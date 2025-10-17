Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVIII

(Ngày Nay) - Với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, chiều 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ TP.

Đại biểu Trung ương dự phiên bế mạc có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Trung ương theo dõi Đảng bộ TP Hà Nội; các đồng chí Đoàn công tác của Tổ Biên tập - Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Trần Văn Tuấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Ngô Thị Doãn Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP; Bùi Duy Nhâm, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Vương Văn Biện, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây.

Đại biểu lãnh đạo TP có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP...

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô, Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Với chủ đề Đại hội “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Tiên phong đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, cùng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” và tiếp thu ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; các đại biểu dự Đại hội đã phát huy trí tuệ và trách nhiệm, tập trung thảo luận, bổ sung với sự đồng thuận, nhất trí cao, thông qua Nghị quyết Đại hội với những mục tiêu phát triển, 5 quan điểm phát triển, 4 nhóm chỉ tiêu với 43 chỉ tiêu cụ thể, 3 khâu đột phá và 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng bộ TP trong giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Các văn kiện được Đại hội lần thứ XVIII thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của Thủ đô, thể hiện ý chí, niềm tin, quyết tâm, yêu cầu, mong mỏi, khát vọng của toàn Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội đối với công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới; khẳng định vị thế, vai trò tiên phong, đồng hành cùng cả nước vươn mình trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc.

Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh Nghị quyết của Đại hội, ban hành và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp; công cuộc đổi mới đất nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ với những thành tự to lớn hơn; toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nhất định sẽ thực hiện thành công mục tiêu đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng, xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bên cạnh thuận lợi, thời cơ lớn, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Tô Lâm, để thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ mới, ngay sau Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII, cấp ủy các xã, phường, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, ban, ngành của thành phố sớm bắt tay ngay vào việc cụ thể hoá và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Quá trình nghiên cứu, quán triệt triển khai Nghị quyết của Đại hội, chương trình hành động của Đại hội phải gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện cụ thể ở từng địa phương, đơn vị, quyết liệt triển khai, làm nhanh, làm đến cùng. Đặc biệt phải quyết tâm thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ TP, quyết tâm giải quyết, khắc phục cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tại các dòng sông; phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới

Các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị TP phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, với khát vọng vươn lên vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và cả nước; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để linh hoạt điều chỉnh đúng với tình hình thực tế. Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, thúc đẩy giải quyết công việc; tạo chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực, ngay trong những tháng còn lại của năm 2025 và từ ngày đầu, tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2025 - 2030.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, với vai trò, vị thế của Thủ đô, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới là rất to lớn, nặng nề, song rất vinh dự và vẻ vang, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, hành động quyết liệt...

Đại hội kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô tiếp bước truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng hào hùng và những phẩm chất tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội được kế thừa, phát huy và truyền qua nhiều thế hệ; không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đem hết tâm sức, trí tuệ để cống hiến, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Để từ đó, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến - anh hùng và các danh hiệu cao quý: “Thủ đô anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, khẳng định vị thế tiên phong cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng; xứng đáng với niềm tin yêu, yêu cầu, kỳ vọng của Trung ương và của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, của đồng bào và chiến sỹ cả nước.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII đã ra mắt. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài cũng đã tặng hoa cảm ơn các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII không tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVIII gồm 7 đồng chí.

Cũng tại phiên bế mạc, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.