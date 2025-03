Bất động sản Quy Nhơn trỗi dậy mạnh mẽ đón kỷ nguyên mới

Dòng vốn tăng tốc, loạt dự án khởi động

Trước năm 2021, Quy Nhơn là thủ phủ bất động sản biển miền Trung khi chứng kiến hàng loạt siêu dự án gồm khu kinh tế Nhơn Hội, MerryLand Quy Nhơn, FLC Quy Nhơn,.... ra mắt. Tuy nhiên cùng với biến động chung, thời gian qua thanh khoản thị trường bị gián đoạn.

Đến năm 2024, thị trường ghi nhận phục hồi mạnh mẽ nhờ thu hút được sự quan tâm và dòng vốn đầu tư lớn. Hồi tháng 3, Bình Định đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư thu hút 1000 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Đáng chú ý, có 11 tỷ phú hàng đầu thế giới đã tới tham quan tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Tỉnh.

Đến tháng 9 năm ngoái, hai ông lớn của Hàn Quốc là Daewon và Lotte Mart đã công bố kế hoạch xây dựng trung tâm thương mại kết hợp siêu thị lớn tại Quy Nhơn. Trong quý 3/2024, giao dịch bất động sản tại Tỉnh đã có dấu hiệu khả quan với 3.224 sản phẩm bán thành công. Cũng trong năm qua, một loạt dự án ngàn tỷ đã tìm được nhà đầu tư như Trung tâm AI lớn nhất Việt Nam 4.362 tỷ, KĐT NĐT-1 2.950 tỷ, KĐT An Phú Thịnh 2.450 tỷ, KĐT Chợ Góc (CG01) 1.777 tỷ đồng. Tới tháng 1/ 2025, nguồn thu từ tiền sử dụng đất tăng đến 221,1% so với cùng kỳ.

Theo giới chuyên gia, Quy Nhơn nằm trong top thị trường phục hồi sớm. Động lực phải kể tới việc nền du lịch lập kỷ lục chưa từng có với 9.2 triệu lượt, tăng tới 83,9% so với cùng kỳ, ngang ngửa Nha Trang, Đà Nẵng và cao hơn 30% Phú Quốc. Không dừng ở quy mô Quốc Gia, Quy Nhơn đang tham vọng thành điểm đến hàng đầu châu Á. Trong khi lượng phòng hạng 4-5 sao của nơi đây rất khiêm tốn so và giá căn hộ thấp hơn 30-50% so với các điểm nóng kể trên. Điều này mang lại niềm tin cho nhà đầu tư về biên độ lợi nhuận và thanh khoản của tài sản.

Thị trường Quy Nhơn cũng được thúc đẩy bởi các công trình trọng điểm như cao tốc Bắc Nam phía Đông (CT01), siêu dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, nâng cấp sân bay Phù Cát thành sân bay quốc tế cấp 4E vào năm 2030 và các tuyến cao tốc Bình Định - Quảng Ngãi, Quy Nhơn – Pleiku. Những dự án này sẽ giúp thành phố đẩy mạnh lộ trình thành trung tâm kinh tế miền Trung và thúc đẩy nhu cầu bất động sản.

Lộ diện “hot trend” của thị trường Quy Nhơn

So với các điểm đến chỉ thuần về nghỉ dưỡng, Quy Nhơn giữ lợi thế kép vừa là thủ phủ kinh tế Tỉnh – trung tâm kinh tế vùng, vừa là trọng điểm du lịch Quốc gia. Nhờ yếu tố này, thị trường được đánh giá bền vững vì khai thác được giá trị thực và đa năng. Đặc biệt là các dự án ngay trung tâm, gần biển.

Tuy nhiên, Quy Nhơn vốn là thành phố biển phát triển lâu đời, cư dân sầm uất. Địa thế mặt ôm biển, lưng ôm núi khiến khu vực trung tâm không có nhiều quỹ đất. Gần một thập kỷ qua, các dự án mới có xu hướng dịch chuyển xa trung tâm. Trong khi vùng tâm điểm của nguồn cung rất hạn chế.

Khảo sát toàn thị trường, dù một số dự án đã khởi động trở lại song Simona Heights là quỹ đất hiếm hoi cuối cùng án ngữ ngay giao lộ Trần Hưng Đạo – Trần Bình Trọng. Đây là tuyến giao thương sầm uất đắt giá bậc nhất thành phố, được mệnh danh là “Phố Cổ” Quy Nhơn.

Từ khu căn hộ, chỉ cần 2 phút kết nối biển, 5 phút kết nối cảng Quy Nhơn, 5-15 phút thừa hưởng trọn vẹn danh thắng nổi tiếng nhất thành phố biển và 40 phút di chuyển ra sân bay. Đáng chú ý, đây là giao điểm kết nối giữa thành phố hiện hữu và vùng phát triển mới – khu kinh tế Nhơn Hội. Chính vị thế đặc biệt này đưa Simona Heights đón đầu mọi nhu cầu an cư của cư dân - lưu trú dài hạn của giới chuyên gia, kỹ sư, thương nhân làm dịch vụ du lịch, công nghiệp, cảng biển - lưu trú ngắn ngày của khách du lịch và second home của giới thượng lưu.

Được phát triển để nâng cấp chuẩn sống mới theo khí chất hạng sang, khu căn hộ thiết lập hệ tiện ích độc đáo chưa từng xuất hiện với đường chạy trên không và cầu nối vô hình đầu tiên tại Việt Nam– hồ bơi vô cực nghệ thuật ánh sáng đầu tiên tại Quy Nhơn - tổ hợp Sky Garden quy mô nhất miền Trung - tháp đôi duy nhất của miền Trung đạt chứng chỉ xanh Edge. Simona Heights còn sở hữu tầm nhìn phóng khoáng tuyệt mỹ, một bên nhìn về Vịnh Quy Nhơn, một bên ôm trọn Đầm Thị Nại. Kết hợp với kiến trúc Art decor mang đậm dấu ấn nghệ thuật, khu căn hộ tôn vinh phong cách sống của chủ nhân và là lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu duy mỹ.

Đặc biệt, Simona Heights còn là khu căn hộ hiếm hoi sát biển có pháp lý sở hữu lâu dài – yếu tố được người Việt ưu tiên hàng đầu. Theo HoREA, trong cùng khu vực và phân khúc, căn hộ không xác định thời hạn sở hữu có mức giá bán cao hơn 20% so với căn hộ hữu hạn. Ngoài định giá và thanh khoản cao, sản phẩm này cũng giúp chủ nhân linh hoạt quyền vận hành, sử dụng.

Với hệ giá trị vượt trội, Simona Heights đang đáp ứng trọn khẩu vị khắt khe của khách hàng trong kỷ nguyên mới và là hot trend bền vững trên thị trường căn hộ biển.