Học sinh Hà Nội bắt đầu bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027

(Ngày Nay) - Sáng 30/5, gần 125.000 thí sinh Hà Nội đã có mặt tại các điểm thi để dự thi môn thi Ngữ văn trong thời gian 120 phút theo hình thức tự luận, thời gian tính giờ làm bài từ 8 giờ.

Thời tiết khá mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh và người nhà trong buổi thi đầu tiên của Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Hà Nội.

Ngay đầu giờ sáng, ông Nguyễn Văn Hiền (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2026-2027) đã trực tiếp kiểm tra điểm thi Trường Trung học cơ sở Thành Công (phường Giảng Võ, Hà Nội), đồng thời động viên các thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại điểm thi này.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng (phường Cầu Giấy, Hà Nội), các học sinh đến điểm thi khá sớm. Giao thông khu vực xung quanh trường được lực lượng công an và địa phương phối hợp đảm bảo không để xảy ra ùn tắc. Với 20 phòng thi và 434 thí sinh, điểm thi đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ về an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Dự thi tại Trường Trung học cơ sở Dịch Vọng, em Nguyễn Lê An Nguyên (Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Marie Curie) cho biết, ngay khi nhận giấy báo thi, em đã được phụ huynh đưa tới điểm thi để làm quen khi tham dự kỳ thi tại đây. “Trong buổi làm thủ tục thi hôm qua, em yên tâm, thoải mái khi thấy trường khang trang, sạch sẽ, phòng thi mát. Em sẽ làm bài thi nghiêm túc và hết sức mình”, An Nguyên chia sẻ.

Nguyễn Hoàng Phong dự thi tại Trường Trung học phổ thông Việt Nam - Ba Lan (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) thì chia sẻ: “Năm nay là năm thứ hai đề thi môn Ngữ văn không sử dụng ngữ liệu có trong sách giáo khoa nên đề thi vẫn luôn chứa đựng sự bất ngờ với các thí sinh. Môn này không học tủ và cũng không học theo dạng văn bản cụ thể nên em khá hồi hộp".

Đưa con đi thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chương Mỹ A (phường Chương Mỹ, Hà Nội), chị Nguyễn Thu Trang cho biết, gia đình chị không tạo áp lực với con nên đã đăng ký dự thi vào trường phù hợp với năng lực của con, cũng không đăng ký thêm trường tư thục dự phòng. “Gia đình và nhà trường luôn đồng hành cùng con nên sáng nay cháu đi thi với tâm lý rất thoải mái, chúng tôi coi đây là một trải nghiệm đầu đời của con”, chị Trang chia sẻ.

Với số lượng thí sinh lớn, thành phố Hà Nội bố trí tại 224 điểm thi với 5.300 phòng thi không chuyên và 385 phòng thi dự phòng. Công tác chuẩn bị, phối hợp với các lực lượng, đơn vị, địa phương tại các điểm thi đều đã hoàn tất trước ngày diễn ra kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các điểm thi tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi như kiểm tra phòng, tủ bảo quản đề thi, bài thi; hệ thống camera an ninh; phương án bảo quản tư trang cá nhân của thí sinh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp phân luồng giao thông và chủ động phương án phòng, chống mưa bão.

Trước đó, sáng 29/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức học tập quy chế, làm thủ tục dự thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại 224 điểm thi trên toàn thành phố.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 123.467/124.082 thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 99,5%. Có 615 thí sinh vắng mặt, nguyên nhân có thể do các em và gia đình đã chủ động đăng ký học nghề, học trường tư thục...

Về lực lượng làm nhiệm vụ, có 17.803/17.816 cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt, đạt tỷ lệ 99,93%. Những trường hợp vắng mặt đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế theo đúng quy chế thi; toàn thành phố có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài do vấn đề sức khỏe.

Mặc dù đây là kỳ thi được tổ chức thường niên và đội ngũ thực hiện nhiệm vụ phần lớn đã có nhiều kinh nghiệm, song Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội vẫn yêu cầu không được chủ quan ở bất kỳ khâu nào để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Các tình huống bất ngờ như thời tiết xấu, mất điện hoặc các yếu tố khách quan khác cũng đã được các địa phương, đơn vị, điểm thi chủ động các giải pháp ứng phó. Bên cạnh đó, tinh thần xuyên suốt được Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố quán triệt tới các điểm thi là bảo đảm nghiêm túc nhưng không gây căng thẳng, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày (30 - 31/5). Những thí sinh đăng ký vào lớp chuyên sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên vào ngày 1/6./.