tiến biển của Việt Nam phải đi cùng với những triết lý phát triển hoàn toàn mới. Một trong những triết lý đó, được gọi tên bằng khái niệm ESG và cao hơn là ESG++.

ESG++ ở đây không phải là khẩu hiệu, mà là một hệ tư tưởng phát triển toàn diện, kết hợp giữa tiêu chuẩn ESG truyền thống với hai trụ cột nâng cao là tái sinh (Regeneration) và thích ứng khí hậu (Resilience).

ESG++ là tư duy đảm bảo rằng mọi đô thị nói chung và đô thị biển nói riêng đều phải được thiết kế với khả năng chống chịu, thích ứng trước khí hậu cực đoan. Một siêu đô thị biển thế kỷ XXI không thể chỉ đẹp, hiện đại mà thiếu khả năng đứng vững trước bão, trước thời tiết cực đoan, trước nước biển dâng. Chính khả năng chống chịu, thích ứng mới là thứ xác định giá trị và tuổi thọ của một đô thị, thậm chí là năng lực trường tồn của một nền kinh tế.

Đồng quan điểm này, TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận định: Khi được vận hành đồng bộ, ESG++ không chỉ là tiêu chuẩn phát triển mà còn trở thành “chứng chỉ niềm tin” đối với các nhà đầu tư toàn cầu, khẳng định cam kết của Việt Nam về một siêu đô thị biển hiện đại, bền vững và có khả năng cạnh tranh quốc tế lâu dài.

Dưới góc nhìn kinh tế học, TS. Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới cũng cho rằng, tiến ra biển bằng ESG++ giúp Việt Nam đón dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển vào tài sản xanh - đô thị xanh - hạ tầng xanh.

Các chuyên gia đều khẳng định, muốn đạt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, Việt Nam cần ít nhất một vài siêu đô thị biển đóng vai trò “đầu kéo” tương tự Marina Bay (Singapore), Tokyo Bay (Nhật Bản), Songdo (Hàn Quốc) hay Dubai Marina (UAE).

Cơ hội đầu tư chiến lược với mô hình siêu đô thị lấn biển bền vững ESG++ tại Cần Giờ

Tại phiên Đối thoại cấp cao, các chuyên gia khẳng định: Cần Giờ đang nổi lên như vị trí hội tụ đầy đủ các điều kiện pháp lý - địa kinh tế - hạ tầng - hệ sinh thái để trở thành hình mẫu quốc gia của siêu đô thị biển ESG++.

Cần Giờ không chỉ có lợi thế để phát triển một đô thị biển, mà còn có khả năng trở thành hình mẫu quốc gia về siêu đô thị biển thế hệ mới: Xanh, tái sinh, thông minh, gắn với hệ sinh thái tự nhiên và kết nối hạ tầng hiện đại. Đây là một cơ hội đặc biệt hiếm có: Một vùng đất có đủ không gian - đủ pháp lý - đủ thiên nhiên - đủ vị thế - đủ động lực hạ tầng để Việt Nam xây dựng một siêu đô thị biển mang tầm vóc quốc tế trong thế kỷ XXI.

Cần Giờ đang trở thành “tâm điểm dòng vốn mới”; bởi đây là một trong những khu vực hiếm hoi hội tụ đủ ba yếu tố mà nhà đầu tư luôn tìm kiếm: Không gian phát triển lớn, vị trí chiến lược và hành lang pháp lý ổn định. Vị trí vừa ven biển, vừa thuộc trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, lại nằm trên tuyến cửa ngõ giao thương quốc tế, khiến Cần Giờ trở nên nổi bật trên bản đồ đầu tư.

Yếu tố khiến dòng vốn đổ về Cần Giờ mạnh hơn trong hai năm trở lại đây chính là sự bùng nổ của hạ tầng chiến lược đã biến Cần Giờ từ khu vực bị “cô lập bởi phà” thành một trung tâm kết nối mới. Khi “rào cản hạ tầng” được gỡ bỏ, giá trị bất động sản tại đây lập tức bước vào pha hấp dẫn các nhà đầu tư tổ chức, quỹ bất động sản và dòng vốn dài hạn.

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng, Cần Giờ còn có một lợi thế rất quan trọng mà các nhà đầu tư quốc tế đặc biệt coi trọng: Không gian pháp lý minh bạch và đồng bộ. Một môi trường pháp lý minh bạch, dễ dự báo ít rủi ro chính là “nam châm” hút vốn mạnh nhất đối với các nhà đầu tư dài hạn.

“Dòng vốn quốc tế đang dịch chuyển vào tài sản xanh. Muốn gọi vốn tỷ đô cho Việt Nam, phải có dự án xanh - đô thị xanh - vận hành xanh. ESG++ là “giấy thông hành toàn cầu. Cần Giờ vừa là “ven biển vừa gần trung tâm”, vừa là “cửa ngõ thương mại quốc tế”. Đây là cực tăng trưởng thực sự”, TS. Lê Xuân Sang nhận định.

PGS.TS.KTS. Hoàng Mạnh Nguyên, Chủ tịch Viện Khoa học Công nghệ Đô thị Xanh cũng cho rằng Cần Giờ có thể là "hình mẫu của tương lai", nơi ESG++ không chỉ là mục tiêu phát triển, mà là cách đô thị vận hành, tạo giá trị và kiến tạo sức chống chịu trong một thế giới đầy biến động.

Theo PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, với ESG++, Cần Giờ có khả năng trở thành một đô thị biển “an toàn về pháp lý - minh bạch về quản trị - bền vững về môi trường”, từ đó giảm đáng kể rủi ro mà nhà đầu tư thường lo ngại đối với các vùng ven biển.

“Với chu kỳ đầu tư đang mở ra, Cần Giờ không chỉ hấp dẫn nhà đầu tư trong nước mà đang trở thành điểm đến của dòng vốn quốc tế, dòng vốn có tính dài hạn, bền vững và kỷ luật”, PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến nhận định.

Bất động sản ESG++ trở thành nhóm tài sản blue-chip

Cũng tại phiên đối thoại, TS. Lê Xuân Sang phân tích về xu hướng dòng vốn đang dịch chuyển rất rõ sang nhóm tài sản tương lai, là những tài sản vừa tạo tăng trưởng, vừa bảo đảm tính bền vững và khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Đô thị ESG++ với hai tầng giá trị bổ sung là tái sinh (Regeneration) và thích ứng khí hậu (Resilience) hiện vẫn đang rất hiếm.

Chuyên gia dẫn chứng dự báo cho thấy, nếu nhìn 10 - 20 năm tới, số đại đô thị đạt chuẩn full-cycle ESG++ có thể chỉ chiếm dưới 1% tổng số dự án bất động sản toàn cầu. Nguồn cung cực ít, trong khi nhu cầu từ giới trung, thượng lưu toàn cầu ngày càng lớn, khiến ESG trở thành nhóm tài sản “blue-chip”: Khan hiếm, có giá trị cao và mang tính phòng thủ mạnh trong mọi chu kỳ kinh tế.

Trong bối cảnh đó, Vinhomes Green Paradise - một đại đô thị biển đang được định vị là cực tăng trưởng mới của TP.HCM, với cấu trúc phát triển tích hợp bốn trụ cột chiến lược: Logistics - tài chính - du lịch - công nghệ. Theo góc nhìn của các chuyên gia, Vinhomes Green Paradise là minh chứng cho cách Việt Nam có thể phát triển các đô thị biển thế hệ mới: Quy hoạch bài bản ngay từ đầu, ứng dụng công nghệ - năng lượng tái tạo, bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, vận hành theo chuẩn ESG++ và tạo lập một “cực hút dòng tiền” hướng đến dòng vốn xanh, vốn dài hạn và các nhà đầu tư có tầm nhìn. Khi được triển khai đúng định hướng, những mô hình như Green Paradise sẽ giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách với các quốc gia sở hữu siêu đô thị biển hàng đầu, đồng thời chứng minh rằng khu vực kinh tế tư nhân hoàn toàn có thể đóng vai trò kiến tạo trong hành trình mở rộng không gian tăng trưởng quốc gia.

Mới đây, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được đại diện New7Wonders gọi là một “siêu đô thị phi thường”, ứng viên của 7 Kỳ quan đô thị tương lai. Theo các chuyên gia, nếu nhìn từ vi mô, đây là một dự án bất động sản rất lớn. Nhưng nếu nhìn từ vĩ mô, chúng ta đang nói đến một cấu trúc đô thị hoàn toàn mới, nơi kinh tế - du lịch - dịch vụ - tài chính - giáo dục - y tế - văn hóa được tích hợp trong một không gian vẫn giữ được hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc hữu của Cần Giờ. Một đô thị sạch 100% về năng lượng - nước - giao thông, gắn với vùng sinh quyển hàng chục nghìn hecta, rõ ràng là một mô hình “chưa từng có tiền lệ” ở Việt Nam và rất hiếm trên thế giới.

Về pháp lý, Vinhomes Green Paradise hội tụ đầy đủ các tiêu chí của một đô thị đặc biệt, nhưng còn vượt lên khi áp dụng chuẩn ESG++ với hai yếu tố cộng thêm là tái sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Đây không chỉ là một khu đô thị du lịch - nghỉ dưỡng, mà còn là một mô hình thể chế - quản trị đô thị mới, có thể trở thành “phòng thí nghiệm sống” cho nhiều chính sách phát triển bền vững trong tương lai của Việt Nam.

Từ góc nhìn quy hoạch - kiến trúc, điều “phi thường” nhất nằm ở tư duy tổ chức không gian: 578ha Vịnh Ngọc, 771ha Vịnh Tiên, 303,5ha Mũi Danh Vọng, 450ha Đảo Mặt Trời, Lagoon 800ha, hệ thống bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại, ga đường sắt tốc độ cao, các quần thể vui chơi giải trí, thể thao, văn hóa, nghệ thuật… tất cả được quy hoạch trong bán kính trải nghiệm chỉ vài phút di chuyển. Thế giới không có nhiều dự án đô thị biển hội tụ cùng lúc quy mô, độ dày tiện ích, chiều sâu văn hóa - sinh thái như vậy.

Về pháp lý và vận hành, cư dân được sống trong một hệ thống được vận hành theo chuẩn ISO 37122 (đô thị thông minh), BREEAM và các chứng chỉ xanh quốc tế, với mức độ minh bạch cao, quy trình xử lý sự cố, an ninh, an toàn bài bản. Điều này không chỉ đảm bảo chất lượng sống, mà còn nâng cao giá trị pháp lý và tính ổn định lâu dài của tài sản. Nhà đầu tư và cư dân có thể yên tâm rằng đây là một tài sản có tính “truyền đời” cả về pháp lý và giá trị sử dụng.