Bể bơi 4 mùa trên cao - đặc quyền thượng lưu "như khách sạn" của giới nhà giàu Bắc Giang

(Ngày Nay) - Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) ghi nhận, trong tháng 6/2023, hệ thống thông tin, máy tính của các cơ quan, tổ chức Nhà nước đang tồn tại gần 50.000 lỗ hổng, điểm yếu bảo mật. Con số này đã giảm khoảng 14% so với tháng 5/2023, nhưng vẫn gấp hơn 25,8 lần so với cùng kỳ năm 2022.