Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ trở lại cùng phim điện ảnh Ốc mượn hồn

(Ngày Nay) - Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho thấy sự đổi mới trong tư duy làm phim với Ốc mượn hồn. Tác phẩm mang màu sắc tâm lý kịch tính, được kể bằng nhịp điệu tiết chế trên nền những khung hình đậm chất điện ảnh.

Nếu trước đây, Cuộc đời của Yến hay Truyền thuyết về Quán Tiên mang đậm màu sắc chính luận và thiên về những thử nghiệm nghệ thuật, thì lần trở lại này, Đinh Tuấn Vũ cho thấy một hướng đi mới. Qua Ốc mượn hồn, anh chủ động tiếp cận dòng phim tâm lý kịch tính gần với thị hiếu số đông. Tuy vậy, sự dịch chuyển không đánh mất bản sắc khi nam đạo diễn vẫn giữ được nhịp kể điềm tĩnh, lối quan sát đời sống có độ lùi cùng sự tiết chế vốn tạo nên dấu ấn riêng trong các tác phẩm trước.

Lấy cảm hứng từ loài cua ẩn sĩ phải mượn vỏ ốc để tồn tại, bộ phim Ốc mượn hồn xây dựng một ẩn dụ khá rõ về đời sống hiện đại, nơi con người luôn phải khoác lên mình những “lớp vỏ” để duy trì hôn nhân, tình yêu hay tham vọng cá nhân.

Câu chuyện xoay quanh Quân (do Quốc Trường thủ vai), một đạo diễn thành đạt nhưng có đời sống tình cảm phức tạp. Sau biến cố trên biển, người vợ tên An (diễn viên Yên Đan đảm nhận) bị coi là đã chết lại bất ngờ “trở lại” trong thân xác Ngọc (hoa hậu Tiểu Vy). Từ đây, những bí mật bị chôn giấu dần hiện ra, kéo theo chuỗi hệ quả kinh hoàng.

Điểm đáng chú ý của phim Ốc mượn hồn nằm ở cách tác phẩm tiếp cận những mối quan hệ độc hại bằng thái độ khá tỉnh táo. Phim nói về thao túng cảm xúc, phản bội và dục vọng nhưng tránh được sự ồn ào hay kiểu giật gân dễ dãi thường thấy. Thông điệp “gieo nhân nào gặt quả nấy” hiện diện xuyên suốt nhưng không bị đẩy thành bài học đạo đức. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ để các nhân vật tự trượt dài trong lựa chọn của chính họ, từ đó tạo nên cảm giác lạnh và day dứt hơn nhiều so với những cú ngoặt đơn thuần nhằm gây bất ngờ.

Ở góc độ nghề nghiệp, đây là bộ phim được thực hiện khá chắc tay. Kịch bản được tổ chức mạch lạc với nhiều tình tiết bất ngờ nhưng vẫn giữ được phần đa logic nội tại. Đạo diễn cho thấy khả năng kiểm soát nhịp phim tốt so với các tác phẩm trước. Dù chứa nhiều biến động tâm lý và những cú ngoặt căng thẳng, câu chuyện vẫn được kể bằng giọng điệu chậm rãi, giống như lời tự sự của một người từng trải nhìn lại sai lầm đã qua.

Chính nhịp điệu nói trên tạo nên màu sắc riêng cho phim, dù đôi lúc cũng khiến tác phẩm thiếu đi cảm giác bùng nổ mà một bộ phận khán giả kỳ vọng sau chiến dịch quảng bá đậm màu sắc kinh dị.

Trong buổi premiere tại Hà Nội tối 28/5, NSND Lan Hương (Bông) chia sẻ những nhận xét khá thẳng thắn về tác phẩm. Theo đó, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã kể “một câu chuyện của người lớn”, điềm đạm và thong thả dù kịch bản chứa nhiều cú ngoặt gắt. Theo nữ nghệ sĩ gạo cội, dàn diễn viên phối hợp đồng đều và tạo được cảm giác tự nhiên. Tuy nhiên, bà cũng cho rằng một số phân đoạn, đặc biệt là các cảnh có Quốc Trường, vẫn thiếu độ bùng nổ cần thiết để đẩy cảm xúc lên cao hơn.

Dàn diễn viên của Ốc mượn hồn phần lớn còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm điện ảnh, nhưng nhìn chung đều hoàn thành vai diễn ở mức ổn định. Quốc Trường cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình ảnh quen thuộc khi vào vai một người đàn ông đa tình, vừa đáng trách vừa đáng thương.

Tiểu Vy có bước tiến đáng ghi nhận khi phải thể hiện hai trạng thái tính cách trong cùng một thân xác. Dù phần thoại đôi lúc vẫn còn thiếu độ mềm mại, cô cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về biểu cảm và khả năng kiểm soát tâm lý nhân vật.

Trong khi đó, Yên Đan lại là gương mặt để lại nhiều dư vị hơn cả với vai An, một người phụ nữ mang vẻ ngoài nhẫn nhịn nhưng bên trong đầy toan tính và ám ảnh.

Bất ngờ thú vị nhất thuộc về Nguyễn Văn Chung trong vai ông Mạnh. Lần đầu tham gia điện ảnh nhưng anh lại mang đến cảm giác tự nhiên hiếm thấy. Nhân vật vừa có sự quyền lực, vừa tạo được nét hài duyên dáng mà không lố.

Có lẽ hiệu quả của vai diễn nằm ở chỗ Nguyễn Văn Chung không cố “diễn”. Anh xuất hiện với nguồn năng lượng mới mẻ, nhờ vậy tạo được cảm giác thoải mái ngay cả trong những cảnh nặng tâm lý. Chính điều đó khiến nhân vật ông Mạnh trở thành một điểm sáng khó ngờ của bộ phim.

Một điểm nổi bật khác của Ốc mượn hồn nằm ở phần hình ảnh đậm chất điện ảnh. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cùng ê kíp quay phim khai thác vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam bằng cách nhìn tinh tế và giàu sức sống. Đặc biệt là những khung cảnh biển cả ở Phú Yên, nơi đoàn phim trải qua nhiều ngày quay với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, với những con đường ven biển trải dài, bãi biển hoang sơ, cảnh quay dưới nước đầy căng thẳng... Từng khuôn hình đều được chăm chút kỹ lưỡng, không chỉ làm nền cho câu chuyện mà còn gợi nên vẻ đẹp gần gũi, thơ mộng nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại tại Việt Nam.

Ốc mượn hồn do Đinh Tuấn Vũ đạo diễn, với sự tham gia của Quốc Trường, Yên Đan, Tiểu Vy, Anh Phạm, Nguyễn Văn Chung, Lương Gia Huy cùng nhiều diễn viên khác. Phim có các suất chiếu sớm từ ngày 29 đến 31/5/2026 trước khi khởi chiếu toàn quốc từ ngày 5/6/2026.