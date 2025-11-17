Vị trí “ngon nhất” trên trục đại lộ tài chính, mức giá tốt nhất Vinhomes Cần Giờ: Bảo chứng “chắc thắng” cho nhà đầu tư liền kề Tương lai, Vịnh Ngọc 48

(Ngày Nay) - Nằm giữa lõi thương mại sôi động của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TPHCM), dòng sản phẩm liền kề trên đường Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 được đánh giá sở hữu mức giá “mềm” hơn rất nhiều so với tiềm năng và giá trị thật. Chính sự chênh lệch này đang mở ra cơ hội chắc thắng cho những nhà đầu tư xuống tiền sớm.

Từ trục tài chính đến phố đêm: Vị trí hội tụ dòng chảy thương mại

Bất động sản mặt tiền đại lộ trung tâm chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng luôn dẫn đầu sóng tăng giá toàn khu đô thị. Tại Vinhomes Green Paradise, hai tuyến nhà phố liền kề đường Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 đang hội tụ tất cả yếu tố để trở thành tâm điểm tăng trưởng mới: mặt tiền đại lộ tài chính, đối diện khối cao tầng và tiếp giáp các tiện ích then chốt của toàn khu.

Tuyến đường Tương Lai rộng 50m, kéo dài từ khu Vịnh Tiên đến hết khu Vịnh Ngọc, song song với đại lộ Thời Đại – nơi đặt ga depot đường sắt tốc độ cao 350km/h kết nối với trung tâm Bến Thành. Đối diện là hơn 100 tòa căn hộ cao tầng, sát cạnh các khối văn phòng tạo nên một “vành đai nhu cầu” khổng lồ với hàng chục nghìn cư dân và chuyên gia mỗi ngày. Song song với đó, tuyến đường Vịnh Ngọc 48 rộng 21m, nằm sát mặt vịnh, mang tới cảnh quan mở và nhịp sống du lịch – giải trí đậm sắc nghỉ dưỡng.

Sức hút của trục đôi này được cộng hưởng bởi TTTM Vincom Plaza, chợ đêm Green Bay Market và “thủ phủ nightlife” Cosmo Bay. Tất cả cùng tạo nên một “thỏi nam châm” đa tầng, nơi lưu lượng khách đổ về theo nhịp sống 24/7 của một đô thị quốc tế.

Theo giới đầu tư, lợi thế của Tương Lai – Vịnh Ngọc 48 nằm ở khả năng “gom dòng chảy” của toàn đô thị: hàng ngàn cư dân cao tầng đối diện, chuyên gia từ các tòa văn phòng, hàng triệu lượt du khách tới vui chơi giải trí và cả dòng khách liên vùng từ trung tâm TP.HCM. Tất cả được dẫn hướng về một trục thương mại duy nhất – một ưu thế hiếm thấy trong quy hoạch đô thị hiện đại. Vì vậy, liền kề Tương Lai – Vịnh Ngọc 48 đóng vai trò như “mạch máu thương mại” của toàn khu, nơi mọi giao dịch diễn ra dày hơn, giá trị chi tiêu cao hơn và mỗi mặt bằng đều có cơ hội trở thành một điểm nhận diện thương hiệu thực sự.

Giá trị kết nối của các căn liền kề tại đây còn gia tăng khi cầu Thịnh Vượng hoàn thiện, nối trực tiếp sang khu tài chính quốc tế Mũi Danh Vọng với tòa tháp 108 tầng và cảng Landmark Habour. Tuyến cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đi vào vận hành cũng biến nơi đây thành mắt xích thương mại giữa hai trung tâm tài chính - du lịch lớn nhất phía Nam. Đặc biệt, tháng 12 tới, khu cao tầng đối diện sẽ khởi công, đưa toàn trục bước vào giai đoạn chuyển pha - thời điểm bản lề để nhà đầu tư vào vị thế sớm và đón sóng tăng giá ngay khi hạ tầng kích hoạt.

Giá vào đang ở “điểm đáy vàng”: Cơ hội sinh lời ngay từ năm đầu tiên

Hiện tại, dòng liền kề 100m² mặt tiền Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 đang có giá từ 140 triệu đồng/m² đất. Mức giá mà giới đầu tư gọi là “điểm đáy vàng”, đặc biệt là khi so sánh với mặt bằng kinh doanh tại Bến Thành, nơi đơn giá đã vượt mốc 1 tỷ đồng/m² dù chỉ cách dự án chỉ tính bằng số phút di chuyển.

“Với các đô thị quy mô lớn, nhà đầu tư thông minh sẽ vào từ giai đoạn đầu ở trung tâm. Giá ở đây còn cách xa giá trị thực và chỉ cần 1–2 cú hích hạ tầng là có thể bật mạnh. Tôi đánh giá cao biên độ tăng giá của dòng liền kề Tương Lai trong 12 tháng tới.”, ông Trần Văn Toàn, nhà đầu tư lâu năm tại TP.HCM, phân tích.

Với cấu trúc 4–5 tầng, diện tích sàn lên tới 300–322m², nhiều nhà đầu tư đang chọn phương án ghép 2–3 căn để tạo thành mini-building gần 1000m2 sàn sử dụng. Đây là cấu trúc lý tưởng cho các thương hiệu lớn như ngân hàng, công ty công nghệ, trung tâm dịch vụ hoặc chuỗi bán lẻ cao cấp - nhóm khách thuê có khả năng trả giá thuê cao và ký hợp đồng dài hạn.

Mỗi mét vuông sàn tại đây đều là công cụ tạo dòng tiền. Khi đại đô thị vận hành đầy đủ, Vinhomes Green Paradise có thể đón tới 40 triệu lượt khách mỗi năm – con số đủ để biến mọi mô hình F&B, mini-hotel, dịch vụ giải trí… từ trạng thái “đông khách” sang “quá tải công suất”.

“Thời điểm đầu, tại Singapore, giá thuê shophouse Clarke Quay chỉ bằng 15-20% của Orchard Road. Nhưng khi lượng khách tăng gấp 4 lần sau 5 năm, giá thuê đã vọt lên ngang Orchard Road và giá trị tài sản tăng 5 lần. Với mô hình tài chính – nghỉ dưỡng – sinh thái – công nghệ cùng hội tụ, Vinhomes Green Paradise đang tái hiện quỹ đạo tương tự, thậm chí mạnh mẽ hơn”, ông Trần Văn Toàn nhận định.

Khi dòng khách và dòng vốn tập trung vào một điểm, những vị trí có tính kết nối mạnh như Tương Lai và Vịnh Ngọc 48 luôn bật giá nhanh và tạo dòng tiền sớm. Đây chính là bảo chứng chắc thắng cho nhà đầu tư, đến từ nhu cầu thật chứ không chỉ kỳ vọng thị trường.