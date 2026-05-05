Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 dự kiến hoạt động trong quý II

(Ngày Nay) - Tối 4/5, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, trả lời báo giới về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng dứt khoát đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết, các vướng mắc cơ bản đã được giải quyết, đang phấn đấu để đưa hai bệnh viện này vào hoạt động đúng theo yêu cầu của Thủ tướng.

Theo Thứ trưởng Lê Đức Luận, đây là 2 dự án có quy mô lớn và rất hiện đại. Mỗi dự án có vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, diện tích xây dựng 138.000 m2. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34 về cơ chế để xử lý các vướng mắc của 2 dự án này nhưng quá trình thực tế để thi công và hoàn thiện công trình có rất nhiều vướng mắc phải xử lý. Chẳng hạn như việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán cho những công việc đã thực hiện từ năm 2018, 2019 là rất khó. Hay việc thay đổi thiết kế của bệnh viện dẫn đến phải thay đổi rất nhiều các hạng mục, trong đó có phòng cháy, chữa cháy, hệ thống cấp thoát nước liên quan đến giấy phép về môi trường.

Việc mua thiết bị y tế cũng gặp khó khăn, vướng mắc. Ông cho biết, dự án được phê duyệt từ năm 2014 - 2015, bây giờ không thể mua những thiết bị y tế như thời điểm đó được, mà phải điều chỉnh toàn bộ và phải mua thiết bị y tế ở thời điểm này. Quy trình mua sắm cũng phải thực hiện theo quy định.Khẳng định thời gian qua, Bộ Y tế cũng như các bộ, ngành, đơn vị liên quan đã rất nỗ lực để giải quyết vướng mắc, Thứ trưởng cho hay, đến nay các vướng mắc cơ bản đã được giải quyết, chỉ còn lại một số công việc đang hoàn thiện thi công. Trong đó tập trung chính là thi công các hạng mục phòng cháy, chữa cháy phải điều chỉnh, bổ sung so với trước và hoàn thiện hệ thống thoát nước thải, xử lý môi trường.Thứ trưởng Bộ Y tế cũng thông tin, dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 gặp khó khăn về tài chính, bởi nhà thầu không vay được ngân hàng. Các ngân hàng không phê duyệt các khoản vay cho hai dự án này nên nhà thầu rất khó khăn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành và chỉ đạo chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị liên quan với mục tiêu phấn đấu đưa hai bệnh viện này vào hoạt động trong quý II/2026.

Bộ Y tế đã phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong việc xử lý các vướng mắc liên quan đến việc thẩm tra và phê duyệt dự toán của các gói thầu. Việc thẩm định, thẩm tra và phê duyệt cho đến nay rất thuận lợi. Bộ Y tế cũng phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng để chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương tập trung nhân lực hoàn thiện các hạng mục đang dở dang như phòng cháy, chữa cháy, xử lý rác thải, làm căn cứ cơ sở để cấp giấy phép.Cùng với đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo Ban quản lý dự án thực hiện những cơ chế thuận lợi nhất cho nhà thầu trong tạm thanh toán. Hiện nay nhà thầu có thể được tạm thanh toán đến 90% khối lượng thực hiện.“Với những hạng mục mới phát sinh, phải sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh phụ lục hợp đồng, chúng tôi cũng cho tạm ứng có thể đến 50% (cao hơn quy định là 30%) để các nhà thầu có điều kiện về nguồn lực thi công dự án”, ông Luận nói.